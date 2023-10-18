المنامة، البحرين: أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، عن إطلاق خدمة "Bwave" الجديدة خلال مؤتمر Capacity Europe والذي أقيم في لندن يومي 17 و18 أكتوبر. "Bwave" من بتلكو تقدم خدمة ذات طول موجي بسعة 400G والتي تتميز بكونها ذات سرعة اتصال عالٍ، مما يضاعف من سرعة الخدمة الحالية بمقدار أربعة أضعاف.

لتلبية احتياجات النمو المتسارع في الطلب على البيانات، تعاونت بتلكو مع شركة Ciena (NYSE:CIEN) لرفع قدراتها في مجال الحلول وتوفير قدرات أعلى لزبائنها بما في ذلك مقدمي خدمات البيع بالجملة، ووحدات التوسعة الفائقة، والمؤسسات، بالإضافة إلى مشغلي مراكز البيانات، ومزودي المحتوى. نجحت شركة بتلكو في زيادة سعة البيانات لديها بنسبة 400%، ونتيجة لهذا التوسع الكبير ازداد عرض النطاق الترددي، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بسرعات أعلى، وتدفق بيانات أكثر سلاسة، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين التجربة الشاملة عبر الإنترنت. يمكن للزبائن الآن الاستفادة من اتصال متعدد التيرابت وذلك بتكلفة فعالة.

وتعليقا على الإطلاق، قال هاني عسكر الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية بشركة بتلكو: "لقد سعدنا بحضور مؤتمرCapacity Europe، والإعلان عن أحدث خدماتنا "Bwave"، والتي تعمل عبر شبكة بتلكو الخليجية (BGN). نحن مستمرون في العمل على تعزيز قدراتنا الحالية إلى جانب الاستثمار أيضًا في البنية التحتية الجديدة. من خلال توسيع قدراتنا في شبكة بتلكو الخليجية (BGN). والاستفادة من شراكتنا القوية مع Ciena، أصبحنا الآن المزود الأول في البحرين الذي يوفر سعة 400G مع خدمة "Bwave".

وأضاف قائلًا: "تلتزم بتلكو بمبدأ الأسبقية في مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية الاحتياجات المتطورة لزبائنها. إن هذه الخطوة تعكس خطط الشركة الإستراتيجية لتعزيز قدرات الاتصال الخاصة بها وتقديم أفضل تجربة للزبائن، وذلك لتمكين الأفراد والشركات ومساعدتهم على تحقيق النجاح في عالم أكثر اتصالًا."

واختتم حديثه قائلاً: "يتماشى هذا الإعلان مع الاستثمارات الأخيرة في الكابل البحري الإقليمي للخليج ومركز البياناتData Oasis المتطور، مما يساعد في تسريع التحول الرقمي في البحرين ونمو الاقتصاد الرقمي."

والجدير بالذكر أن مؤتمر Capacity Europe يُعد أكبر اجتماع في العالم لمزودي خدمات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحضور أكثر من 3000 مشارك من 1000 شركة.

لمزيد من المعلومات حول Bwave من بتلكو، يرجى من الزبائن إرسال بريد إلكتروني إلى globalsales@btc.com.bh

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