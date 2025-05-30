أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت كلية أبوظبي للإدارة (ADSM) وجامعة بيلاروسيا الحكومية للمعلوماتية والاتصالات (BSUIR) مذكرة تفاهم استراتيجية خلال فعاليات "المؤتمر الدولي لإدارة الذكاء الاصطناعي والاتجاهات الحديثة 2025" (ICAIMT)، الذي نظمته واستضافته ADSM بالتعاون مع غرفة أبوظبي.

وقد تم توقيع الاتفاقية رسميًا من قبل الدكتور طيب الكمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة، والبروفيسور فاديم بوجوش، رئيس جامعة BSUIR، وذلك بحضور وفود دولية، وقادة أكاديميين، ومشاركين في المؤتمر.

وقال الدكتور طيب الكمالي: " يسعدني توثيق شراكة ADSM مع جامعة BSUIR، حيث نعمل معًا على تعزيز التعاون في التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لدعم مستقبل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الريادي."

وتضع مذكرة التفاهم الأساس لتعاون بين المؤسستين في مجالات تشمل التبادل الأكاديمي، والبحوث المشتركة، وتطوير الكوادر التعليمية، وتنقل الطلبة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المشتركة. وقد أكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الابتكار، وتطوير التعليم العالي، والمساهمة في بناء اقتصادات معرفية من خلال التعاون الدولي الفعّال.

وعلّق البروفيسور فاديم بوجوش قائلًا: "تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة BSUIR لتوسيع شبكتها الأكاديمية العالمية. التعاون مع ADSM يفتح آفاقًا جديدة لمبادرات مؤثرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، والعلوم التطبيقية."

وتؤكد هذه الشراكة حرص كلية أبوظبي للإدارة المستمر على التواصل مع أبرز المؤسسات العالمية، ودفع المبادرات الأكاديمية الاستراتيجية بما يتماشى مع رسالتها في إعداد قادة رياديين للمستقبل.

عن كلية أبوظبي للإدارة (ADSM)

كلية أبوظبي للإدارة، التابعة لغرفة أبوظبي، تركز على الابتكار وريادة الأعمال والتعليم المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقدم برامج متخصصة تُعد الطلبة للنجاح في الاقتصاد الرقمي.

عن جامعة بيلاروسيا الحكومية للمعلوماتية والاتصالات (BSUIR)

تعد BSUIR من أبرز الجامعات التقنية في أوروبا وهي متخصصة في المعلوماتية، والاتصالات، والإلكترونيات، والبحوث الهندسية.

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