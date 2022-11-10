· المطور يتعاقد على شراء عدادات استهلاك وحدات التبريد بجودة ممتازة لجميع الشقق في مشروعي كريك فيوز 1 وعلياء

دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى شراكة مع " إستا إنترناشيونال (ش. م. م.)"، الشركة الألمانية الرائدة في مجال خدمات الطاقة، لضمان أعلى مستويات الكفاءة لاستهلاك الطاقة في مشروعي عزيزي المرموقين كريك فيوز 1 وعلياء بمدينة دبي الطبية.

وتمثل هذه الخطوة إضافة قيّمة مجانية للمقيمين في المشروعين، وتعكس حرص عزيزي على مواصلة الاستثمار السخي في مشاريعها التي تم تسليمها بالفعل، بهدف الارتقاء بجودة حياة قاطنيها من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الدخول في شراكة مع " إستا إنترناشيونال (ش. م. م.)" لتوريد عدادات الطاقة من نوع (BTU) لمشروعينا كريك فيوز 1 وعلياء. لقد عمدنا إلى تعزيز جهودنا من الناحيتين النوعية والكمية في مجال المشتريات من شركائنا الدوليين، لجعل مشاريعنا أكثر استدامة وتقدماً من الناحية التكنولوجية، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، بل والحرص على تجاوزها في الكثير من الأحيان".

وكانت عزيزي قد أطلقت مؤخراً "ريف"، المرحلة الفاخرة للغاية المكونة من 24 مبنى في مشروعها ريفيرا، كما سلمت 7 مبانٍ في المرحلة الأولى، إضافة إلى تسليم كريك فيوز 1 المكون من 634 وحدة بكلفة 300 مليون درهم في مدينة دبي الطبية. ويستعد المطور الآن لبقية عمليات التسليم خلال العام الجاري 2022، بإجمالي قدره 8,895 وحدة عبر 42 مشروعاً.

وصمم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

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