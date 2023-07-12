في ظلّ ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية المرنة تزايد الطلب على مساحات العمل المشتركة المتكاملة والمصممة لتعزيز ثقافة العمل المرن ومواكبة متطلباته في قطاع العلوم

الخطوة تنسجم مع مساعي مجموعة تيكوم المتواصلة والرامية إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمارات، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة تيكوم، التي تملك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، عن إطلاق الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة D/Quarters في مجمع دبي للعلوم التابع للمجموعة، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي لأنماط عمل مشتركة ومرنة تواكب احتياجات مختلف أحجام الشركات ورواد الأعمال في قطاع العلوم.

ويأتي إطلاق D/Quarters في إطار مساعي مجموعة تيكوم المتواصلة والرامية إلى دعم مجتمع الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال ووجهةً جاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال تطوير بيئات أعمال متكاملة ومبتكرة تواكب التطوّرات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير.

وتُعد مساحات العمل المشتركة D/Quarters في مجمع دبي للعلوم الإضافة الأحدث إلى محفظة مجموعة تيكوم المتميزة من الأصول والحلول المبتكرة، حيث ستعزز D/Quarters من بيئة الأعمال التنافسية للمجمع العلمي الذي يضم أبرز الشركات العالمية والإقليمية إلى جانب نخبة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات العلوم والرعاية الصحية والاستدامة والصناعات المتقدّمة والطاقة.

وتعليقاً على افتتاح مساحات العمل المشتركD/Quarters في مجمع دبي للعلوم، قال عمار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري: "لطالما كان تمكين المبدعين والمبتكرين في صميم استراتيجية مجموعة تيكوم لأكثر من عقدين من الزمن. تعد مساحات العمل المشتركة من D/Quarters جزءاً من جهودنا الرامية إلى الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في دبي إلى مستويات رائدة عالمياً، كما تشكل منصة مبتكرة تلائم متطلبات على اختلاف احجامها التي تحرص على تبني أساليب جديدة في ممارسة الأعمال، وتحقيق النمو والازدهار ضمن بيئة أعمال متكاملة ومتخصصة في قطاع العلوم".

وأضاف: "يعكس توسع مساحات العمل المشتركD/Quarters إلى مجمع دبي للعلوم الفكر الاستباقي لإمارة دبي حيث ستعمل على تعزيز موقع دبي كوجهة عالمية للشركات والكفاءات البشرية في شتى مجالات العلوم، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل مدن العالم الاقتصاديّة، وهو الأمر الذي يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الأول لأجندة دبي الاقتصاديّة D33 والمتمثل بوضع الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة في العالم".

وكانت مجموعة تيكوم قد أطلقت المفهوم الجديد لمساحات العمل المشتركة D/Quarters العام الماضي ضمن مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، لتوفّر مساحات عمل مشتركة ومكاتب مخصّصة وغرف اجتماعات، فضلاً عن مساحات مكتبية خاصة، بينما تقدّم خدمات ذات قيمة مضافة تتيح للشركات والأفراد على حدّ سواء فرص التقدّم والنمو وتبادل الأفكار والابتكار ضمن بيئة قائمة على التعاون.

ويحظى الموقع الجديد لمساحات العمل المشتركة D/Quarters في مجمع دبي للعلوم بطلبٍ كبيرٍ من العملاء الذين يسعون للحصول على حلول عمل مشتركة تتيح فرص التواصل والتعاون، فضلاً عن سهولة الوصول إلى نخبة من المواهب المتخصص بقطاع العلوم والمرافق التي تعزز البحث والتطوير.

وتوفر D/Quarters للأعضاء إمكانية الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك التطبيق الذكي والمرافق المجهزة بأحدث التقنيات والمرافق المرنة متعددة الاستخدامات. وتتيح الأجندة الغنية لفعاليات D/Quarters إشراك الأعضاء بالأنشطة والجلسات الحوارية الملهمة وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بينهم، بالإضافة لربطهم بالآلاف من المهنيين والباحثين ورواد الأعمال والطلبة المعنيين بموضوعات الابتكار والمسارات الاستباقية والحلول الفريدة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مساحات العمل المشتركة D/Quarters متاحة للاستخدام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوفّر للمبتكرين وروّاد الأعمال البيئة الملائمة للعمل والبقاء على تواصل مع العالم. ويمكن لمستخدمي هذه المساحات كذلك الاستفادة من الخدمات الذكية لمنصة axs ، التي تقدم أكثر من 200 خدمة مؤسسية وحكومية وتتيح الحصول على العديد من التسهيلات المتوفرة جميعها في مكان واحد.

تعد مجموعة تيكوم داعماً استراتيجياً لبيئة الأعمال ومساهماً بارزاً في تحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية لإمارة دبي لأكثر من عقدين من الزمن، وذلك من خلال تطوير وإدارة مجمعات أعمال متخصصة وتوفير حلول مبتكرة تعزز نمو ونجاح الشركات من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى دعم وتمكين رواد الأعمال للتطور والنجاح. وتشمل محفظة المجموعة عشر مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية تضم أكثر من 9500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها ما يزيد عن 105 ألف موظف متخصص.

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نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، يعمل فيها أكثر من 9500 عميل 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance التي تدعم المبدعين المستقلين.