حصل معهد إدارة المخاطر المؤسسية (CRMI)، الذراع التعليمية لمجموعة شديد كابيتال، الرائدة في الاستثمار في التأمين وإعادة التأمين، على اعتماد رسمي كمركز تطوير مهني معتمد (APDC) من قبل معهد التأمين المعتمد (CII)، المؤسسة المرموقة عالميًا في قطاع التأمين. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم برنامج تدريبي شامل معتمد من CII لمتخصصي التأمين وإعادة التأمين في لبنان، قطر، والإمارات العربية المتحدة، من خلال المراكز التدريبية المعتمدة التابعة لـ CRMI.

ويبدأ البرنامج بدورات تحضيرية لست مواد تعليمية من CII تغطي أسس سوق التأمين، بالإضافة إلى موضوعات متخصصة ومتقدمة تشمل التشريعات، وإعادة التأمين، والاكتتاب، وغيرها. كما يوفر البرنامج المعتمد للمتدربين مرونة في التسجيل، سواء في دورات خاصة لكل مادة تعليمية أو ضمن المسار الكامل المؤهل للحصول على دبلوم، مع إمكانية الاختيار بين التعلم الحضوري أو عن بعد عبر الإنترنت، مما يتيح وصولًا أوسع للمهنيين في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق، قالت غاينور جونز، المديرة الإقليمية لمعهد CII في الشرق الأوسط: "نسعى إلى الارتقاء بالمعايير المهنية في المنطقة، ومن خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات رائدة مثل معهد CRMI، اللذي يتمتع بحضور قوي في الأسواق الإقليمية، نحقق خطوات متقدمة في توفير التدريب والتأهيل المهني وفق أعلى المعايير العالمية. إن مراكز التطوير المهني المعتمدة (APDCs) تمثل اعترافًا رسميًا من CII بجودة البرامج التدريبية المقدمة، ومدى توافقها مع معاييرنا المشددة في الاحترافية والتميّز. كما يستلزم هذا الاعتماد الالتزام بتحديث مستمر للمواد التعليمية، وتقييم فعّال لجودة التدريب، وتعزيز أنظمة الإدارة، إلى جانب توفير خدمات دعم متكاملة للمتدربين. ونتطلع إلى دعم CRMI في جهوده المستمرة لتطوير الكفاءات وتعزيز المهارات في قطاع التأمين."

من جانبه، قال علي جباعي، عضو اللجنة التنفيذية في معهد CRMI "نفخر بالحصول على هذا الاعتماد المرموق من CII، الذي يعكس التزامنا بتوفير أعلى مستويات التدريب المهني في قطاع التأمين. في ظل التقلبات الإقليمية والتحديات المتزايدة في الأسواق العالمية، تبرز الحاجة الملحّة لدى المهنيين في الشرق الأوسط إلى تطوير مهاراتهم والحصول على مؤهلات معترف بها دوليًا، مما يسهم في تعزيز مسيرتهم المهنية وضمان استدامة أعمالهم. إن بناء اقتصاد متين ومستدام في قطاع التأمين يتطلب أسسًا تعليمية راسخة، وهذا البرنامج يشكل خطوة أساسية في مسارات تعليمية أكثر تطورًا، انسجامًا مع جميع شراكاتنا الأكاديمية ومبادراتنا المستمرة."

بدورها، قالت أليس طبّاع، مديرة معهد CRMI "لم يعد دور منطقتنا في تشكيل الأسواق العالمية مقتصرًا على الاستجابة والإصلاح، بل أصبح يرتكز على الريادة وصياغة المستقبل. فالحكومات وصناع السياسات والقطاع الخاص في الشرق الأوسط بحاجة إلى قاعدة متينة من الخبراء في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)، ممن يتمتعون بفهم عميق للأسواق المحلية، وقادرين على تطوير بيئة مالية وتأمينية تنافسية وفق أعلى المعايير الدولية. تأسس CRMI تحت مظلة شديد كابيتال استجابة لهذه الحاجة، وهو اليوم يوسّع نطاق مهمته من التعليم التأسيسي إلى بناء القدرات المؤسسية وتعزيزالاستدامة. وتُعدّ الاعتمادات الصادرة عن مؤسسات عالمية مثل CII خطوة محورية في هذا الاتجاه."

نبذة عن معهد التأمين المعتمد (CII)

يُعد معهد التأمين المعتمد (CII) المؤسسة الرائدة في تعزيز الثقة في قطاع التأمين والتخطيط المالي. ويعكس شعارنا "المعايير. الاحترافية. الثقة ". التزامنا بترسيخ معايير مهنية قائمة على الكفاءة والنزاهة والالتزام تجاه العملاء.

نوفر برامج تعليمية متخصصة، ونمارس دوراً ريادياً في تطوير القطاع من خلال دعم وتأهيل أعضائنا، الذين يلتزمون بالحفاظ على التطوير المهني المستمر والالتزام بالمعايير الأخلاقية المحددة من قبل المعهد.

يقع المقر الرئيسي للمعهد في المملكة المتحدة، ومكتبه الإقليمي في الشرق الأوسط في دبي .

نبذة عن معهد إدارة المخاطر المؤسسية (CRMI)

ان معهد إدارة المخاطر المؤسسية (CRMI) الذي تأسس عام 2019 هو ثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة شديد كابيتال، الرائدة في قطاع التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومعهد إدارة المخاطر (IRM) في لندن.

يسعى المعهد إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والتخطيط للإستدامة لدى الشركات والمهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات معتمدة تغطي جميع المستويات، بدءًا من المفاهيم الأساسية وصولًا إلى المسارات المتقدمة.

إلى جانب التعليم، يؤدي المعهد دورًا محوريًا في دعم المؤسسات الإقليمية من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، مما يعزز قدرتها على التكيّف مع التحديات المستقبلية وضمان استدامتها في بيئة أعمال ديناميكية.

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