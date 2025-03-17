دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Checkout.com، المزود العالمي لحلول المدفوعات الرقمية عن دخولها في شراكة مع تابي، التطبيق الرائد المختص بالخدمات المالية والتسوق، لتقديم حلول دفع مرنة وعالية الأداء للشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وستمكّن هذه الشراكة تجار Checkout.com من دمج حلول الدفع الآجل "اشترِ الآن، وادفع لاحقاً" من تابي بكل سلاسة، ما يتيح للتجار تقديم طرق دفع سلسة ومرنة للمستهلكين.

وفي إطار اتفاقية الشراكة هذه، قامت Checkout.com بدمج حلول تابي المبتكرة للدفع الآجل في منصتها، لتوفر لتجار التجزئة خيارات دفع مرنة وسهلة الاستخدام. ويتيح دمج هذه الحلول لتجار Checkout.com الاستفادة من الطلب المتزايد على طرق الدفع البديلة، ما يعزز المبيعات ومعدلات التحويل ومتوسط ​​قيمة الطلبات. ويهدف هذا التعاون الذي يوفر مرونة أكبر عند الشراء، إلى تحسين تجربة التسوق، وتعزيز ولاء العملاء، ودعم نمو الأعمال.

هذا وتأتي هذه الشراكة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده سوق خدمة الدفع الآجل في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت معدلات تبني هذه الخدمة بمعدل 62% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن Checkout.com حول التجارة الرقمية. ويعزى هذا النمو إلى تزايد طلب المستهلكين على حلول دفع وائتمان مرنة.

وتسعى هذه الشراكة من خلال الجمع بين تقنية الدفع المتطورة من Checkout.com وحلول التمويل المرنة من تابي، إلى تقديم منظومةً متكاملةً وقوية تُعزز أداء الدفع وتُمكّن التجار من تنمية أعمالهم، من خلال توفير طرق الدفع المُفضّلة للمستهلكين. معاً تلتزم كلّ من Checkout.com وتابي بتوفير خياراتٍ أوسع ومستويات أكبر من الراحة والمرونة للمستهلكين، ما يُسهم في نموّ الأعمال ويُحسّن تجربة التسوّق بشكلٍ عام.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عبد العزيز سجى، المدير العام لشركة تابي في المملكة العربية السعودية: "تتيح شراكتنا مع Checkout.com، تقديم خدمة الدفع المرنة من تابي إلى المزيد من التجار، ما يوفّر لشركات Checkout.com الوصول إلى أكثر من 15 مليون متسوق من عملاء تابي، ويتيح مرونة أكبر لعملائها عند إتمام عملية الشراء."

من جانبه، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Checkout.com: "يسعدنا جداً التعاون مع تابي والذي يسمح لنا بتمكين التجار في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال توفير المزيد من خيارات الدفع لعملائهم. إننا في Checkout.com، نؤمن بالقيمة الاستراتيجية للمدفوعات في زيادة الإيرادات لتجارنا من خلال المدفوعات عالية الأداء، وفي هذا السياق فإن هذه الشراكة تعزز التزامنا بتقديم حلول تُعزز نمو الأعمال وترتقي بتجاربهم."

وأضاف أبونداندولو: "شهدت خدمة الدفع الآجل زيادة في التبني خلال الاثني عشر شهراً الماضية من مكانتها كطريقة دفع مفضلة لدى المتسوقين عبر الإنترنت في كلّ من الإمارات والسعودية، مع معدلات استخدام بلغت 39% و42% على التوالي، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب المتزايد في المنطقة على خيارات دفع مرنة. وعلاوة على ذلك، يتطلع المستهلكون إلى اعتماد حلول دفع جديدة لا سيما مع زيادة معدلات التسوق الإلكتروني اليومي منذ عام 2020، بنسبة 80%".

واختتم قائلاً: "من خلال دمج خدمات تابي للدفع الآجل في منصة واحدة، فإننا نسعى إلى تمكين التجار من تقديم خيارات دفع مرنة بسلاسة عبر عملية تكامل سريعة وفعالة. وتساهم هذه الخطوة بتحسين تجربة المستهلك، كما أنها تُعزز أيضاً معدلات التحويل ورضا العملاء، ما يُحقق قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف المعنية."

نبذة عن Checkout.com

تعمل شركة Checkout.com على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي. تتميز الشبكة العالمية للمدفوعات الرقمية لـ Checkout.com بدعم أكثر من 145 عملة وتقديم حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، نساعد تجارنا والمؤسسات التي نعمل معها على زيادة معدلات القبول، وتقليل تكاليف المعالجة، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى دافع رئيسي للإيرادات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها 16 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل إنستاشوب، وبوتيم، وتمار، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقر ستيشن.

نبذة عن تابي

يساهم تطبيق تابي في خلق الحرية المالية في الطريقة التي يتسوق بها الناس ويكسبون ويدخرون، من خلال إعادة رسم علاقتهم بالمال. يختار أكثر من 15 مليون مستخدم تطبيق تابي الذي يمكنهم من التحكم في خطط إنفاقهم وتحقيق أقصى مستوى من الاستفادة من أموالهم.

وتستخدم أكثر من 40 ألف علامة تجارية عالمية وشركة صغيرة، بما في ذلك شي إن وأمازون وأديداس وإيكيا وإتش آند إم وسامسونج ونون تقنية تابي لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين من خلال تقديم مدفوعات مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر.

تطبيق تابي نشط في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وقد وصلت قيمته إلى أكثر من 3.3 مليار دولار في آخر جولة تمويل له والتي تضمنت مشاركة كبار المستثمرين العالميين والإقليميين مثل بلو بول كابيتال، شركة حصانة الاستثمارية، ويلينغتون مانجمنت، وإس تي في.

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