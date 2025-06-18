أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" عن إطلاق برنامج عضوية "DANATi"، الذي يقدم مجموعة من المزايا والخدمات المخصصة للراغبين من الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

وتوفر العضوية تجربة استثنائية لحامليها تشمل خصومات حصرية على مختلف الخدمات، وفرص تعليمية وتدريبية في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، بالإضافة إلى إمكانية الحضور لفعاليات وأنشطة وبرامج المعهد الحصرية.

وقد تم تصميم عضوية "DANATi" لتلبي تطلعات مختلف فئات العملاء من خلال ثلاث فئات متميزة: الفضية، والذهبية، والبلاتينية، حيث تقدم كل فئة مزايا متقدمة تتدرج بحسب مستوى العضوية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الأولوية في إنجاز عدد من الخدمات ضمن أطر زمنية محددة. وتُعد هذه العضوية خطوة استراتيجية نحو تعزيز تجربة العملاء عبر توفير خدمات مصممة بعناية تعكس احتياجاتهم واهتماماتهم، سواء كانوا من المتخصصين في المجوهرات أو من المهتمين بعالم اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وبهذه المناسبة، أعربت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات"، عن سعادتها بإطلاق برنامج العضوية قائلةً: "تمثّل عضوية "DANATi" نقلة نوعية في مسيرة "دانات" في إطار سعينا الدائم لتقديم تجارب متميزة لعملائنا، من خلال باقة من الخدمات عالية المستوى والمصممة بعناية لتلبي تطلعات عشاق وهواة المجوهرات والمهنيين في هذا القطاع الواعد".

وأضافت: "نؤكد من خلال هذا البرنامج حرصنا على تعزيز استفادة الجميع مما يوفره المعهد من خدمات متميزة وفرص ثرية للتعلم والنمو المهني، مما يجعل هذه العضوية استثماراً حكيماً لكل من يرغب في الارتقاء بمعرفته وخبراته في مجال اللؤلؤ والمجوهرات".

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

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