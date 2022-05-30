أعلنت CSC الأردن، الشركة المزودة لخدمات وتقنيات الدفع الآمن في مجال الدفع الإلكتروني بشتى أنواعها، وإدارة شبكات الصرافات، عن اختيارها STS PayOne المزود الرائد لتقنيات الدفع الرقمي وبوابة الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك كشريك استراتيجي لتوفير خدمات الدفع الرقمي للتجار في قطاع التجارة الالكترونيّة.

وستتيح هذه الشراكة لـ CSC الأردن الانتفاع من التقنية والخدمات التي تقدمها STS PayOne لتوفير خدمات قبول الدفع الالكتروني بقنواتها المتعددة والتي تغطي مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، إضافة إلى آلية الدفع عن طريق الرابط Pay-By-Link.

وقد صرح السيد باسم دويك، المدير العام لشركة CSC الأردن: " نحن سعداء بشراكتنا مع STS PayOneوالتي تعتبر مزوداً رائداً في قطاع الدفع الرقمي، مما سيمكننا من توفير حلول مميزة في السوق الأردني الواعد ذو التنافسية العالية."

وفي نفس السياق، قال السيد جانتي عبد الله، المدير العام لشركة STS PayOne: "نطمح دوما لأن نوفر الخدمات التي تلائم احتياجات شركائنا. حيث يتميز نموذج إعادة البيع الذي نقدمه بالمرونة العالية والتكلفة المعقولة، الأمر الذي يمكن المستحوذ من الانتفاع بتقنيتنا وخبراتنا في هذا المجال وتحقيق ميزة تنافسية عالية في السوق. ونحن نتطلع دوما لتحقيق تحول مميز في قطاع الدفع الرقمي في الأردن يدا بيد مع CSC."

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عن STS PayOne:

STS PayOne هي شركة إقليمية رائدة في مجال تزويد حلول الدفع الرقمي منذ عام 2011، تتميز الشركة بتقديم حلول تمكن التجار من استقبال الدفعات الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية، تطبيقات الهواتف الذكية، أجهزة نقاط البيع بالإضافة إلى الدفع عن طريق الرابط الإلكتروني (-PayLink-by). وتمتاز شركة STS PayOne باعتمادها على برمجيات الدفع الرقمي الخاصة بها والتي يتم تصميمها وتطويرها داخليا مما يسمح لها بتقديم نظام بوابة الدفع الإلكتروني والخدمات الخاصة بهذا النظام إلى التجار، مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، البنوك المحصلة تحت العلامات التجارية الخاصة بهم (وهو ما يعرف بميزة "العلامة البيضاء") مع إمكانية تخصيص وتعديلها وفقا لاحتياجات ورغبات العملاء.

أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني https://stspayone.com/

مكاتب إس تي إس باي وَن STS PayOne:

عمّان، الأردن

الرياض، المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة

مكتب إس تي إس باي وَن الإعلامي:

براء الشرايرة bara.alsharaireh@stsarabia.com stspayone.commarketing@

+ 962 799 3184 60

عن CSC-Jordan:

ان التطور السريع والمستمر في التكنولوجيا، يجعل مواكبتها للتقنيات الحديثة واستغلال الوقت من أهم الركائز في تحقيق النجاح لرواد الأعمال والتجار، فما النجاح إلا نقطة التقاء للعمل الدؤوب. والتطور المستمر واغتنام الفرص. نحن فيCSC الأردن نفخر بكوننا شركاء في رسم المستقبل من خلال تقديم أفضل وأحدث الحلول التقنية في مجال الدفع الإلكتروني بشتى أنواعها، وإدارة شبكات الصرافات الآلية حيث نقدّم خدماتنا للبنوك والمؤسسات المالية ونرسم بحلولنا المبتكرة التي تتسم بالمرونة والأمان خارطة النجاح. كما نفخر بكوننا للشركة المصدرة والموفرة لبطاقات الدفع الإسلامي أرابكس، وملبين من خلال خدماتنا المختلفة تطورات سوق الدفع الإلكتروني في الأردن