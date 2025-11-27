دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم للتنقل الكهربائي ، التابعة لمجموعة الفطيم والرائدة في حلول التنقل المستدام، عن الافتتاح الرسمي لمعرض العلامات التجارية الجديد والمخصص لعلامات BYD وDENZA وYANGWANG في شارع الشيخ زايد والذي يُعد وجهة متطورة وشاملة تجمع تحت سقف واحد المجموعة المتنامية من سيارات الطاقة الجديدة (NEV) التي تقدمها الفطيم.

يقع المعرض على شارع الشيخ زايد، ويُعد وجهة تجزئة بارزة مصممة بعناية لتوفير تجربة سلسة تتمحور حول احتياجات العميل. ويعكس هذا الافتتاح الدور المحوري لمجموعة الفطيم في صياغة مستقبل التنقل في دولة الإمارات، إلى جانب تأكيد التزامها المستمر بدعم التوسع الوطني في حلول التنقل الكهربائي.

ويجمع المعرض الجديد عدة علامات تجارية ضمن بيئة حديثة توفر تجربة مريحة وسلسة للزوار، مما يمنح العملاء وصولاً أسهل، وتجربة استكشافية أكثر شمولاً وتكاملاً للسيارات، إضافة إلى استشارات مخصّصة. كما يسهم نقل صالة عرض BYD الحالية إلى هذا الموقع الرئيسي في تمكين العملاء من استكشاف مجموعة طرازات الفطيم من سيارات الطاقة الجديدة عبر منصة موحّدة ومتكاملة.

وانطلاقًا من نهجها الذي يضع العميل أولًا، تواصل شركة الفطيم للتنقل الكهربائي تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع بأعلى معايير الجودة، بما في ذلك الضمان ا الشامل، وتوفير قطع الغيار، وخدمات صيانة متميزة تركز على الراحة وراحة البال على المدى الطويل. وتتُوج هذه المنظومة المتكاملة باستثمارات المجموعة الاستراتيجية في البنية التحتية المتقدمة للسيارات الكهربائية، مما يساهم في دعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات وتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.

وبهذه المناسبة، قال لوكاس بيليو، المدير العام لـشركة الفطيم للتنقل الكهربائي: "يمثل افتتاح معرض العلامات التجارية BYD وDENZA وYANGWANG في شارع الشيخ خطوة مهمة في مسيرتنا لتسريع تبني التنقل المستدام في دولة الإمارات. فهذا المعرض الجديد يجسد التزامنا بتقديم تجربة سيارات طاقة جديدة متمحورة حول العميل، ويبرز قوة وتنوع محفظتنا. ومن خلال توفير بيئة مريحة وسهلة الوصول ومهيأة للمستقبل، نواصل دعم رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر نظافة واستدامة."

ومن المتوقع أن يشكّل المعرض وجهة رئيسية للابتكار في مجال سيارات الطاقة الجديدة في دبي، حيث يمنح العملاء فرصة التعرف على محفظة الفطيم المتنامية والمتطورة من السيارات الكهربائية ضمن بيئة تجزئة ديناميكية وراقية.

نبذة عن شركة الفطيم للتنقل الكهربائي

تختص شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، وهي شركة تابعة لمجموعة الفطيم، بتعزيز حلول التنقل المستدام والنهوض بها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتركز على توزيع وبيع السيارات الكهربائية والهجينة والبنية التحتية للشحن الكهربائي والخدمات المرتبطة بها. وتتميز الشركة بالتزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تهدف إلى تسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة في المنطقة، مما يسهم في الحد من البصمة الكربونية وبناء مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً.

وتُعدّ شركة الفطيم للنقل الكهربائي الموزع الحصري للسيارات الكهربائية من علاماتيّ Polestar و"بي واي دي" (BYD) في دولة الإمارات، حيث توفر مجموعة من الطرازات المناسبة لحاجات وميزانيات جميع العملاء. وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل حلول الشحن الكهربائي، والدعم بعد عمليات البيع وخيارات التمويل، بالإضافة إلى توفير السيارات الكهربائية.

