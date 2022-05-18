بعد النجاح الكبير لمشروعها الأول

تتعاقد مع إتقان كإستشاري مالي وتسويقي و شركة RE’AM لإدارة المشروع و TROJAN مقاول عام للمشروع ومالك للأرض

م. إبراهيم الصيد: المشروع على مساحة 4528 م2 .. و تعاقدنا مع كبرى الشركات الإستشارية محليا ودوليا للمنافسة بقوة بالعاصمة الإدارية

باسم الشربيني: "بروق" تستهدف تحقيق إضافة قوية للسوق المصري بمشروعاتها المتميزة و إختياراتها المدروسة

استكمالا لسلسلة نجاحاتها بالسوق، أعلنت شركة بروق للتطوير العقاري، BROUQ DEVELOPMENTS، بالشراكة مع شركة TROGAN للإستثمار العقاري كمالك للأرض عن إطلاق أحدث مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة CENTOO و هو مشروع إداري في موقع مميز بالحي المالي على مساحة إجمالية تصل إلى 4582 م2 ويقع على المحور المركزي للعاصمة وأمام البورصة المصرية وبجوار البنك المركزي والمحطة المركزية للمونوريل والقطار الكهربائي.

وقال المهندس إبراهيم الصيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بروق للتطوير العقاري، إن الشركة تطلق أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية فى إطار خطة الشركة للتوسع بالسوق المصري، ودعما لخطط الدولة للتوسع العمراني وإقامة مدن الجيل الرابع.

وأضاف المهندس إبراهيم الصيد أن الشركة تطلق ثاني مشروعاتها بالعاصمة الإدارية بعد النجاح الكبير لأول مشروعاتها بالعاصمة وهو مشروع "سبارك"، لافتا إلى أن إختيار موقع مشروع CENTOO تم بعد دراسات دقيقة ومتأنية، وتم اختيار الحي المالي بالعاصمة الإدارية لما يتمتع به من فرص استثمارية واعدة ويحقق أعلى وأسرع العوائد الاستثمارية.

وأشار المهندس إبراهيم الصيد إلى أن المشروع قد حصل بالفعل على رخصة البناء وقد تم البدء في أعمال الحفر ، وذلك قبل طرحه للبيع دعما للثقة المتبادلة بين الشركة وعملائها.

وكشف المهندس إبراهيم الصيد عن التعاقد مع شركة يوني ,UNII, كإستشاري هندسي عام و هي إحدى كبرى الشركات الاستشارية محليا ودوليا مسئولة عن تصميم المشروع، لضمان طرح منتج عقاري متميز يلبي كل طموحات وتطلعات العملاء. و أشار إلى تعاقد شركة بروق مع شركة إتقان الإستشاري المالي والتسويقي للمشروع، وهى كبرى الشركات العاملة في هذا المجال بالسوق المصري، ولها باع وخبرة كبيرة بسوق العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم التعاقد مع شركة رئام,RE’AM, لمراجعة التصميمات و الإشراف على إدارة المبنى منذ اللحظة الأولى برئاسة الدكتور صلاح شادي الذي استطاع ترك بصمات مؤثرة بعدد من كبرى المشروعات بالوطن العربي على رأسها سيتي ستارز و مول العرب و شركة كارفور, كما أنه شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم في الشرق الأوسط. كما أشار إلى التعاون مع شركة تروجان TROJAN كمالك للأرض و مقاول عام للمشروع وهى من أكبر شركات الخرسانة الجاهزة في مصر كما أنها تمتلك خبرة تزيد عن 15 عاما فى المقاولات العامة و الإستثمار العقاري.

ومن جانبه، أشاد باسم الشربيني الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للإستشارات المالية والتسويقية بالتعاون مع شركة "بروق"، وهى من الشركات الجادة والتى تحقق إضافة قوية لسوق العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن "إتقان" كثفت من جهودها حتى يخرج المشروع فى أفضل صورة تسويقيا وماليا وتم إعداد أبحاث ودراسات دقيقة للحصول علي أفضل أفكار للمشروع، مؤكدا على سعي الشركة لإنجاح المشروع وخلق ميزة تنافسية بسوق العاصمة الإدارية.

وأوضح إن “إتقان” ساهمت فى طرح أكثر من 28 مشروع جديد فى أكثر المناطق تميزا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدمت خدماتها لاكثر من 50 شركة فى 10 دول بمختلف دول العالم، كما قامت بتدريب 45 فريق على التسويق والمبيعات لتمثل إضافة قوية للسوق المصري ككل.

و أوضح الدكتور صلاح شادي رئيس مجلس إدارة شركة رئام ,RE’AM, أن التصميم المعماري لمشروع CENTOO يوفر مساحة كبيرة من اللاند سكيب كما أن المشروع يطل على واحدة من أكبر حدائق الحي المالي, كما أن التصميم يوفر بعناية الأبعاد و الخدمات المناسبة للإستخدام الإداري و واجهات عصرية جذابة. و قد درست شركة الإدارة توفير جميع الخدمات للعاملين بالمبنى و الزائرين على حد سواء.

و شركة بروق للتطوير العقاري نتاج لتحالف وتعاون بين 3 من كبرى الشركات العاملة بمنطقة الخليج العربي، وهي شركات Qhsp وهي شركة قطرية و Alfada وهي شركة إماراتية، وشركة NBS HOLDINGS، و يتمتع هذا التحالف بخبرة طويلة فى مجال التطوير العقاري تقترب من 30 عاماً قامت خلالها بتطوير حوالي 100 مشروع متميز ومتنوع ما بين السكني والتجاري والترفيهي والأبراج، وذلك فى الإمارات وعمان وقطر والمغرب ولندن، باستثمارات تصل لـ5 مليار دولار بإجمالي مساحة تصل لحوالي 1000 فدان.

وأطلق التحالف مؤخرا مشروع جديد فى المغرب على مساحة 560 فدان سكني و ترفيهي و سياحي وتعليمي وهو مشروع متكامل بتكلفة استثمارية تصل لـ4 مليار يورو.

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