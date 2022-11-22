(شرم الشيخ، مصر): نوفمبر 2022: أعلنت كل من شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركة اورنج مصر للاتصالات، عن تعاونهما من خلال شراكة جديدة للشبكات الخضراء، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة الخضراء كبديل للوقود الأحفوري، وذلك خلال مشاركتهما بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة لدعم الحفاظ على الطاقة والحد من التلوث في العديد من الصناعات، حيث يمكن للابتكارات في شبكات الاتصالات أن تقلل من انبعاثات الكربون وتقدم تجارب أفضل. ومن خلال هذه الشراكة تسعى هواوي لزيادة إنتاج طاقة صديقة للبيئة بجانب تعزيز تحول الصناعة لاستخدام الطاقة الخضراء والكهرباء الخضراء.

بدأت شركة هواوي تكنولوجيز وشركة اورنج مصر باختبار إثبات المفهوم POC، وذلك باستخدام حل هجين موفر للطاقة والوقود في عام 2019، وقد فاقت توقعات نتائج هذا الاختبار، حيث خفضت استهلاك الوقود بنسبة حوالي 60 % ومدة توليد الديزل حوالي 70 %. كما تقدم شركة هواوي أيضاً عدداً من حلول البطاريات الهجينة وبطاريات الليثيوم، والتي تخطط لطرحها في مئات المواقع الخاصة بشركة أورنج مصر لخفض النفقات الإجمالية حوالي 40 ٪ وانبعاثات الكربون حوالي 45٪.

ومن جانبه، قال أيمن أميري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة اورنج مصر: "ستواصل اورنج مصر تعزيز استراتيجية التنمية البيئية الخضراء بعزم وقوة أكبر، سننفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ بحزم ونشاط وسنعمل مع شركة هواوي تكنولوجيز لبناء نظام شبكة صديق للبيئة ومتقدم مع استهلاك منخفض للكربون ".

وبهذه المناسبة، قال جيانج شيودونج رئيس خط إنتاج Single RAN بهواوي: "إن استمرار ابتكاراتنا في المعدات والمواقع والشبكات الخضراء سيساعد المشغلين على زيادة حركة مرور الشبكة مع منع زيادة استهلاك الطاقة، كما ستعمل أيضاً على تعزيز شبكات الجيل الخامس الخضراء التي تتسم بفعالية عالية، والتي تم تطويرها بمخرجات كربونية مخفضة ".

وأضاف السيد / تيم زاهو ، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي كاريير" لشبكات الاتصالات: "بصفتنا شريكًا موثوقًا للمشغلين في مصر، ستواصل هواوي تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة لمساعدة المشغلين على بناء شبكات جيل خامس فعالة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتطوير مجتمع قائم على الحفاظ على البيئة".

الجدير بالذكر أن شركتي هواوي تكنولوجيز واورنج مصر تلتزمان بمواصلة العمل معًا لتطوير نظام مبتكر للطاقة الخضراء يسمح لهما بزيادة استخدام طاقة صديقة للبيئة بهدف زيادة إنتاج الطاقة والكهرباء الخضراء.

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