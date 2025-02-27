القاهرة: أعلنت تي بي كي - TBK للتطوير العقاري، الذراع التطويري الجديد لمجموعة تبارك القابضة، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة CKD Creative Kingdom، العالمية المتخصصة في تصميم مفاهيم متكاملة للمشروعات السكنية والتجارية، بدءًا من التخطيط العام وحتى تصميم الواجهات، وذلك لتطوير مشروعات عقارية مستقبلية بغرب القاهرة، و تعيد تعريف الابتكار في السوق العقاري. تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية تي بي كي - TBK الرامية إلى تقديم حلول عقارية استثنائية تلبي تطلعات العملاء وتتوافق مع رؤية مصر 2030.

تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات المتكاملة للشركتين في مجال التطوير العقاري، حيث ستعملان معًا على تطوير مشروعات متطورة تجمع بين الحداثة والابتكار، بما يلبي احتياجات السوق ويمنح العملاء تجربة سكنية فريدة، وهو ما يعكس التزام تي بي كي - TBK بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية ويعزز من مكانتها الرائدة في السوق العقاري المصري.

وفي إطار التزامها طويل الأمد بتطوير مشروعاتها، قامت TBK للتطوير العقاري بضخ استثمارات حالية وعلي مدار الفترة السابقة بقيمة 500 مليون جنيه لتعزيز تعاونها مع كبرى الشركات الاستشارية في قطاعات التصميم والإنشاءات، حيث نجحت في بناء شبكة علاقات واسعة مع مجموعة من الشركاء الموثوقين لتنفيذ أبرز مشروعاتها بشرق وغرب القاهرة بدءا بالقاهرة الجديدة مشروع 90 أفينيو - 90 Avenue وفق أحدث الاتجاهات العالمية، حيث أسندت المخطط العام والرسومات التنفيذية للمنطقة التجارية والإدارية والطبية والفندقية، على مساحة 40,000 متر مربع لشركة "ايهاف – EHAF " الذي تعد احد افضل الشركات العالمية في تصميم المباني، وتقوم شركة Cracknell، المستشار المعماري بتصميم المناظر الطبيعية داخل الموقع، فيما تضع شركة MHMD، الهوية البصرية الموحدة للوحدات الدوبلكس، " ، وتقوم شندلر العالمية، بتوريد وتركيب مصاعد للمباني السكنية لضمان أعلى جودة، وتتولى مجموعة العمار الاستشارية الاشراف العام التنفيذ لضمان اعلي جودة للمشروع.

اما بالنسبة للمشروعات المستقبلية بغرب القاهرة تتولى شركة RMC “ الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية في الشرق الاوسط، المسئولية عن المستندات الهندسية الخاصة بالمشروعات، وايضا تتولي شركة Design avenue التصميمات والديكورات الداخلية للمشروع

من جانبه صرح علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، قائلاً: "نسعى باستمرار إلى تطوير محفظة أراضينا لخلق مجتمعات عمرانية مستدامة تلبي تطلعات عملائنا. وشراكتنا الجديدة مع شركة CKD Creative Kingdom تأتي في إطار هذا التوجه، حيث نسعى معًا لتقديم تصاميم مبتكرة تعكس التزامنا بالاستدامة والبيئة، إيمانا منا بأن هذا التعاون سيساهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة".

وأضاف "نحرص دائماً على عقد شراكات مع كبري الكيانات الموثوقة التي تشاركنا في أهدافنا الاستراتيجية، المرتكزة على تطبيق أحدث الآليات والحلول التكنولوجية التي تواكب تطورات السوق العقاري، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، بما يساهم في تعزيز مكانة مجموعة تبارك القابضة داخل مصر وخارجها".

وتسعى مجموعة تبارك القابضة جاهدة لتحقيق رؤيتها الطموحة في تقديم مشاريع عصرية ومبتكرة، وفي سبيل ذلك تتعاون مع كيانات مرموقة تحقق قيمة مضافة لعملائها، بفضل التزامهم بتقديم كافة الخدمات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة في مختلف المشروعات، بما في ذلك شركة YBA للاستشارات الهندسية، لتصميم المقر الرئيسي لمجموعة تبارك القابضة وفق أحدث المفاهيم المعمارية الإبداعية، والتي تعكس رؤية الشركة الطموحة وتضفي لمسة فنية فريدة على المقر، كما تم عقد شراكة استيراتيجية مع شركة IWG العالمية وهي تتبع مجموعة Regus العالمية والتي تعد اكبر شركة متخصصة في ادارة وتشغيل مساحات العامل المشتركة “CO-Working Spaces” ، وكانت نتائج هذه الشراكة البدء ببرج La Vida بالمعادي الذي يعد ضمن محفظة ابراج مجموعة تبارك لخلق بيئة عمل مثالية تجمع بين الفخامة والوظيفية.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة تبارك القابضة قد سجلت نموًا ملحوظًا في مبيعاتها خلال 2024، بفضل استثمارات ضخمة بلغت 60 مليار جنيه مصري ومن المتوقع ارتفاعها خلال العامين القادمين الي 170 مليار جنيه ، حيث سجلت شركاتها زيادة في المبيعات بنسبة 100% على أساس سنوي، وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 35% و 50% خلال هذا العام . وتعمل تبارك القابضة حاليا على إبرام شراكات استراتيجية لتنمية استثمار المشاريع الجديدة مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشاريع جديدة وواعدة خلال هذا العام، كما ستطلق الشركة مشروعات جديدة في غرب القاهرة ومصر الجديدة ورأس سدر، وتخطط المجموعة للتوسع في أسواق جديدة مثل أمريكا وبريطانيا لتلبية احتياجات عملائها المتزايدة.

نبذة عن شركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري:

تعد شركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري إحدى كبرى الشركات التابعة لمجموعة تبارك القابضة، حيث استطاعت منذ تأسيسها في عام 2019 أن تثبت مكانتها كشركة بارزة في قطاع التطوير العقاري بمصر. تتبنى الشركة رؤية مبتكرة تهدف إلى إعادة تعريف معايير الحياة العصرية، من خلال تطوير مشروعات سكنية، إدارية، وتجارية متكاملة تجمع بين التصميم المعماري الراقي ومعايير الاستدامة، مستفيدة من محفظة أراضيها التي تتخطي 5ملايين متر مربع ، سعيا نحو تلبية تطلعات العملاء المتنوعة وتعزيز قيمة استثماراتهم. ويمثل مشروع 90 Avenue أحد أبرز مشروعات الشركة، بموقعه الفريد في قلب القاهرة الجديدة، حيث يوفر تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الفخامة والراحة مع التزام بمعايير الاستدامة والجودة العالمية.

نبذة عن مجموعة تبارك القابضة:

تأسست مجموعة تبارك القابضة عام 1980 كإحدى المجموعات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، حيث تتميز بمحفظة واسعة من الشركات التابعة التي تقدم حلولًا متكاملة في التطوير العقاري منها تبارك انترناشونال، وتبارك للتطوير العقاري، وشركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري، وتعمل المجموعة على تقديم مشاريع مبتكرة تخدم مختلف الشرائح، مع التركيز على الجودة والاستدامة. تمتلك تبارك القابضة محفظة أراضٍ استراتيجية تزيد عن 4.5 ملايين متر مربع موزعة على مواقع رئيسية. بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من اربعة عقود، تواصل تبارك القابضة تعزيز مكانتها الريادية محليًا وإقليمي باعتبارها أقدم مطور عقاري يتوسع في السعودية.

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