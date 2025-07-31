المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة أمواج بيتشفرونت مؤخرًا عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركةCCT سيبرس سيباركو تابت، إحدى شركات المقاولات الرائدة في مملكة البحرين، يتم بموجبها تعيين الشركة كمقاولٍ رئيسي لتنفيذ أعمال التشطيبات في البرج الغربي في مشروع ميليا بيتشفرونت الشاطئي.

جرت مراسم التوقيع في مقر شركة انفراكورب الرئيسي في العاصمة المنامة، بحضور السيد ماجد الخان، رئيس مجلس إدارة شركة أمواج بيشفرونت والسيد أشرف عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة CCT سيبرس سيباركو تابت وحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الطرفين.

هذا ويضم البرج الغربي من مشروع ميليا بيتشفرونت 240 وحدة سكنية، في حين يشغل المشروع مساحة بناء كلية تُناهز ‎250,000‎ متر مربع، تتوزّع على ثلاثة أبراج سكنية بارتفاع 22 طابقًا وتضم حوالى 700 وحدة سكنية وفندقية، ومجمّع من خمسة طوابق يضم 94 منزل تاون هاوس مطلّة على الواجهة البحرية مع حدائق وشاطئ خاص.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح السيد ماجد الخان، رئيس مجلس إدارة شركة أمواج بيتشفرونت، بالقول: "يسرّنا الإعلان عن توقيع هذه الشراكة مع شركة CCT سيبرس سيباركو تابت في خطوة مهمة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ في البرج الغربي من مشروع ميليا بيتشفرونت. نثق بخبراتهم في تنفيذ المشاريع الرائدة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، والتزامهم بحلول مستدامة تضمن كفاءة العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد وتسليم وحدات فخمة على الواجهة البحرية المميّزة ترقى إلى مستوى التطلعات في هذا المشروع الرائد."

بدوره، قال السيد أشرف عبيد، الرئيس التفيذي لشركة CCT سيبرس سيباركو تابت: "نحن سعداء بتعيين CCT سيبرس سيباركو تابت مقاولًا رئيسيًا لتنفيذ التشطيبات في البرج الغربي من هذا المشروع الأيقوني ونثمّن ثقة شركة أمواج بيتشفرونت في شركتنا. سنعمل على توظيف خبراتنا في تنفيذ المشاريع العالمية والواجهات البحرية، مع التزامنا بالسلامة والجودة والاستدامة واعتماد أساليب بناء متقدّمة لضمان الالتزام بالمواصفات والجدول الزمني وتسليم معلم سكني يرتقي بتجربة السكان على الواجهة البحرية مباشرة."

تجدر الإشارة إلى أن مشروع ميليا بيتشفرونت يضم مجموعة متنوعة من منازل تاون هاوس والشقق السكنية الراقية والمساكن ذات العلامة التجارية، إضافة إلى فندق فاخر، ليقدّم أسلوب حياة شاطئية متكامل مع شاطئ خاص في موقع استراتيجي مميز يقع عند مدخل جزر أمواج ويتصل مباشرة بطريق المحرق الدائري الجديد، ويقع على بُعد دقائق معدودة من أبرز المعالم المهمة مثل مجمع مراسي جاليريا ومطار البحرين الدولي.

نبذة عن شركة أمواج بيتشفرونت:

تعد شركة أمواج بيتشفرونت من رواد تطوير وتشغيل العقارات الفاخرة المطلة على الشواطئ في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست في عام 2008، وتضم محفظتها منتجعات حائزة على جوائز مرموقة ومشاريع سكنية وعقارات متعددة الاستخدامات تجمع بين المرافق العالمية والمواقع الساحلية الخلابة. وتلتزم أمواج بيتشفرونت بأعلى معايير التنمية المستدامة وتقديم تجارب أصيلة لضيوفها، لتواصل بذلك وضع معايير جديدة للحياة الفاخرة على الساحل في المنطقة.

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