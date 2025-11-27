ستتعاون الشركتان لتقديم مجموعة واسعة من منتجات الأغذية الكورية، واستكشاف سبل تطوير منتجات مشتركة وفرص التصنيع المحلي في دولة الإمارات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الخياط للاستثمار (AKI)، إحدى أهم مجموعات الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دخولها في شراكة استراتيجية عبر قطاعها الاستهلاكي "AKI Consumer"، مع مجموعة CJ Group الكورية الجنوبية عبر قطاع CJ Foods المتخصص بالأغذية، وذلك لتوحيد جهودهما في مجال توسيع نطاق انتشار منتجات الأغذية الكورية في منطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا التعاون الطموح المشترك لكلا الشركتين لتوسيع انتشار منتجات الأغذية الكورية الأصلية في المنطقة، وتوطيد تعاون تجاري طويل الأمد.

وجاءت هذه الشراكة عبر مذكرة تفاهم وقعها كل من زيد سعد الخياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخياط للاستثمار، والسيد سوكجون لي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة CJ، خلال حفل أقيم في أبوظبي على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية كوريا إلى الإمارات العربية المتحدة. وتم توقيع الاتفاقية التي تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح سبل جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بحضور كلٍّ من معالي كيم جونغ كوان، وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات.

هذا وسوف تتعاون AKI Consumer وCJ Foods لتقديم مجموعة واسعة من منتجات الأغذية الكورية للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأسواق المجاورة. كما سيقوم الطرفان باستكشاف فرص التطوير المشترك للمنتجات والتصنيع المحلي مستقبلاً داخل الإمارات، في خطوة تدعم رؤية الدولة لتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتعزيز المرونة الغذائية، والتنويع الاقتصادي.

جدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الثقافة الكورية، وذلك على خلفية تنامي شعبية الترفيه الكوري واتجاهات أسلوب الحياة والمأكولات الكورية بين الجاليات المحلية والمغتربين. وقد أدى هذا الزخم الثقافي إلى زيادة الإقبال على منتجات الأغذية الكورية عالية الجودة، التي تعكس أصالة تقاليد المطبخ الكوري.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال سوكجون لي، نائب رئيس مجلس إدارة CJ: "تعمل مجموعة CJ Group، الرائدة في مجال أهم مرتكزات الثقافة الكورية، بما في ذلك منتحات الأغذية الكورية، والترفيه الكوري، ومستحضرات الجمال الكورية، على تسريع توسعها العالمي، وتُعد منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، منطقة ذات أولوية استراتيجية لهذا النمو. ونحن نتطلع قدماً لبناء شراكات مثمرة مع شركائنا في شركة الخياط للاستثمار، لا سيما في مجال منتجات الأغذية الكورية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المجالات الأخرى."

بدوره، قال زيد سعد الخياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخياط للاستثمار: "يشهد الطلب على الأطعمة الكورية في منطقتنا نمواً سريعاً، وسوف تتيح الشراكة لكلا المؤسستين التحرك بسرعة وعلى نطاق واسع لتقديم أفضل العروض للمستهلكين. ونحن نرى هذه الشراكة بمثابة بداية لفرصة سوقية هامة ومتنامية، سنقوم معاً باستكشافها واستغلالها على نطاق واسع وضمن مجالات عدة. وسوف نعمل من خلال توحيد نقاط قوتنا، على بناء منصة تجارية قوية تُوسّع نطاق وصولنا إلى السوق، وتُعزز قدرتنا التنافسية، وتُطلق قيمة جديدة في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط."

وسوف تمكن هذه الشراكة كلتا المؤسستين من تلبية الطلب الاستهلاكي المتسارع والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الأغذية الكورية في واحدة من أسرع أسواق العالم نمواً، وذلك عبر الجمع بين شبكة التوزيع الإقليمية الواسعة لشركة الخياط للاستثمار وسجلها الحافل في تعزيز حضور العلامات التجارية العالمية، وريادة CJ العالمية في صناعة الأغذية الكورية. ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً من الطرفين بتقديم منتجات كورية أصلية وعالية الجودة، فضلاً عن تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا.

نبذة عن شركة الخياط للاستثمار

تأسست شركة الخياط للاستثمار عام 1982 في دبي، كشركة عائلية على يد الدكتور سعد الخياط، وهي تُعتبر لاعباً رائداً في العديد من الصناعات في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل في قطاعات متعددة، مثل الأدوية، والمعدات الطبية، وتجارة التجزئة، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية، واللياقة البدنية، والسيارات، والخدمات البيئية، والخدمات اللوجستية والتصنيع والمقاولات. يبلغ عدد موظفي المجموعة حالياً نحو 11 ألف موظف ينتشرون في الإمارات العربية المتحدة وفي فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، والأردن، ومصر. وتم تصنيف الشركة ضمن أفضل 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، وفقاً لمجلة فوربس.

