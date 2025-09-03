دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، ومركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن إطلاق النسخة الثالثة من الهاكاثون الدولي لتقنيات الويب 3.0، الذي يحمل شعار "ويب 3.0 أنليشد #3: رسم ملامح الموجة الجديدة من تقنيات الويب 3"، بمجموع جوائز قدرها 140.000 دولار أمريكي.

وبناءً على النجاح الذي حققته هذه المسابقة سابقاً، تعود نسخة عام 2025 مع تركيز أوسع، إذ تقدم اثنين من المسارات الجديدة وهما: مسار التمويل اللامركزي المعزز بالذكاء الاصطناعي (DeFAI)، الذي يهدف إلى بناء جسور متينة بين التمويل اللامركزي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومسار العلوم اللامركزية (DeSci)، الذي يوجه اهتمامه نحو دعم الابتكار في مجالات العلوم والأبحاث اللامركزية. ويستكمل هذين المسارين المسارات الحالية التي تشمل التمويل اللامركزي، وألعاب الويب 3.0 والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، بما يضمن مواكبة الهاكاثون لأكثر الآفاق الواعدة في قطاع تقنيات الويب 3.0.

وبهذه المناسبة، قال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: "فخورون بعودة هاكاثون ’ويب 3 أنليشد‘ بنسخته الثالثة بالتعاون مع شريكنا الموثوق مركز دبي للسلع المتعددة، حيث نجحت هذه المسابقة خلال السنوات الماضية بتسجيل وتيرة نمو لافتة وباتت اليوم واحدة من أكثر المنصات جاذبية للمبتكرين الذين يحرصون على إطلاق أفكارهم اللامعة في عالم الويب 3.0. ويأتي تركيز نسخة هذا العام على التمويل اللامركزي، والتمويل اللامركزي المعزز بالذكاء الاصطناعي، وألعاب الويب 3.0، والعلوم اللامركزية، والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، ليؤكد على عمق تطور المنظومة التي نعمل على بنائها معاً. وأتطلع قدماً لرؤية إبداعات العقول اللامعة ولقاء المبتكرين الذين يقفون وراء أفضل المشاريع في شهر نوفمبر المقبل، ولأشهد كيف سيضع إبداعهم بصمة مبتكرة لصناعة مستقبل قطاعنا".

واستقطبت نسخة العام الماضي من الهاكاثون نخبة من الشركات الناشئة الواعدة من شتى أرجاء العالم، حيث وصل المتأهلون للمرحلة النهائية عبر تطوير حلول لامركزية في الذكاء الاصطناعي وبروتوكولات المعرفة الصفرية وأنظمة الهوية والبنية التحتية الرقمية. وحصلت خمسة مشاريع متميزة على الجوائز التي بلغت قيمتها الإجمالية 160,000 دولار

من جانبه قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تشير التوقعات إلى وصول حجم سوق تقنيات الويب 3.0 إلى 40 مليار دولار أمريكي في عام 2030. وفي ضوء هذه المعطيات، لم يعد السؤال المطروح يتمحور حول قدرة التقنيات اللامركزية على إحداث تحول جذري في الأنظمة العالمية، بل يدور في صلبه حول من سيقود هذا التحول. وبوجود أكثر من 3400 شركة تقنية ضمن منطقتنا الحرة، بما يشمل 700 شركة متخصصة في العملات الرقمية وأكثر من 110 شركة في الذكاء الاصطناعي، يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على بناء منظومة تحتضن الابتكارات المقبلة وتعزز قدرة المبتكرين على إطلاق العنان لإبداعهم. وعبر ’ويب 3 أنليشد‘، نرسخ ريادة دبي باعتبارها محطة انطلاق ابتكارات الويب 3.0 على نطاق واسع".

ويواصل الهاكاثون استقبال طلبات التسجيل لغاية 5 أكتوبر 2025. وبعد جولة من عمليات التقييم عن بعد، ستتم دعوة الفرق الخمسة المرشحة لاستكمال عرض حي في دبي يوم 26 نوفمبر 2025. وسيقدم المتأهلون للنهائيات عروضهم أمام جمهور مؤلف من المستثمرين والمستشارين والمتخصصين في القطاع، ويتنافسون على مجموعة جوائز مصممة لتعزيز تطوير المشاريع وجذب المستثمرين.

-انتهى-

#بياناتشركات