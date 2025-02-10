الرياض: عززت شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة "center3"، الشركة المملوكة بالكامل لمجموعة الاتصالات السعودية stc، شراكتهما لتطوير البنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصالات. ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية في مؤتمر Capacity كاباسيتي للشرق الأوسط 2025، ستعمل الشركتان بشكل مشترك على توفير مرونة أفضل للشبكة، وخدمات اتصالات أكثر كفاءةً، وحلول قابلة للتطوير لتحسين تجربة العملاء بما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نمواً كبيراً، حيث تشير التوقعات أن يصل حجمه إلى 82.51 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين مواردهما وخبراتهما، تمتلك شركة «اتحاد سلام للاتصالات» خدمات الميل الأخير والوصول إلى الإنترنت بالتعاون مع قدرات مركز البيانات وتبادل الإنترنت التابعة لشركة "center3"، مما يجعل هذه الشراكة تتمتع بمكانة فريدة لتعزيز الابتكار في إدارة البيانات السحابية، والاتصال بالإنترنت، وأكثر من ذلك.

وقال المهندس أمجد عرب الرئيس التنفيذي لقطاع المشغلين والشراكات في شركة «اتحاد سلام للاتصالات» في تصريح بهذه المناسبة: "تتمثل مهمتنا في توفير حلول قوية ومبتكرة تدعم التوسع السريع للمحتوى الرقمي، وتقديم تجارب تقنية سلسة. ونحن متحمسون للعمل معاً لتقديم خدمات اتصال متميّزة وتقريب المحتوى إلى المستخدمين النهائيين، مما يمكّن الشركات من النجاح والنمو في عالم رقمي متنامي. إن التزامنا لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يتعلق أيضاً بإثراء حياة الناس، وتمكين الشركات من التوسع والابتكار في عالم يركز على التطور الرقمي أولاً".

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير ثلاثة مجالات أساسية: الاستفادة الثنائية من خدمات الاتصال الشاملة لزيادة نطاق الشبكة وموثوقيتها، والاستفادة من مراكز البيانات المحايدة للناقل التابعة لشركة "center3" لتوسيع حلول الشركات التي توفرها شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، ودمج شبكتها الواسعة مع مراكز تزويد الإنترنت التابعة لشركة "center3"، مما يؤدي إلى إثراء النظام التقني الرقمي بموفري محتوى متنوعين.

ومن جانبه، قال مابس خان الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "center3": "يمثل هذا التعاون مع شركة «اتحاد سلام للاتصالات» خطوة هامة في مهمتنا الرامية إلى إنشاء بنية تحتية رقمية أكثر ترابطاً ومرونة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال الاستفادة من خدمات الاتصال والبنية الأساسية لبعضنا البعض، فإننا سنكون قادرين على تقديم حلول سلسة وفعّالة تعزز النمو والابتكار في المنطقة".

وستقوم شركة «اتحاد سلام للاتصالات» بدمج البنية التحتية لشبكتها، بما في ذلك مراكز البيانات المتقدمة، وأنظمة الكابلات الدولية الواسعة النطاق، مع مراكز البيانات المتطورة، مراكز تزويد الإنترنت التابعة لشركة "center3" لإحداث نقلة نوعية وتحولاً ملموساً في مجال حلول الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن شركة «اتحاد سلام للاتصالات»:

تُعتبر شركة «اتحاد سلام للاتصالات» من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وهي جزء من مجموعة الموارد للإعلام والاتصالات وشركة الموارد القابضة. وتُعرف شركة «اتحاد سلام للاتصالات» بأنها العلامة التجارية الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005. وتقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة.

نبذة عن center3

تُعد شركة "center3" هي الشركة الرائدة في مجال خدمات الاستضافة واتصالات البيانات وتبادل الإنترنت. والشركة ملتزمة بتعزيز التحول الرقمي والاتصال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال شبكتها الواسعة من مراكز البيانات المحايدة.

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