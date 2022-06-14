**بالتعاون مع شركة "CorporateStack" للحلول البرمجية**

المنامة، البحرين: أطلقت شركة بتلكو حل تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة "Cloud ERP" الذي يعد حلًا برمجيًا سحابيًا يلبي كافة احتياجات الأعمال الإدارية للشركات من خلال منصة متكاملة. ويتوفر هذا الحل في مملكة البحرين حصريًا من قِبل بتلكو، وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة مع "CorporateStack" في معرض البحرين الدولي للتكنولوجيا "BITEX" ومؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "MEET ICT"، الشركة الرائدة في مجال الحلول البرمجية والمختصة بالتحول الرقمي.

يتيح حل "Cloud ERP" الإدارة المتكاملة للعمليات والأنظمة الأكثر استخدامًا لدى المؤسسات، حيث يجمع بين نظام الموارد البشرية المعني بإدارة كشوف المرتبات وتتبع حضور الموظفين (HRMS)، ونظام إدارة علاقات الزبائن المعني بمتابعة نسب المبيعات (CRM)، بالإضافة إلى برنامج إدارة الأصول المعني بمتابعة وتدقيق أصول الشركة. كما يمّكن النظام المؤسسات من تحسين الإنتاجية وتيسير العمليات من خلال إدارة كافة العمليات التجارية الأساسية عبر برنامج قائم على السحابة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبدالله دانش، مدير عام القطاع التجاري لدى شركة بتلكو قائلًا: "تلتزم بتلكو بطرح حلول رقمية مبتكرة وملبية لمختلف احتياجات القطاع التجاري، ولذا يسرنا أن نتعاون مع "CorporateStack” لدعم أهداف الشركة. قمنا بإطلاق حل تخطيط موارد المؤسسات القائم على السحابة "Cloud ERP" لتمكين المؤسسات من إدارة عملياتهم اليومية بكل يسر، بالإضافة إلى خفض التكاليف وزيادة الأرباح عبر اعتماد الحلول الرقمية المبتكرة."

وأضاف: "يمنح حل "Cloud ERP" الفرصة للمؤسسات والشركات في البحرين للارتقاء بعملياتهم التجارية بكل كفاءة وفاعلية. ولضمان تلبية المتطلبات الخاصة بكل مؤسسة، فإنه يُمكننا مناقشة احتياجاتهم لتصميم وتخصيص منتج يُلبي هذه المتطلبات وليتسنى لهم استخدام منصة واحدة لإدارة جميع عملياتهم التشغيلية الرئيسية الداخلية."

واختتم حديثه قائلاً: "ندرك في بتلكو أهمية دور القطاع التجاري في دعم اقتصاد المملكة، ولذا نسعى من جانبنا إلى تطوير حلول رائدة وملاءمة لدعم نمو المؤسسات المحلية مع تعزيز كفاءة أعمالها."

ومن جهته، قال المهندس محمد عابدين، الشريك المؤسس والمدير الإقليمي لشركة "CorporateStack”: "يسعدنا جدًا التعاون مع شركة بتلكو، المزود الرائد للحلول الرقمية في مملكة البحرين. كما ونطمح لبناء علاقات وطيدة ومثمرة في السوق البحريني، الذي يشهد توجهًا حثيثًا نحو التحوّل الرقمي."

بإمكان أصحاب الأعمال التجارية تسجيل رغبتهم في الحصول على هذا الحل عبر الموقع

solution/-erp-batelco.com/cloud

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هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية لدى بتلكو.

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