أعلنت شركة MODAD العقارية عن انتقال مشروعها الرائد Brackets إلى مرحلة التشغيل الفعلي، مع بدء تخصيص الوحدات الإدارية والتجارية لمُلّاكها، وذلك بعد إتمام بيع المرحلة الأولى بالكامل بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه. ويعد هذا التطور محطة محورية تؤكد جاذبية المشروع وثقة السوق في نموذج التطوير المبتكر الذي تقدمه الشركة في واحدة من أهم مناطق القاهرة الجديدة.

ويأتي مشروع Brackets كترجمة واضحة لرؤية MODAD العقارية، حيث يعتمد على مفهوم Digital Green الذي يوظف التكنولوجيا الذكية والمساحات الخضراء لخلق بيئة عمل معاصرة تحفّز الإنتاجية والإبداع. ويقع المشروع على مساحة 14,325 م² وباستثمارات 5 مليارات جنيه، مباشرة على شارع التسعين الشمالي وبجوار جهاز القاهرة الجديدة، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا يسهل الوصول إليه من مختلف المناطق السكنية والإدارية المحيطة.

ويمثل الجسر السماوي (Sky Bridge) علامة معمارية لافتة داخل المشروع، حيث يُعد من بين أبرز الجسور المعلّقة من نوعه في مصر، مقامًا على ارتفاع 20 مترًا في الطابق الرابع، ليستضيف مجموعة من المطاعم الراقية بإطلالات بانورامية على شارع التسعين. وقد صُمم الجسر بمداخل مستقلة ومصاعد خاصة لضمان تجربة ضيافة راقية، وفصل الحركة بين الزوار ومسارات العمل داخل المكاتب، ليكون عند تشغيله إضافة نوعية لمشهد الأعمال والترفيه في القاهرة الجديدة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس محمد الحداد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة MODAD العقارية: "يأتي بيع المرحلة الأولى بالكامل ليؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها مشروع Brackets في السوق. نحن لا نبني مجرد مكاتب ومساحات تجارية، بل نؤسس منظومة عمل مستقبلية تواكب احتياجات جيل جديد من رواد الأعمال والشركات. ومع تقدم الأعمال الإنشائية وفق الخطة، نستعد لمرحلة التشغيل والتسليم في إطار رؤية واضحة لتقديم قيمة حقيقية ومضافة لسوق التطوير العقاري في مصر."

ويضم المشروع مبنى إداريًا/تجاريًا متكاملًا، يشمل وحدات تجارية بالدور الأرضي بمساحات 80–250م² متصلة ببلازا مفتوحة ومساحات خارجية للمطاعم، إضافة إلى مكاتب إدارية بالأدوار العليا بمساحات 40–80 م²، ما يوفر مرونة عالية تناسب مختلف الأنشطة. كما يضم المشروع مساحات مميّزة تطل مباشرة على شارع التسعين والبلازا بمساحات تتراوح بين 100-600 م² تصلح كمقرات رئيسية للشركات، تتمتع بمداخل خاصة وخدمات تشغيل وخدمة عملاء مخصّصة، إلى جانب جراج متعدد الطوابق بسعة تتجاوز 1,200 سيارة مع ارتباط مباشر بالمكاتب، وأسقف مجهّزة لمناطق ترفيهية وصحية ورياضية، وSky Lounge يمنح العاملين والزوار تجربة متكاملة عند تشغيل المشروع.

ويقدّم Brackets نحو 5,500 م² من المساحات التجارية الراقية وما يقارب 18 ألف م² من المكاتب الإدارية بارتفاعات صافية تبدأ من 4 أمتار، مع الاعتماد على الإضاءة الطبيعية والمعايير العالمية لتصميم بيئات العمل الحديثة. وتشمل خدمات المشروع مكتب كونسيرج، غرف اجتماعات مجهزة، صالات استراحة داخلية وخارجية، جيم، حضانة، غرف صلاة، مساحات خضراء، ودورات مياه فاخرة، إلى جانب منظومة مصاعد متطورة، تُخطَّط جميعها للتشغيل وفق أعلى معايير الجودة عند اكتمال التنفيذ.

ومنذ تأسيسها عام 2021، رسّخت MODAD العقارية مكانتها كإحدى شركات الجيل الجديد في التطوير العقاري، قائمة على الابتكار والاستدامة. ويأتي مشروع «Brackets» ليؤكد هذه الرؤية؛ فمع اكتمال بيع المرحلة الأولى وتقدم الأعمال الإنشائية في الموقع، يواصل المشروع ترسيخ موقعه كأحد أبرز المشروعات الإدارية والتجارية قيد التطوير في القاهرة الجديدة، تمهيدًا لمرحلة التشغيل خلال الفترة المقبلة.

-انتهى-

#بياناتشركات