دبي، الإمارات العربية المتحدة - كانت سلسلة Bybit للتداول العالمية(WSOT) قد شقت طريقًا في ميدان تداول الأصول الرقمية، وهذا العام ليس استثناءً من التسجيلات المقرر إفتتاحها في 26 مايو 2022. سيتنافس المتداولون في أكبر دورة تداول للعملات رقمية في العالم للحصول على حصة من مجموعة الجوائز التي حطمت الرقم القياسي والتي تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، ورموز غير قابلة للإستبدال (NFTs) وغيرها من المِيزات والهدايا. لتعزيز ودعم وتمكين قوة عالم العملات المشفرة خلال الحدث الرئيسي، ستتبرع Bybit لليونيسيف بمبلغ 400000 دولار بعملة البتكوين.

ولكسر الحاجز بين الرياضات الإفتراضية والجسدية هذا العام، تعود سلسلة التداول العالمية مع المشاركين الذين سيتنافسون مع رياضيين من بعض فرق الرياضات الإلكترونية الأكثر قوة عبر العالم. من أجل التنافس حول المهارات والسرعة والحُكم في جزء من الثانية، سيكتشف ضيوفنا من النجوم عالم التشفير مع المتداولين من جميع أنحاء العالم، مما يجعل سلسلة التداول العالمية 2022 منصة لعشاق العملات المشفرة من أجل تحدي أبطال العالم في الرياضات الإلكترونية.

قال بِين زو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: "تدور سلسلة التداول العالمية لهذا العام حول السباق إلى المستوى التالي". "نسعى إلى تشجيع اللاعبين والمتداولين والفِرق على الإنضمام إلينا بروح المنافسة وإبراز قدراتهم في أكبر بطولة تداول للعملات المشفرة في العالم. نريد أيضًا استغلال هذه الفرصة لدعم الأثر الإيجابي للعملات الرقمية: تحسين المعرفة المالية والشمولية المالية، وإعادة الثروة إلى أيدي عامة الناس".

تم إطلاق سلسلة التداول العالمية من Bybit بورصة العملات المشفرة للتعرف على المتداولين الذين يمكنهم تحقيق أفضل نسبة ربح/ خسارة بغض النظر عن مبلغ الإستثمار. شهدت سلسلة التداول العالمية 2021، في العام الماضي مشاركة 35000 شخصا، الذين إفتكو مجموع جوائز قياسية بلغت 4.09 مليون دولار، بالإضافة إلى 1339 جائزة NFT. لاعبو الفرق من 136 منطقة مؤهلة شكلو أو إنضموا إلى 196 مشاركا في الحدث الرئيسي، حيث حقق الفريق الأول أرباحًا بلغت 20 ضغفا من الايرادات. شارك حوالي 20000 لاعب منفرد في المنافسة الفردية، حيث حقق الفائز نسبة ربح وخسارة قدرها 7،265.94٪.

السباق إلى المستوى التالي

مضاعفة مجموع الجوائز حتى 8 مليون دولار أمريكي لثلاثة مسارات - Solo Race و Squad Race و Speed ​​Zone Loot، تم إطلاق سلسلة التداول العالمية 2022 لجذب عشاق العملات المشفرة من جميع أنحاء العالم.

"لقد فتح مجتمع سلسلة التداول العالمية، باب ربحٍ لما يزيد عن 5 ملايين دولار من الجوائز في العامين الماضيين. وقال زهو: "إننا نقدم مجموعة جوائز بقيمة 8 ملايين دولار هذا العام، لنشارك شغفنا بالعملات المشفرة مع أكبر عدد ممكن من الناس". "تجسد سلسلة التداول العالمية كل ما تدور حوله Bybit: توفير ساحة لعب نزيهة وعادلة ومتساوية للمتداولين بهدف الاستفادة من مواهبهم. لقد أنشأنا هذه المنصة فائقة السرعة التي يثق بها المتداولون الأكثر تنافسية في العالم ويحبها المبتدئون في عالم التشفير، لأننا نؤمن في العالم الجديد للاقتصاد الرقمي وضرورة تمتع كل شخص بفرص متساوية والقدرة على إكتساب الثروة بقوة التكنولوجيا".

التسجيل العام في سلسلة التداول العالمية 2022، متاح على مستوى العالم، حيث تتوفر خدمات Bybit في 10 يونيو. و الفترة التي تمتد فيها مسابقة التداول من 27 يونيو إلى 17 يوليو 2022، يمكن للمشاركين توقع سلسلة من الميزات والمكافآت المسندة إلى المهام والمكافآت والإعفاءات من الرسوم وسحوبات الحظ طوال فصل الصيف.



مع عُمق السوق الكبير لـ Bybit والسيولة الأفضل في فئتها، يمكن للمشاركين التطلع والمضي قدمًا في التداولات والتمتع بأقصى قدر من الربحية، بهدف الحصول على ترتيب أعلى في قوائم الصدارة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر دعم العملاء متعدد اللغات من Bybit، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع لضمان حصول المشاركين على الدعم الذي يحتاجونه، وإيجاد حلول لتحديات التداول الخاصة بهم وبسرعة فائقة.

رد الجميل

بالمشاركة في سلسلة التداول سيساهم المشاركون أعمال اليونيسف لضمان أن كل الأطفال يمكنهم الحصول على تعليم إفتراضي جيد . تلتزم Bybit بتعزيز شراكتها مع اليونيسف أوتيروا نيوزيلاندا لدعم تمكين تعليم البنات في شرق أسيا و المحيط الهادي من خلال تبرع من نوع بتكوين آخر يعادل 400000 دولار في سلسلة التداول العالمية لسنة 2022، أو 5٪ من مجموع الجوائز بالإضافة إلى مساهمات Bybit.

هذا التبرع مخصص لهدف التنمية المستدامة رقم 4، للأمم المتحدة نحو "تعليم جيد شامل ومنصف" من خلال جهود اليونيسف. ومن بين مبادرات أخرى، فإنه يساعد في تمويل التعليم الرقمي للفتيات في المنطقة من خلال تمكين تعليم العلوم والتكنولوجيا، وجعلها في متناول الفئات المهمشة من خلال حلول تعليمية مبتكرة.

"من أجل التغلب على التحديات العالمية وضمان تكافؤ الفرص للأجيال القادمة ، يجب علينا سد الفجوة الرقمية بين الجنسين ودعم التعليم الإضافي للفتيات. قال زو "نحن ممتنون لإتاحة الفرصة لنا لاستخدام منصتنا ومواردنا لدعم مجهودات اليونيسف لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد ، لا سيما الفئات الأكثر تهميشا."

اقرأ المزيد عن سلسلة التداول العالمية وتسجل من هنا: https://go.bybit.com/e/g9Wrgxeajqb

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حول Bybit

Bybit هي بورصة العملات المشفرة ، والتي تم إنشاؤها في مارس 2018، وتوفر منصة احترافية حيث يمكن لمتداولي العملات المشفرة العثور على محرك مطابقة فائق السرعة، وخدمة عملاء ممتازة ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تقدم الشركة خدمات التداول الفوري والمشتقات المبتكرة عبر الإنترنت، ومنتجات التعدين والتخصيص، وسوق NFT بالإضافة إلى دعم واجهة برمجة التطبيقات، لعملاء التجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وتسعى جاهدة لتكون أكثر بورصة موثوقية لفئة الأصول الرقمية الناشئة. تعتز Bybit بكونها شريكًا فخريا لفريق سباقات Formula One و Oracle Red Bull Racing وفرق الرياضات الإلكترونية NAVI و Astralis و Alliance و Virtus.pro و Oracle Red Bull Racing Esports وفريقي كرة القدم، بروسيا دورتموند Borussia و Avispa Fukuoka.

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