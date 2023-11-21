فوائد مميزة للعملاء المسجلين وتجربة مصرفية بلا قيود، وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

الرياض: أعلن بنك D360، أحد البنوك الرقمية الأولى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق قائمة انتظار خاصة لعملائه، والتي تعتبر بوابة لمجموعة جديدة من الخدمات الرقمية المصرفية المتطورة، ذات المزايا الابتكارية التي تم تصميمها لتناسب احتياجات المستفيدين ضمن عالم خدمات مصرفية معاصر، وهو ما يعزز حرص البنك على تقديم خدمات رقمية استثنائية تثري القطاع المصرفي السعودي، وترتقي بتجربة العميل.

وسيحظى العملاء المنضمين بتجربة للخدمات الجديدة، مثل إنشاء وإدارة حساباتهم المصرفية، وإجراء التحويلات الدولية بدون رسوم قبل الإطلاق الرسمي من قِبل البنك، إضافة إلى خدمة إنفاق الأموال خلال وجودهم بالخارج دون دفع رسوم إضافية.

كما يبرز التطبيق الجديد والمبسط للبنك على رأس قائمة الخدمات، ليوفر حزمة خصائص تتيح سهولة إدارة الحسابات البنكية، وتنفيذ التحويلات المالية وسداد الفواتير بسلاسة. وتأتي هذه الخدمات بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، مزودة العملاء بإمكانية التعامل المصرفي وفقًا للقيم والمعايير الإسلامية.

وبمناسبة إطلاق قائمة الانتظار، علق الرئيس التنفيذي لبنك D360، الأستاذ محمد غنيم، قائلاً: "نحن سعداء بفتح التسجيل في قائمة الانتظار وتمكين المتقدمين من الوصول الحصري لخدماتنا الرقمية المبتكرة التي تفتح آفاق جديدة في مستقبل الخدمات المصرفية. كما تجسد هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتزويد عملائنا في مناطق المملكة المختلفة بخدمات ومنتجات مصرفية ذات جودة عالية تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم، ونشجع عملائنا الكرام على استغلال هذه الفرصة ليكونوا في مقدمة المستفيدين من هذه التجربة المصرفية الفريدة.

وتأتي الخدمات البنكية الجديدة التي يقدمها بنك D360 كثمرة لجهود متواصلة نسعى من خلالها للارتقاء بالخدمات المصرفية، وإحداث التحول في القطاع المالي بتسخير أدوات الابتكار والتقنية المتطورة. على أن يتحقق هذا التحول من منطلق رؤية البنك لجعل الخدمات المصرفية متاحة للجميع، حيث تُظهر محفظة الخدمات الجديدة التزام البنك بإثراء تجربة العميل لتجمع بين سهولة الاستخدام وأعلى مستويات الأمان.

ونشير هنا إلى جاهزية البنك للتكيف مع تحولات السوق المستمرة، بالعمل وفق استراتيجية طموحة تستند على ركائز تقنية ذكية تمكن العملاء من الحصول على خدمات مصرفية سريعة وفعّالة، وتدعم الاستثمار في التقنية الرقمية لتعزيز كفاءة خدماته، وضمان أعلى درجات الأمان لمعاملاته المالية.

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