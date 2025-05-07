أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج "المرأة والتكنولوجيا"، الذي يهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتمكين رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الابتكار والتنوع والتمكين المالي والتنمية الاقتصادية. ويأتي إطلاق البرنامج لهذا العام بالتعاون مع شركة C3 - شركات تصنع التغيير (C3) وشركة "فيليدج كابيتال" )Village Capital(.

ويشكل هذا البرنامج جزء من مبادرة "صنّاع المستقبل" العالمية من ستاندرد تشارترد والتي تهدف إلى معالجة تحديات عدم المساواة وتمكين الشباب من ذوي الفرص المحدودة. ويركز البرنامج في نسخته لهذا العام على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تقودها النساء من خلال التدريب المخصص والتمويل التحفيزي والوصول إلى شبكات عالمية المستوى. وستقدم C3 البرنامج محلياً، مستفيدةً من خبرتها المثبتة في دعم رواد الأعمال وتطوير النظام البيئي.

ومن خلال هذه المبادرة، ستحصل الشركات الناشئة المختارة على تمويل يصل إلى 550,000 درهم إماراتي (150,000 دولار أمريكي) كرأس مال تأسيسي دون حقوق ملكية من مؤسسة ستاندرد تشارترد. وفي جميع الأسواق المشاركة، سيتم توزيع أكثر من 2.2 مليون درهم إماراتي (600,000 دولار أمريكي) في شكل منح تحفيزية سنوياً. وسيستفيد المؤسسون أيضاً من منهج دراسي مخصص، وإرشاد الخبراء، وفرصة الوصول إلى مستثمرين إقليميين وعالميين.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد" في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان: "يعكس برنامج "المرأة والتكنولوجيا" من مبادرة "صنّاع المستقبل" التزامنا بتعزيز الاندماج الاقتصادي وتمكين رائدات الأعمال من تحقيق الازدهار. ويعكس إطلاق الدورة السابعة من برنامجنا في دولة الإمارات العربية المتحدة التزامنا تجاه دعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة من خلال مساعدة الشركات المبتكرة التي تقودها النساء في الوصول إلى الموارد والشبكات والتمويل الذي يحتجنه لتوسيع نطاق تأثيرهن. كما أنه يؤكد التزامنا الأوسع نطاقاً بدعم تمكين المرأة وتعزيز التنوع والمساواة والشمول في المجتمعات التي نخدمها."

وفي ظل استمرار مواجهة رائدات الأعمال لعوائق منهجية تحول دون توسيع نطاق أعمالهن، صُممت المبادرة لمساعدتهن على التغلب على تلك التحديات. ومن خلال برنامج "المرأة والتكنولوجيا"، ستستفيد 400 رائدة أعمال في المنطقة ككل من الدعم المخصص للاستثمار، وتمويل المنح، وفرص الإرشاد التي ستمكن مشاريعهن من النمو المستدام وخلق تأثير مجتمعي طويل الأمد.

وأضاف كيفن هوليداي، المدير الإداري لشركة C3: "نحن فخورون بشراكتنا مع ستاندرد تشارترد لتقديم برنامج "المرأة والتكنولوجيا" من "صنّاع المستقبل"، كما أننا متحمسون للترحيب بانضمام "فيليدج كابيتال" هذا العام. نحن في C3 نركز في على دعم المؤسِّسات اللاتي يركزن على تحقيق أهدافهن بالأدوات والعلاقات التي يحتجنها للتوسع. وتعكس هذه المبادرة قوة التعاون في خلق فرص حقيقية لرائدات الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

يستند برنامج "المرأة والتكنولوجيا" من ستاندرد تشارترد، والذي يستقبل الآن طلبات المشاركة لعام 2025، إلى السجل العالمي الناجح للمبادرة والتي دعمت أكثر من 4000 امرأة في 17 سوقًا منذ انطلاقها.

نبذة عن مؤسسة ستاندرد تشارترد:



مؤسسة ستاندرد تشارترد (SCF) هي منظمة خيرية تتصدى لعدم المساواة من خلال تعزيز الاندماج الاقتصادي للشباب المحرومين، وخاصة الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة. وتركز برامجها على التوظيف وريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال الشباب والباحثين عن عمل على الوصول إلى المهارات والشبكات والفرص والدعم الذي يحتاجونه لتحقيق القوة الاقتصادية والمشاركة.

تأسست مؤسسة الشارقة للتمكين الاقتصادي للشباب في عام 2019، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز (رقم 1184946) وهي الشريك الرئيسي في تنفيذ مبادرة "صناع المستقبل" من ستاندرد تشارترد، وهي مبادرة عالمية لتمكين الشباب اقتصادياً. www.sc.com/scfoundation

نبذة عن C3

C3 منظمة معتمدة من مؤسسة B Corp™، تساعد المؤسسة الأعمال الجيدة على أن تصبح عظيمة في حل أكثر المشاكل إلحاحاً في العالم. نحن في C3 ملتزمون بتمكين المبتكرين بالمعرفة والمهارات الأساسية لإطلاق العنان للنمو المستدام من خلال مبادراتنا المصممة خصيصاً للشركات الناشئة والشباب والجهود الأوسع نطاقاً لبناء منظومة التأثير.

وبدعم جماعي من شبكتنا التي تضم أكثر من 4,000 خبير ومدرب وأكثر من 150 مستثمر، قمنا بتعزيز مجتمع يضم أكثر من 2,500 من صانعي التغيير. وبالتعاون مع شركات عالمية شهيرة مثل HSBC، وأكسنتشر، وستاندرد تشارترد، وجوجل، ومركز دبي للسلع المتعددة، وإنجي، ومالتيشويز، قمنا بتطوير برامج متطورة مصممة لدعم المبتكرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين والطلاب في جميع أنحاء العالم. وقد نجحنا في تسريع وتيرة عمل أكثر من 300 شركة ناشئة ذات تأثير في مختلف القطاعات من 27 بلداً، الذين جمعوا أكثر من 550 مليون دولار حتى الآن.

أحدث تفانينا في التأثير وتعزيز الشراكات الهادفة فرقاً كبيراً على مستوى العالم، وقد أحدثنا فرقاً كبيراً على مستوى العالم. حصلنا على شهادة B Corp™ في عام 2024، وانضممنا بذلك إلى مجتمع عالمي من الشركات الملتزمة بأعلى معايير التأثير الاجتماعي والبيئي. وفي العام نفسه، أصبحت شركة C3 مؤسسة اجتماعية معتمدة من منظمة People + Planet First.

كما أننا معترف بنا كرائد في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) لمساهمتنا في تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة: الشراكات من أجل تحقيق الأهداف. كما تم الاحتفاء بالتزامنا بالاستدامة من خلال حصولنا على العديد من الجوائز الذهبية في جوائز الاستدامة الخليجية، حيث تم تكريمنا كفائز عام 2022.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة: wegrowwithc3.com

عن Village Ca

تعيد Village Capital ابتكار النظام لدعم رواد الأعمال في المستقبل. تشتهر الشركة بمناهجها الرائدة في دعم المؤسسين الذين يبنون حلولاً للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناشئة، وتفتح Village Capital أبوابها لرأس المال الاجتماعي والمالي المهم للشركات الناشئة في مراحلها الأولى لزيادة نمو الأعمال والتأثير.

منذ عام 2009، دعمت Village Capital ما يقرب من 1,800 شركة ناشئة جمعت أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري. وقد قامت بأكثر من 150 استثماراً من خلال مختلف الصناديق التابعة لها، بما في ذلك شركة فيلكاب للاستثمارات التي استثمرت في 110 شركات تم اختيارها من قبل نظرائها.

وبالإضافة إلى ذلك، يشارك أكثر من 36,000 مستخدم بنشاط على تطبيق Abaca، وهو تطبيق الويب الخاص بهم الذي يزود رواد الأعمال ومنظمات التمويل الاقتصادي ومقدمي رأس المال بأدوات للتعرف على رأس المال المالي وتقييم مدى ملاءمته وتوسيع نطاق الوصول إليه. وتساعد أحدث ميزاتها، وهي "مستكشف رأس المال"، المؤسسين على تحديد خيارات التمويل الأنسب لأعمالهم.

اعرف المزيد على www.vilcap.com وتابع @villagecapital.

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