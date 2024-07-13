أعلنت اليوم شركة ClearOne (ناسداك: CLRO) الرائدة عالميًا في السوق في مجال حلول المؤتمرات والتعاون وبث الشبكات، عن تعيين شركة FVC، الشركة الرائدة في توزيع الحلول الرقمية والسمعية والمعروفة بخبرتها الثرية وخدمتها الممتازة للعملاء، موزعًا في الشرق الأوسط وإفريقيا. وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في المنطقة، واصلت شركة FVC تقديم حلول التكنولوجية المتطورة والدعم الممتاز للشركات في كل أنحاء المنطقة.

صرح Grifiths Zachariah، نائب الرئيس التنفيذي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة إقليم المحيط الهندي البريطاني (EMEAIO) في شركة ClearOne، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء التعاون مع شركة FVC لتعزيز نطاق وصولنا واختراقنا للسوق في الشرق الأوسط وإفريقيا". "إن المكانة الإستراتيجية التي تتمتع بها شركة FVC في مجال حلول التعاون الموحد و الحلول الرقمية والسمعية والأمن السيبراني (UCC)، والتأثير المثير للإعجاب في سوق المؤسسات، وشبكة التوزيع القوية، والخبرة الفنية، والعلاقات الراسخة تجعل منها الشريك المثالي لتقديم حلول ClearOne المبتكرة إلى شريحة أكبر من الجمهور. كما يمكن للبائعين ومدمجي الأنظمة الاعتماد على هذا الفريق لتقديم مستوى أعلى من الجودة قوامه الاحترافية."

سيستفيد عملاء شركة FVC من الوصول إلى الحلول الصوتية و المرئية الرائدة في الصناعة من شركة ClearOne، والتي تسهم في مواجهة التحديات التي تنشأ في بيئات العمل والتعلم الهجينة الحديثة. علاوةً على ذلك، ستساهم هذه الشراكة في تعزيز محفظة شركة FVC، مما يسهم في توفير مجموعة شاملة من المنتجات التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.

صرح السيد K.S. Parag، المدير الإداري في شركة FVC، قائلاً: "سيضفي الأداء الصوتي الشهير لشركة ClearOne في مجال المؤتمرات صفة الكمال على مجموعة المنتجات الشاملة في شركة FVC اليوم". "نحن ملتزمون بتمكين الشركاء والموردين والعملاء مستعينين بالتكنولوجيا المتطورة التي تثمر نتائج فورية. وعن طريق تعزيز الشراكات الحقيقية، فإننا نضمن تحقيق عملائنا أقصى قيمة من استثماراتهم. ومن هنا يتبين لنا أن تعاوننا مع شركة ClearOne سيعزز القيمة التي نقدمها لشركائنا وعملائنا."

نبذة عن شركة FVC

تعد FVC شركة رائدة في توزيع الحلول الرقمية والسمعية متخصصة في حلول التعاون الموحد والأمن السيبراني (UCC)، هذا إلى جانب تمتعها بسجل حافل بالإنجازات يمتد إلى أكثر من 22 عامًا في الشرق الأوسط، إذ تقدم الشركة مجموعة شاملة من أفضل المنتجات والخدمات في فئتها من الشركات المصنعة الشهيرة عالميًا إلى شبكة من البائعين ومدمجي الأنظمة الفاعلين. كما تعمل شركة FVC على تمكين شركائها عن طريق توفير حلول التكنولوجيا المتطورة والدعم الاستثنائي، ومن شأن هذا ضمان تمتع العملاء بأفضل تجربة ممكنة. هذا، وفي إطار التزامها بالخبرة الفنية والتدريب والدعم الاستثنائي، تعمل شركة FVC على دفع شركائها نحو النجاح وتمكينهم من تقديم تجارب فائقة التميز للعملاء.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة شركة FVC على https://www.fvc.com/

نبذة عن شركة ClearOne

تعد ClearOne شركة رائدة عالميًا في السوق توفر حلول المؤتمرات والتعاون وبث الشبكات. كما أن الأداء المتميز في حلولها المتقدمة الشاملة يقدمان مستويات غير مسبوقة على صعيد الفعالية والموثوقية وقابلية التطوير. تفضل بزيارة شركة ClearOne على https://www.clearone.com.

جهات الاتصال

marketing@clearone.com

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