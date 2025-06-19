المحرق، البحرين: في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بينهما، أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وشركة CFM الدولية، عن تمديد اتفاقية الخدمات طويلة الأجل بينهما لدعم خدمات محركات LEAP-1A لأسطول طائرات طيران الخليج من طراز A320neo. تم توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات معرض باريس للطيران 2025، المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2025. بالإضافة إلى خدمات المحركات، ستقوم الناقلة بموجب هذه الاتفاقية بشراء محركات احتياطية إضافية لأسطولها، مما يرسي دعائم قوية لموثوقية عمل محركات طائراتها ويؤدي للحد من الأعطال المحتملة التي من شأنها إرباك عمليات الشركة والتأثير على حركة الطائرات بحسب الرحلات المجدولة، حيث ستسهم هذه الشراكة في تقديم تجربة سفر أفضل للمسافرين عبر طيران الخليج من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة وتحسين جودة أسطول طائراتها.

تمتلك الناقلة الوطنية لمملكة البحرين مجموعة من أحدث أساطيل الطائرات في المنطقة، والتي تضم 29 طائرة من طراز A320neo، جميعها تعمل بمحركات LEAP-1A المتطورة. ويُعد تجديد هذا التعاون الاستراتيجي مع CFM الدولية حجر الزاوية في تحقيق التميز التشغيلي للناقلة، ويؤكد مجدداً على التزام شركة CFM بتقديم الدعم الفني اللازم والخبرة المتخصصة لطيران الخليج.

في تصريح له، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج السيد جيفري جوه عن اعتزاز الناقلة بتجديد شراكتها الاستراتيجية مع CFM الدولية، التي تعد شريكًا رئيسيًا في مسيرة نمو الناقلة منذ بدء تشغيل محركات CFM في التسعينيات. وأضاف قائلاً: "ستمكننا هذه الاتفاقية من تأمين صيانة وإصلاح وتجديد أسطولنا الجوي بكفاءة عالية، بما يضمن استمرارية نمونا وتوسيع شبكة ربطنا الجوي."

من جانبه، قال غايل ميهوست، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة CFM الدولية: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نوسع نطاق تعاوننا مع طيران الخليج، الشريك العريق ضمن عائلة CFM. نلتزم من خلال هذه الاتفاقية بتزويد شركة طيران الخليج بأفضل خدمات المحركات المتخصصة لأسطولها الجوي وفق معاييرCFM العالمية، التي تشمل الدعم الفني، والموثوقية التشغيلية، وكفاءة استخدام محركات LEAP المتطورة."

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

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