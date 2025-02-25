أعلنت شركة CNTXT AI اليوم عن إطلاق منصة TestAI، أول منصة للتحقق من دقة الذكاء الاصطناعي في دول الخليج العربي، والتي تهدف إلى ضمان أن تكون التفاعلات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي دقيقة، فعالة، وجاهزة للاستخدام.

يُحدث وكلاء الصوت المعتمدون على الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في مختلف الصناعات، حيث يقومون بأتمتة تفاعلات العملاء، وتحسين وتسريع العمليات، وتعزيز الكفاءة. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الأنظمة تُنشر دون خضوعها للفحص الكافي، مما يؤدي إلى أخطاء قد تُضعف ثقة العملاء وتضر بسمعة المؤسسات. ومع توقع نمو سوق وكلاء الصوت بالذكاء الاصطناعي من 11.2 مليار دولار في عام 2025 إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2032، بات من الضروري أن تضمن الشركات جاهزية أنظمتها قبل النشر.

وصرح السيد محمد أبو الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT AI، قائلاً:

"يتم إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي دون إشراف معياري واختبارات صارمة، مما يعرض الشركات لمخاطر مالية وأخرى تضر بسمعتها. وتُعد منصة TestAI الدرع الواقي الذي يحتاجه الذكاء الاصطناعي اليوم، حيث نضمن اختبار كل تفاعل صوتي قبل نشره على أرض الواقع."

لماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى طبقة رقابة جودة؟

تتعامل الأنظمة الصوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع ملايين التفاعلات يومياً في قطاعات مثل البنوك، والاتصالات، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية. بدون اختبار عملي لهذه السيناريوهات الواقعية، فإنها قد تُفسر المعلومات بشكل خاطئ وتفشل في تحقيق الدقة المطلوبة، مما يؤثر سلباً على ثقة العملاء وسمعة العلامة التجارية.

توفر منصة TestAI بيئة اختبار شاملة، تضمن أداء الذكاء الاصطناعي كما هو متوقع منه من خلال تحديد المشكلات وحلها قبل وصولها إلى العميل. وعلى عكس الاختبارات اليدوية البطيئة وغير المتسقة، تُنفذ المنصة اختبارات على نطاق واسع تضمن نتائج دقيقة وواقعية، مع تقديم توصيات عملية لتحسين تجربة العملاء.

فعلى سبيل المثال، لمحاكاة أداء المساعدين العقاريين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، تقوم TestAI بتشغيل أكثر من 1000 سيناريو واقعي، بدءاً من حالات المغتربين الباحثين عن شقق وصولاً إلى المستأجرين الراغبين في إنهاء عقودهم، للتأكد من أن النظام يفهم احتياجات العملاء بدقة قبل تقديم الخدمة.

وأوضح السيد حسن أبو الشيخ، الرئيس التنفيذي للمنتجات، قائلاً:

"توفر منصة TestAI نتائج فورية تُساعد في ضبط أداء وكلاء الصوت، وتقليل الأخطاء، وتقديم تجربة عملاء سلسة ومميزة. نهدف من خلالها إلى التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يفي بوعوده عبر اعتماد أساليب متطورة للتحقق من تنفيذ الإجراءات المعلنة، مما يقلل الفجوة بين التوقعات والواقع."

وضع معايير جديدة للتحقق من الذكاء الاصطناعي باللغة العربية

على الرغم من ادعاء معظم نماذج الذكاء الاصطناعي بدعم اللغة العربية، إلا أنها غالباً ما تفشل في فهم السياقات الواقعية بدقة. وهنا تأتي منصة TestAI لتعيد تعريف معايير الجودة، إذ تُعد أول منصة تتحقق ليس فقط من معالجة اللغة العربية، بل تضمن دقتها عبر اختبارات تلقائية وقابلة للتوسع تعتمد على سيناريوهات واقعية.

تم تصميم TestAI خصيصاً لتلبية احتياجات التفاعلات الصوتية باللغة العربية، مما يجعلها أداة أساسية للشركات التي تعتمد على هذه اللغة. ومن خلال المنصة، يمكن التأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تفهم اللغة العربية بشكل صحيح وتتعامل مع التفاعلات المعقدة بفعالية، مما يعزز ثقة العملاء ويحسن تجاربهم.

باختصار، تُعد منصة TestAI معياراً جديداً لفحص الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، مما يضمن جاهزية الأنظمة الذكية للتعامل مع التحديات الفريدة في العالم الرقمي.

"قمنا ببناء TestAI لتكون بوابة الجودة التي يجب على كل نظام ذكاء اصطناعي اجتيازها قبل النشر،" قال أبو الشيخ. "هدفنا هو جعل التحقق من صحة الذكاء الاصطناعي أمراً أساسياً مثل اختبار الأمان في تطوير البرمجيات."

حول CNTXT AI

تُعد CNTXT AI شركة بيانات وذكاء اصطناعي مقرها الإمارات العربية المتحدة، تُتيح للمؤسسات إعداد، وبناء، واختبار، ونشر، وتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على البيانات. تشتهر الشركة بتقنياتها المتطورة في التقسيم الذكي، وتركز على تسريع تطوير ونمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المؤسسات من تخصيص ونشر نماذج البيانات التوليدية لإنتاج بيانات أكثر واقعية.

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