تهدف Checkout.com إلى إطلاق خدمة إصدار البطاقات في عام 2026، بعد استكمال الموافقات التنظيمية

إلى إطلاق خدمة إصدار البطاقات في عام 2026، بعد استكمال الموافقات التنظيمية تُعدّ منصة السفر الترفيهية Headout من أوائل التجار الذين أبدوا اهتماماً بإصدار البطاقات محلياً من خلال Checkout.com في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Checkout.com، المزود العالمي لحلول المدفوعات الرقمية عن نيتها بتوسيع نطاق عملياتها في الإمارات من خلال إطلاق خدمات إصدار البطاقات، في استثمار يُعدّ الأول من نوعه من قِبل مزود عالمي لخدمات الدفع الرقمي في المنطقة.

وتهدف Checkout.com إطلاق خدمة إصدار البطاقات محلياً عام 2026، وذلك بعد استكمال الموافقات التنظيمية. سيُمكّن هذا الإطلاق الفريد من نوعه الشركات من إصدار بطاقات تحمل اسم علامتها التجارية، سواءً كانت بطاقات فعلية أو افتراضية، بالإضافة إلى تعزيز مكافآت العملاء، وتنظيم النفقات، وتبسيط عمليات الدفع بين الشركات. إلى ذلك سيساعد الإصدار الشركات على توسيع نطاق القيمة التي تقدمها للمستهلكين، مما يوفر تحكماً أكبر في التدفقات المالية المعقدة.

في كلمته خلال مؤتمر ثرايف أبوظبي، أول نسخة لمؤتمر ثرايف لشركة Checkout.com في الإمارات العربية المتحدة، كشف الرئيس التنفيذي والمؤسس غيوم بوساز عن الإطلاق المرتقب، إلى جانب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشركة، ريمو جيوفاني أبونداندولو. كما رحب معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال المؤتمر في جزيرة السعديات صباح اليوم (الخميس 10 أبريل) أمام أكثر من 150 تاجراً وشريكاً.

وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Checkout.com: "بصفتنا شركة عالمية، نركز على توفير المنتجات التي يحتاجها عملاؤنا ويطلبونها في الأسواق التي ننشط فيها. ويُعد إعلان اليوم دليلاً على التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأهميتها المتزايدة في تشكيل الاقتصاد الرقمي في المنطقة، نسعى لتعزيز الابتكار، والمساهمة ببناء البنية التحتية الداعمة له."

هذا وكانت المنصة الرائدة في مجال السفر الترفيهي Headout، قد عيّنت Checkout.com شريكاً أولياً لها، وأطلقت خدمة إصدار البطاقات لشركاتها الأوروبية. وقد أبدت الشركة اهتمامها بتوسيع نطاق خدماتها المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند الموافقة على طلب Checkout.com.

ولا بد من الإشارة إلى أن Checkout.com كانت أول مزود عالمي لخدمات الدفع يحصل على ترخيص تحصيل الدفعات من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويُقدّم خدمتي "مدى" و"آبل باي" للتجار في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويمثل إطلاق خدمة الإصدار المرتقب إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرة Checkout.com التوسعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إلى ذلك، أطلقت الشركة مؤخراً خدمة "Flow Remember Me"، وهي خدمة يتيح للمتسوقين حفظ تفاصيل بطاقاتهم على الفور، لتصبح متاحة للاستخدام بشكل فوري عبر كافة عملاء شبكة Checkout.com العالمية. وعلى الرغم من كون المنتج في المرحلة التجريبية مع التجار المحليين، فقد شهد المستخدمين الأوائل تقليل وقت الدفع بنسبة تصل إلى 70%.

وكانت Checkout.com قد أصبحت أول من أطلق حلول Visa Direct للدفع المباشر عبر البطاقة في الإمارات العربية المتحدة، داعمةً بذلك عمليات الدفع المحلية والعابرة للحدود. كما نمت علاقة Checkout.com الراسخة مع ماستركارد في عام 2025 لتمكين التجار من إرسال الأموال مباشرةً إلى بطاقات الجهات الخارجية بطريقة سريعة وسلسة وآمنة.

واختتم أبونداندولو: "باتت وتيرة تحوّل المنطقة إلى أعلى المعايير العالمية للتحول الرقمي سريعة جداً بفضل المبادرات المستنيرة التي أطلقتها دول المنطقة كرؤية السعودية 2030 وأجندة الإمارات 2031، وإننا في Checkout.com، هنا لدعم هذا الزخم. تتمثل مهمتنا في مساعدة الشركات الطموحة على تجاوز تعقيدات المدفوعات، لتتمكن من التقدم بشكل أسرع، وتحقيق الاستفادة القصوى من كل فرصة. إن الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصمم حسب الطلب، ومحلي، ومبني على الثقة. وعندما تُحقق المدفوعات نتائج جيدة، تزدهر الشركات."

حول Checkout.com

تعمل شركة Checkout.com على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي. تتميز الشبكة العالمية للمدفوعات الرقمية لـ Checkout.com بدعم أكثر من 145 عملة وتقديم حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، نساعد تجارنا والمؤسسات التي نعمل معها على زيادة معدلات القبول، وتقليل تكاليف المعالجة، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى دافع رئيسي للإيرادات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها 16 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل إنستاشوب، وبوتيم، وتمارا، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقر ستيشن.

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