القاهرة - في خطوة تهدف لإعادة تعريف تجربة السكن وتحويلها لمنظومة ذكية ومستدامة، أعلنت ماونتن ڤيو عن توقيع شراكة جديدة مع شركة Core Livings الرقمية، لتصبح الشريك الرسمي المعتمد لخدمات إعادة البيع في جميع مشروعات ماونتن ڤيو، والإيجار في مشروع ماونتن ڤيو رأس الحكمة. تمهد هذه الشراكة لإطلاق تجربة متكاملة وسلسة للعملاء، مع خطط للتوسع وتطوير خدمات الإيجار العام المقبل في مختلف المجتمعات التي تطورها الشركة في القاهرة والعين السخنة.

توفر شركة Core Livings تجربة رقمية سلسة ومتكاملة لإدارة عمليات الإيجار وإعادة البيع داخل مجتمعات ماونتن ڤيو، حيث تُمكن المستخدمين سواء ملاكًا أو مستأجرين من تصفّح الوحدات بسهولة عبر أدوات تفاعلية تتيح مقارنة الخيارات المختلفة حسب الميزانية والموقع. وتعرض الشركة جميع الوحدات بمواصفات دقيقة وصور حقيقية.



بالإضافة إلى أن جميع الوحدات المتاحة والمعروضة من خلال الشركة في مشروعاتها بالساحل الشمالي، وعلى رأسها مشروع ماونتن ڤيو رأس الحكمة، مفروشة بالكامل وجاهزة للإيجار سواء لفترات قصيرة أو طويلة، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.

تتيح شركة Core Livings للمستخدمين إتمام الحجز، والتأجير، وإعادة البيع بدون الحاجة إلى وسطاء، من خلال خطوات واضحة ومبسّطة، بما يوفر تجربة مرنة وسريعة تتوافق مع متطلبات الجيل الجديد من العملاء الذين يسعون للحصول على حلول سكنية ذكية وخدمات متكاملة دون تعقيدات روتينية. وتُسهم هذه المنظومة المتطورة في جعل مجتمعات ماونتن ڤيو أكثر حيوية وترابطًا، من خلال تقديم نموذج معيشي يتماشى مع أنماط الحياة الحديثة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال أحمد المرسي، رئيس مجلس إدارة شركة Core Livings: "نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع ماونتن ڤيو، والتي تمثل نقلة نوعية في قطاع العقارات المصري. شركة Core Livings تستهدف تبسيط تجربة السكن الساحلي من خلال حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات الجيل الجديد من العملاء. إننا نؤمن بأن المستقبل يتعلق بدمج التكنولوجيا في تقديم الخدمات العقارية التقليدية، ولهذا طورنا شركة شاملة تتيح للمستخدمين إدارة عمليات الإيجار وإعادة البيع بشكل كامل دون الحاجة إلى وسطاء. ويعكس هذا التعاون مع ماونتن ڤيو رؤيتنا المشتركة لخلق مجتمعات سكنية مترابطة. ونتطلع لتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل جميع مشروعات الشركة في شرق وغرب القاهرة وعلى ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة عقارية متقدمة تكنولوجياً في المنطقة."



تُعد هذه الشراكة خطوة جديدة نحو دمج التكنولوجيا في إدارة المجتمعات العمرانية، وتحقيق تجربة سكن أكثر تطورًا وراحة، تواكب تطلعات العملاء في السوق المصري وتضع ماونتن ڤيو في مقدمة المطورين العقاريين الذين يستثمرون في حلول رقمية مبتكرة تعزز مستقبل السوق العقاري في مصر.



والجدير بالذكر أن ماونتن ڤيو ترسّخ مكانتها كمطوّر عقاري رائد من خلال محفظة مشروعات متنوعة تضم أكثر من 20 مشروعًا في شرق وغرب القاهرة والمناطق المطلة على ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك على مدار مسيرتها الممتدة لأكثر من 20 عامًا في مجال التنمية العمرانية. ويأتي هذا التوسّع ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى تعزيز التواجد القوي في مختلف المناطق الحيوية، حيث تواصل الشركة تطوير مجتمعات متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتواكب احتياجات السوق العقاري المصري.



نبذة عن ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثرـ 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 20 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيوبشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيوالسعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة".

نبذة عن Core Livings

تأسست شركة Core Livings في عام 2023 كالذراع الإداري لمعاملات الإيجار وإعادة البيع لجميع مشروعات ماونتن ڤيو في شرق و غرب القاهرة وعلى ساحلي البحر الأحمر و المتوسط . وتُعد الشركة رائدة في تقديم نموذج جديد في السوق المصري، حيث توفر حلولًا مرنة للإيجار وإعادة البيع مدعومة بأنظمة تشغيل ذكية وخدمات مخصصة. تعتمد Core Livings على مزيج متكامل من التكنولوجيا المتقدمة، وإدارة المرافق، والخدمات المجتمعية، لتحويل الوحدات السكنية إلى مجتمعات متصلة، نابضة بالحياة، ومستدامة. من خلال هذا النموذج، تلتزم شركة Core Livings بإعادة تعريف تجربة المعيشة في مصر، وتوفير مستوى جديد من الراحة وجودة الحياة، بما يعكس تطلعات العملاء ويعزز من القيمة طويلة المدى للمجتمعات التي تديرها[SE1] . لجميع خدمات الإيجار وإعادة البيع يرجي زيارة الموقع : https://corelivings.com/

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