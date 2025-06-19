أصبح بإمكان جامعي التحف والتجار في جميع أنحاء الشرق الأوسط الآن الوصول بسهولة أكبر إلى خدمات التصديق الرائدة عالميًا من NGC وPMG وCGC وJSA.

يأتي هذا التطور مع إعلان مجموعة المقتنيات المعتمدة (CCG)، بكل فخر، عن افتتاح مكتبها في دبي. هذا الافتتاح سيسهل على الهواة والتجار أكثر من أي وقت مضى عملية تصديق، تقييم، وتغليف تشكيلة واسعة من المقتنيات تشمل العملات المعدنية، الأوراق النقدية، الكتب المصورة، المجلات، بطاقات الألعاب، والبطاقات الرياضة وغير الرياضية. تجدر الإشارة إلى أن المكتب الجديد سيستقبل أيضًا الكتب المصورة والبطاقات الموقعة، مع خطط مستقبلية لاستلام القطع التذكارية الموقعة قريبًا.

تضم مجموعة المقتنيات المعتمدة (CCG) علامات تجارية أيقونية مثل: شركة الضمان النقدي (NGC)، ضمان الأوراق النقدية (PMG)، شركة الضمان المعتمد (CGC)، وجيمس سبينس للتوثيق (JSA). ومنذ عام 1987، قامت علامات CCG التجارية بتصديق ما يزيد عن 100 مليون قطعة مقتنيات.

يقع مكتب مجموعة المقتنيات المعتمدة (CCG) في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) المرموق، وهو موقع يخدم العملاء في دبي والمنطقة بأكملها بكل سهولة. يُعد هذا المكتب الأول لخدمة تصنيف عالمية مستقلة تفتتح في الشرق الأوسط، وتملك CCG أيضًا مكاتب في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والصين. ويُشرف على إدارة مكتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) شركة تابعة لها، وهي شركة خدمات تصديق المقتنيات المعتمدة (الشرق الأوسط) المحدودة (CCG الشرق الأوسط).

استعدادًا لإطلاق CCG الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حضر ممثلون عن المجموعة مؤخرًا فعاليات "معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة" في أبوظبي و"معرض العملات" في دبي. وقد أتاحت هذه المعارض للحضور فرصة تقديم مقتنياتهم للتصنيف، حيث أكدت الاستجابة الحماسية أن المنطقة تحتضن مجتمعًا سريع النمو من جامعي المقتنيات، متحمسًا للاستفادة من خدمات التصديق التي تقدمها شركات CCG.

علق عرفات علي خان، المدير التنفيذي لـ CCG في الشرق الأوسط، قائلًا: "إن الاهتمام الاستثنائي الذي أبداه جامعو التحف والتجار في المعارض، ومستوى المقتنيات التي وُكلت إلينا للتصنيف، هما مؤشران قويان على إمكانات السوق. أنا متحمس للمساهمة في تطوره بينما نجعل خدمات شركات CCG أكثر سهولة في الوصول."

قدّم مقتنياتك عبر المواقع الإلكترونية الجديدة لشركات CCG في الإمارات

يمكن الآن لجامعي التحف والتجار في الشرق الأوسط زيارة المواقع الإلكترونية لشركات CCG في الإمارات العربية المتحدة لمعرفة المزيد حول خدمات التصديق والتصنيف، واستكشاف مجموعة خيارات الخدمات والرسوم، وإعداد طلبات التقديم. بعد إتمام عمليات التقديم، يمكن لهواة جمع التحف تحديد موعد لتسليم مقتنياتهم بالاتصال على الرقم +971 800 0321348 أو عبر البريد الإلكتروني Service@CollectiblesGroup.ae

للعملات المعدنية، الرموز، والميداليات، قم بزيارة: NGCcoin.ae

للأوراق النقدية، قم بزيارة: PMGnotes.ae

للكتب المصورة والمجلات، قم بزيارة: CGCcomics.ae

لألعاب بطاقات التداول، البطاقات الرياضية وغير الرياضية، قم بزيارة: CGCcards.ae

ستتوفر أيضًا خدمات CGC المتميزة لجامعي التوقيعات - CGC Signature Series وشهادة JSA Authentic Autograph - للطلبات المقدمة إلى مكتب الإمارات، وستشمل في البداية الكتب المصورة والبطاقات. للمزيد من المعلومات حول هذه البرامج، يرجى زيارة الرابط.

ستُنقل المقتنيات المقدمة إلى CCG في الإمارات العربية المتحدة، بتغطية تأمينية كاملة (وفقًا للقيمة المعلنة من قبل مقدم الطلب)، إلى المقر الرئيسي العالمي لـ CCG في ساراسوتا، فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء عمليات التصديق والتصنيف والتغليف. بعد ذلك، ستُعاد المقتنيات إلى الإمارات العربية المتحدة (مع تغطية تأمينية كاملة أيضًا) لتُسلم إلى مقدم الطلب. تُشحن جميع الطلبات باستخدام إجراءات الاستيراد المؤقت بموجب سند ضمان (TIB)، مما يضمن إعفاءها من أي رسوم جمركية. تشمل رسوم CCG الشرق الأوسط جميع التكاليف، بما في ذلك التصديق، التصنيف، الشحن بين مكتب دبي والولايات المتحدة، التأمين، والتخليص الجمركي.

صرّح ستيفن آر. إيكنباوم، الرئيس التنفيذي لـ CCG، قائلًا: "تفتخر CCG بأنها أول خدمة تصنيف رئيسية مستقلة تقبل طلبات التقديم بدوام كامل في الشرق الأوسط. يعكس هذا التوسع التزامنا بإضافة القيمة، الثقة، والشفافية إلى عالم المقتنيات من خلال إتاحة التصديق المتخصص لجامعي التحف والتجار في كل مكان."

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على: +971 800 0321348 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: Service@CollectiblesGroup.ae.

-انتهى-

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