أعلن بنك بوبيان حصوله على جائزة "التميز في المعالجة المباشرة" STP منCiti ، تقديراً لأدائه المميز والاستثنائي في معالجة المدفوعات بالدولار الأمريكي، حيث حقق بوبيان معدل 99.8% للمدفوعات التجارية و 100% لمدفوعات الخزانة.

واستقبل رئيس مجموعة العمليات المصرفية في بنك بوبيان عبدالعزيز فهد الدويله وفداً من Citi ، حيث تسلم الجائزة بحضور رئيس مجموعة الخزانة في بنك بوبيان عادل راشد المطيري، ونائب مدير عام المجموعة المصرفية للشركات محمد الجاسر الغانم، والمدير التنفيذي - مجموعة المراسلة المصرفية في Citi محمد الحمادي، وعدد من مسؤولين البنك.

وبهذه المناسبة أعرب الدويله عن اعتزازه بحصول بنك بوبيان على جائزة "التميز في المعالجة المباشرة" من سيتي بنك، والتي تُمثل تقديراً لجهود بوبيان نحو تعزيز ادائه المتميز وكفاءته الاستثنائية في إدارة ومعالجة عمليات المدفوعات بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) من خلال اتباع أعلى المعاييرالتشغيلية العالمية لعميات الدفع وتحديداً في مجال المدفوعات التجارية ومدوفوعات الخزانة، مسجلاً معدل 99.8% و 100% على التوالي.

وأضاف أن معالجة المدفوعات المباشرة تُعد خدمة أساسية ضمن شبكة خدمات بوبيان المصرفية، تتميز بالدقة والسرعة والكفاءة وذلك من خلال التزامنا بإستراتيجية محددة المعايير أسهمت في تحسين جودة العمليات ومعالجة كميات كبيرة من المدفوعات دون أي تدخل يدوي بما يضمن عدم حدوث أي تأخير أو أخطاء أثناء تنفيذ العمليات، لنُعزز تميزنا في إثراء تجارب عملائنا بخدمات موثوقة عالية الكفاءة ومنتجات أكثر تطوراً تُلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم.

وأوضح الدويله أن هذا التكريم يعزز مكانة بوبيان وريادته كمؤسسة مالية رائدة بين مؤسسات القطاع المصرفي في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية كونه تقديراً من مؤسسة مالية مرموقة مثل "Citi" ليعكس جهود بوبيان وقدرته على تحقيق معدلات STP شبة مثالية في سرعة المعالجة والدفع السريع والعمل بصورة مستمرة للمحافظة على جدارته في هذا المجال.

من جانبه قال الحمادي"سعداء بتكريم بنك بوبيان بجائزة التميز المرموقة STP للمعالجة المباشرة تقديراً لجهوده المستمرة في الارتقاء وبمستويات احترافية في خدمة المدفوعات بالدولار الأمريكي، مؤكداً على استمرارية التواصل وتعزيز الشراكة مع بنك بوبيان بما ينعكس إيجابياً على كفاءة الخدمة وتطورها في سوق العمل المصرفي".

وتمنح "جائزة التميز في المعالجة المباشرة" STP من Citi للمؤسسات المالية التي تُظهر أداءً استثنائياً وتميزاً في معالجة كميات كبيرة في مجال المدفوعات الخارجية بدقة وكفاءة عالية وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً.

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