دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم وأكثرها تنظيماً ومقرّها دبي، على جائزة "أفضل وسيط متعدّد الأصول" في معرض BrokersView أبوظبي 2024.

ويُتيح هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يجمع بين الخبراء والمتداولين والمتخصصين في القطاع المالي منصة بارزة لمجموعة ملتي بانك لاستعراض إنجازاتها. فيما يؤكّد حصول المجموعة على هذه الجائزة التزامها الراسخ بتقديم باقة واسعة من الأصول المالية بأفضل شروط تنافسية للتداول.

كما يُمثل هذا الحدث ملتقى هاماً للتواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في مجال التمويل، ويستقطب آلاف الحضور لاكتشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في الأسواق المالية العالمية.

وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: "يشرفنا الحصول على جائزة 'أفضل وسيط متعدد الأصول' في معرض BrokersView أبوظبي 2024. إنّ هذا الإنجاز الجديد يعكس التزامنا بتوفير حلول تداول رائدة ومتميزة عبر مختلف فئات الأصول، مدعومة بإطار تنظيمي قوي وتقنيات متقدّمة. نحرص في مجموعة ملتي بانك على تقديم تجربة تداول مبتكرة وآمنة لعملائنا تتجاوز التوقعات، وتنسجم تماماً مع أعلى المعايير العالميّة المتبعة في هذا الإطار".

وقد تأسست مجموعة ملتي بانك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وتخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليون عميل في 100 دولة، فيما يتجاوز حجم التداول اليومي 15.6 مليار دولار أمريكي. وتتميّز المجموعة بحلول التداول المبتكرة والامتثال التنظيمي والخدمة الاستثنائيّة للعملاء، وتقدم خدمات متنوعة للوساطة المالية وإدارة الأصول. وتعدّ من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم وحاصلة على تراخيص من أكثر من 15 هيئة رقابيّة ماليّة عالمية في 5 قارات.

وتأتي هذه الجائزة الجديدة في معرض BrokersView أبوظبي 2024 لتُعزز من رصيد مجموعة ملتي بانك الحافل بالجوائز العالمية المرموقة، الأمر الذي يعكس تميزها في مجال التداول وامتثالها للمعايير التنظيمية.

حول "مجموعة ملتي بانك"

تأسست "مجموعة ملتي بانك" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر مزودي المشتقات المالية عبر الإنترنت في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 15.6 مليار دولار أمريكي، وتخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليون عميل. تقدم المجموعة خدمات متنوعة للوساطة المالية وإدارة الأصول من خلال منصات التداول الحائزة على العديد من الجوائز، والتي توفر أعلى مستويات الرافعة المالية التي تصل حتى 500:1 على مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقميّة. ولمزيد من المعلومات، يُمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني https://multibankfx.com.

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