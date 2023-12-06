الشرق الأوسط : Capex.com، شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات التداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، تسعد بأن تُعلن عن توسيع عروض فئات الأصول المالية الخاصة بها؛ من خلال إضافة مجموعة جديدة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المصممة خصيصًا لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق المملكة العربية السعودية.

تأتي تلك الخطوة الاستراتيجية تأكيدًا لالتزامCapex.com بضرورة تمكين المستثمرين؛ من خلال إتاحة فرص استثمارية متنوعة ومحددة؛ تتماشى مع طبيعة أسواق المنطقة. حيث تتميز أسهم صناديق الاستثمار المتداولة، التي ​​أضافتها الشركة مؤخرا للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالسهولة والفعالية؛ خاصة أنها تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم المحلية داخل الإمارات العربية المتحدة والمملكة. وبالطبع، سوف تقدم تلك الاستراتيجية للمستثمرين نهجًا متوازنًا ومتنوعًا لعمليات الاستثمار.

وتعمل Capex.com على إختيار​​​​ صناديق الاستثمار المتداولة بدقة متناهية؛ بما يتماشى مع الطبيعة الاقتصادية الفريدة والتفضيلات الاستثمارية لأسواق المملكة والإمارات بشكل خاص. حيث توفر الشركة للمستثمرين فرص الاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولةiShares MSCI UAE ETF ، الذي يقوم بتتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتكون من الأسهم الإماراتية؛ مثل اتصالات الإمارات وإعمار العقارية وسوق دبي المالي.

وفي المملكة العربية السعودية، يقوم صندوقiShares MSCI Saudi Arabia ETF ، بتتبع نتائج الاستثمار لمؤشر واسع النطاق يتكون من الأسهم السعودية؛ مثل البنك الوطني السعودي، والاتصالات السعودية، وشركة أرامكو.

من جانبها صرحت مادالينا روتارو، المسئول التنفيذي الأول لشركةKey Way Markets LTD ، وهي الشركة المشغلة لموقعCAPEX.com بالإمارات العربية المتحدة، بقولها "يُسعدنا تقديم صناديق الاستثمار المتداولة المبتكرة الجديدة التي أضفناها إلى منصة التداول الخاصة بنا والمصممة خصيصا لمستثمرينا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. حيث تتماشي تلك الخطوة مع المهام الاستراتيجية لـCapex.com ؛ التي تسعى من خلالها إلى إتاحة الفرصة للمستمرين لاختيار وتحديد آليات الوصول إلى أسواق المال العالمية وتزويد العملاء بحلول استثمارية مبتكرة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم بدقة متناهية". وتابعت بقولها "بالطبع، تنويع الأصول والأدوات المالية؛ يعد حجر الزاوية لاستراتيجيات الاستثمار الناجح، ولدينا قناعة تامة بضرورة تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من خيارات الاستثمار. وبالفعل، نسعى لتوفير صناديق استثمار متداولة جديدة بعناية فائقة، تعكس جوهر التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بحيث يتاح للمستثمرين الاستفادة من فرص نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. ونسعى من خلال سياساتنا التي تستهدف الأسواق المحلية، إلى توظيف أهدافنا الاستثمارية الفريدة بشكل أفضل لخدمة عملائنا".

وبفضل الآليات والحلول المبتكرة التي توفرها CAPEX.com ، سُيتاح للمستثمرين الاستفادة من الأصول المالية المتنوعة التي تغطي الصناعات والقطاعات الاقتصادية الواعدة؛ بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم لتنويع استثماراتهم وامتلاكهم محافظ استثمارية مرنة ومتكاملة.

Capex.com شركة رائدة عالميًا نجحت في تعزيز تواجدها في أسواق المال العالمية بفضل إسهاماتها المبتكرة، وتعمل باستمرار على تعزيز عروضها لتلبية احتياجات المشهد الاستثماري العالمي. إن طرح صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم الإماراتية والمملكة العربية السعودية، يعد خطوة استراتيجية هامة تعكس مكانة Capex.com كشركة رائدة عالميًا قادرة على توفير أدوات الاستثمار المتطورة لقاعدة عملاء الشركة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات حول Capex.com وعروض صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة، يرجى زيارة https://capex.com/ae

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حول CAPEX.com

CAPEX.com وسيط تداول عالمي مُرخص تديره مجموعة Key Way Group، يسعى إلى إحداث طفرة مبتكرة في آلية الاستثمار في الشرق الأوسط من خلال توفير أدوات وآليات التداول بطريقة مُبتكرة وسهلة وآمنة. ومنذ الإعلان الرسمي عن افتتاح موقعها الاستراتيجي في قلب أبو ظبي عام 2020، استطاعتCAPEX.com خلال تلك الفترة الوجيزة تزويد المتداولين المبتدئين والمحترفين بخدمات تداول استثنائية فريدة. CAPEX.com شركة حائزة على ترخيص من هيئة تنظيم الخدمات المالية(FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وهيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) وهيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA).

ولمزيد من المعلومات والأخبار وأيضًا للحصول على آخر تطورات أسواق المال العالمية؛ يرجى زيارة www.capex.com ومتابعة CAPEX.com عبر الفيسبوك و انستغرام و تويتر.

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