الرياض، في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة في قطاع النقل، وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع شركة القيادة الخضراء العربية للتجارة (BYD)، تهدف إلى تقديم عروض أسعار خاصة لعملاء البنك، لتمكينهم من امتلاك المركبات الكهربائية، بما يسهم في دعم البيئة الخضراء، وترشيد استهلاك الطاقة، وتمكين ممارسي العمل الحر في قطاع النقل التشاركي من استخدام وسائل نقل مستدامة.

وقع الاتفاقية عن بنك التنمية الاجتماعية عبدالله بن سعد الرويس، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، وعن شركة القيادة الخضراء العربية فولكر بوهيم المدير التنفيذي لشركة الفطيم – خدمات تمويل السيارات، حيث تسهم الاتفاقية في توفير وصول مباشر إلى قاعدة عملاء البنك. كما تتيح عروضًا حصرية مصممة لتوفير تجربة سلسة تسهّل امتلاك المركبات الكهربائية.

وصرح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال في بنك التنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالله بن سعد الرويس : "نؤمن بأهمية تعزيز الاستدامة البيئية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين أصحاب الأعمال وممارسي العمل الحر في تطوير مشاريع ريادية تسهم بحماية البيئة وخفض معدلات التلوث، ومن هذا المنطلق أتت هذه الشراكة مع شركة القيادة الخضراء العربية بصفتها خطوةً استراتيجيةً نحو تحقيق أهدافنا في تمكين النقل المستدام، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ورؤية السعودية 2030."

بدوره، قال فولكر بوهيم: "يسرّنا التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أحد أبرز البنوك التنموية في المنطقة لتقديم حلول نقل مستدامة، تدعم التحول نحو مستقبل بانبعثات كربونية أقل في المملكة. فمن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تمكين المزيد من الأفراد من امتلاك مركبات كهربائية متطورة، مع توفير حلول متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي، انسجاماً مع أهداف السعودية الخضراء."

ويدعم بنك التنمية الاجتماعية، من خلال هذا التعاون، مبادرة "السعودية الخضراء"، التي تُعد إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، والهادفة إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة. كما يمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر استدامة للمملكة، بما يسهم في تعزيز انتشار المركبات الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في تبني حلول النقل المستدام.

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