تطلق زيكر وحدة التحكم في مجال القيادة الذكية الخاصة بها، والمبنية على منصة NVIDIA DRIVE AGX Thor ، لدعم خارطة طريق القيادة الذكية الخاصة بزيكر، ابتداءً من عام 2025.

، لدعم خارطة طريق القيادة الذكية الخاصة بزيكر، ابتداءً من عام 2025. توسّع زيكر شراكتها مع شركة كوالكوم لتوفير تجربة ترفيهية غامرة للعملاء حول العالم.

تكشف زيكر عن استراتيجيتها العالمية في مجال الطاقة، مستهدفة تقديم حلول بجهد 800 فولت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

لاس فيغاس- كشفت شركة زيكر في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2025، عن تقنياتها الرائدة في الصناعة ونهجها المبتكر لتطوير المنتجات من خلال التشارك مع العملاء والشركاء، بالإضافة إلى خططها لتوسيع عروضها الأفضل عالميًا في الأسواق الدولية.

وأعلنت زيكر عن إطلاق وحدة التحكم في مجال القيادة الذكية الخاصة بها، والمصممة باستخدام منصة NVIDIA DRIVE AGX Thor، لدعم خارطة طريق الشركة للقيادة الذكية بدءًا من عام 2025. تعرض زيكر في جناحها (5460، القاعة الغربية، مركز مؤتمرات لاس فيغاس) وحدة التحكم الذكية الجديدة التي صُممت داخليًا، وهي الأولى من نوعها بين مصنعي المعدات الأصلية (OEM) التي تعتمد على نظام NVIDIA DRIVE AGX Thor المدمج بشريحة النظام على الرقاقة (SoC) التي تعمل بنظام DriveOS المعتمد على السلامة. ومن المتوقع أن يتم إنتاج وحدة التحكم هذه على نطاق واسع في عام 2025 لتوفير سيناريوهات متعددة للقيادة الذكية وقدرات الركن الذاتي.

كما أعلنت زيكر عن تعزيز شراكتها مع شركة كوالكوم تكنولوجيز لتوفير تجربة ترفيهية غامرة لعملائها حول العالم. باستخدام النسخة المحدثة والأقوى من شريحة النظام على الرقاقة (SoC) من كوالكوم، تقدم سيارات زيكر تجربة قيادة ذكية وغنية داخل المقصورة، بمستوى كفاءة عالٍ.

تعد سيارة زيكر RT، التي تخضع بعض نماذجها بالفعل لاختبارات الطرق الواقعية، أول مركبة مخصصة للتنقل الذاتي يتم إنتاجها على نطاق واسع في العالم. وستبدأ زيكر هذا العام في تسليم سيارات زيكر RT المنتجة بكميات كبيرة إلى شركة وايمو لإجراء اختبارات إضافية، استعدادًا لإطلاق روبوتاكسي عام مستقبلي.

تعمل زيكر حاليًا على تطوير شبكة شحن سريع عالمية وتخطط لنشر آلاف من محطات الشحن التابعة لعلامتها التجارية في أسواق رئيسية حول العالم، بدءًا من تايلاند وأستراليا. كما تتميز سيارات زيكر الحالية بمنظومة طاقة كهربائية تعمل بجهد 800 فولت للشحن فائق السرعة، وتعتبر زيكر أكبر مشغل لشبكات الشحن فائق السرعة في الصين مع أكثر من 800 محطة شحن.

تتضمن معروضات زيكر في CES طراز "زيكر 001 FR"، وهي سيارة من نوع “شوتينغ بريك” تجمع بين الفخامة والراحة والأداء الفائق. كما تُعرض نسخة بأربعة مقاعد من سيارة "زيكر 009 غراند MPV" التي توفر واحة فاخرة وهادئة وآمنة أثناء التنقل. بالإضافة إلى سيارة "زيكر MIX"، وهي سيارة دفع رباعي عائلية بخمسة مقاعد ذات تصميم خارجي على هيئة كبسولة ومساحة داخلية مبتكرة.

لمحة عن زيكر

تعد زيكر) رمزها في بورصة نيويورك: (ZK العلامة التجارية العالمية الرائدة في تقنيات التنقل الكهربائي الفاخر التابعة لمجموعة جيلي القابضة. تهدف زيكر إلى إنشاء نظام بيئي متكامل بالكامل للمستخدم، حيث يُعتبر الابتكار معيارًا أساسيًا. تعتمد العلامة التجارية على بنية التجربة المستدامة (SEA) وتطور تقنيات البطاريات الخاصة بها، وأنظمة إدارة البطاريات، وتقنيات المحركات الكهربائية، وسلاسل التوريد الخاصة بالمركبات الكهربائية. تلتزم زيكر بقيم المساواة، والتنوع، والاستدامة، وتسعى لتصبح مزودًا حقيقيًا لحلول التنقل.

تشغل زيكر مراكز أبحاثها وتطويرها واستوديوهات تصميمها في نينغبو وهانغتشو وغوتنبرغ وشنغهاي، وتفتخر بمرافقها المتطورة وخبراتها ذات المستوى العالمي. منذ بدء تسليم مركباتها في أكتوبر 2021، قامت زيكر بتسليم أكثر من 420,000 مركبة حتى الآن، بما في ذلك طرازات زيكر 001، زيكر 001 FR، زيكر 009 MPV، زيكر 7X SUV، زيكر X Urban SUV، وزيكر Mix. أعلنت زيكر عن خطط لتوسيع مبيعاتها في الأسواق العالمية، مع خطة طموحة للتوسع خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على المركبات الكهربائية عالميًا.

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