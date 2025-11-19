الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة الفطيمBYD السعودية، الموزع الرسمي لشركة BYD، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا مركبات الطاقة الجديدة، اختتام رحلة حصرية ناجحة استمرت أربعة أيام لكبار مُمثلي وسائل الإعلام والمؤثرين في المملكة العربية السعودية إلى مرافق BYD العالمية المُتطورة في الصين.

نُظّمت الرحلة الشاملة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، حيث قدّمت نظرة لا مثيل لها ومباشرة على هوية BYD كقوة تكنولوجية عالمية تعمل على رسم وصياغة مُستقبل النقل المُستدام، وعرضت تقدمها غير المسبوق في تكنولوجيا المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وابتكارات البطاريات، والتصنيع الذكي، وحلول النقل المستدام.

وانخرط المُشاركون في برنامج شامل بدأ بزيارة مصنع BYD العملاق في مدينة تشنغتشو حيث اتيح لهم فرصة الاطلاع عن كثب على عمليات التصنيع الذكية في BYDو تعرّف الوفد على تاريخ الشركة العريق ومهمتها الرائدة في متحف BYD Space Di، واختُتم برحلة إلى مضمار سباق BYD وتجارب عملية مع أحدث طرازات سيارات الشركة.

وقد أبرزت الزيارة ريادة الشركة في مجال السيارات الكهربائية ونهجها المُتكامل في التصميم والإنتاج وتطوير التقنيات الحديثة، حيث تتولى داخليًا تصميم وتصنيع بطاريات الشفرة إلى الرقائق والمحركات والأنظمة الهجينة. وأسهمت الزيارة في بناء سرديات سوقية موثوقة ومستنيرة تُعزّز تثقيف المستهلكين، وترسخ الثقة، وتوسّع الوعي المجتمعي، في خطوة تهدف إلى تسريع تبنّي حلول التنقّل النظيف في المملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.byd.sa

-انتهى-

#بياناتشركات