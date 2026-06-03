أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، تحت مظلة راية القابضة للاستثمارات المالية، مشاركتها في النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي للأمن السيبراني وأمن المعلومات (CAISEC 2026)، المقرر انعقاده يومي 8 و9 يونيو المقبل في القاهرة تحت شعار "حماية المستقبل: التأمين ضد المجهول"، وذلك بالتعاون مع شركة سيسكو (Cisco) العالمية، الشريك الاستراتيجي التكنولوجي لراية لتكنولوجيا المعلومات.

تعكس المشاركة التزام راية لتكنولوجيا المعلومات بدعم وتطوير منظومة الأمن السيبراني في مصر وتسليط الضوء على محاور المؤتمر التي تركز هذا العام على أمن الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. ويشهد الحدث مشاركة نخبة من الشركات العالمية والإقليمية، وأكثر من 300 متحدث ضمن ما يزيد على 40 جلسة تناقش أحدث الاتجاهات في إدارة التنبيهات الأمنية والتنبؤ بالتهديدات السيبرانية.

تستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر محفظتها الكاملة من الحلول والخدمات في مجال الأمن السيبراني، مع تركيز خاص على محورين استراتيجيين يتصدران أولويات المؤسسات في مصر والمنطقة، وهما أمن الذكاء الاصطناعي عبر حلول متقدمة واستشارات متخصصة تُمكّن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي دون المساس بمرونة أمنها السيبراني، وحوكمة الأمن السيبراني والامتثال التنظيمي من خلال أطر وحلول متوافقة مع التشريعات وأحدث المعايير، وفي مقدمتها توجيهات البنك المركزي المصري وقانون حماية البيانات الشخصية، بما يضمن إدارة الأصول الرقمية وحمايتها وفق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

من جانبه، أعرب المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، عن اعتزازه بالمشاركة في معرض ومؤتمر CAISEC، قائلاً: "الأمن السيبراني محرك أساسي للتحول الرقمي الذكي واستدامة الأعمال، وهو ما يؤكد على أهمية الحدث الذي يمثل منصة رائدة لتعزيز شبكة علاقاتنا مع العملاء وشركاء القطاع إقليمياً وعالمياً"، مضيفاً أن "المشاركة هذا العام تتضمن استعراض محفظة حلول راية المتكاملة في الأمن السيبراني، فضلاً عن قدراتها المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي -الذي يُعد اليوم القوة الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل مستقبل الأمن السيبراني- وترتكز المشاركة على محورَي أمن الذكاء الاصطناعي وحوكمة الامتثال لمساعدة المؤسسات في القطاعات الحيوية، كالبنوك والاتصالات والطاقة، على الابتكار بثقة في بيئات رقمية محصّنة وخاضعة للحوكمة الكاملة".

وتابع: "نواصل تعميق الكفاءة التقنية والاستثمار في الأمن السيبراني، لا سيما بالموافقة الممنوحة مؤخرًا من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية على تأسيس شركة جديدة من المقرر أن تقدم محفظة متكاملة من خدمات الأمن السيبراني، في خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتعزيز قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية في حماية المستقبل الرقمي. هذه الشركة الجديدة تمثل برهانًا عمليًا على استثمارنا في قطاع الأمن السيبراني الحيوي، وتوسيع نطاق حضورنا في سوق يشهد طلبًا متناميًا من المؤسسات المالية والتكنولوجية الكبرى. في الوقت نفسه نستثمر بكثافة في رأس المال البشري بخطة متوسطة المدى تمتد لثلاثة أعوام، لتعزيز نهج مستدام للأمن السيبراني عالي المستوى عبر فريق متكامل يغطي سلسلة القيمة كاملة من الاستشارات وهندسة الحلول إلى الخدمات المُدارة والاستجابة للمعدل المتزايد في عدد الهجمات الأمنية، إيماناً بأن الكفاءات البشرية تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد رقمي آمن ومزدهر"

وأضاف عبد الرسول أن "راية لتكنولوجيا المعلومات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك إقليمي موثوق، يجمع بين القدرات التكنولوجية العالمية والفهم العميق للأسواق المحلية المختلفة، وهو ما تؤكده توسعاتها الإقليمية، لا سيما في السعودية والإمارات والقارة الإفريقية، وينعكس على نتائجها المالية التي سجلت ارتفاعًا في أرباح الشركة بنسبة 61.6% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026".

يشار إلى أن مؤتمر ومعرض CAISEC 2026 يقام تحت رعاية رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي للعام الثالث على التوالي، ويضم قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات إقليمياً وعالمياً لصياغة استراتيجيات جديدة للسيادة الرقمية في مواجهة التحولات الجيوسياسية المتسارعة والطفرة الخطرة في الذكاء الاصطناعي، برعاية وزارات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي والإنتاج الحربي، وبالتعاون الاستراتيجي مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع المنظمة الإفريقية Smart Africa والشبكة الإفريقية لمؤسسات الأمن السيبراني ANCA.

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