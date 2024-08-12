الكويت، أعلنت بيتس عبر الخليج BPG ، لمجموعة "WPP" والحاصلة على العديد من الجوائز؛. فوزها بعقد شركة هوندا لإدارة تجربة المستهلك ووسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وأفريقيا عبر 13 سوقاً؛ بعد منافسة شديدة شاركت فيها العديد من الوكالات بإدارة تجربة العملاء ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي لشركة هوندا موتور (الشرق الأوسط وأفريقيا) ستقدم BPG أيضًا الدعم الاستراتيجي في الأصول الرقمية، وتطوير الإبداع والإعلام، مع انتقال الشركة الرائدة عالميًا في مجال التنقل إلى مجموعة جديدة ومثيرة من المنتجات التي ستساعدها في تحقيق طموحاتها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

قال أفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لدى BPG : "إن فريق BPG متحمس جداُ للعمل مع شركة هوندا في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال فترة مليئة بالنمو والتطور. تمامًا مثل عميلنا الجديد هوندا، نحن نبني على عقود من التاريخ لننطلق في مرحلة جديدة من التحول. بعد نجاح عامي 2022 و2023، تواصل BPG مسارها التصاعدي بفوزها بعقود متكاملة جديدة وموسعة لوسائل التواصل الاجتماعي وتجربة العملاء (CX) والعلاقات العامة والإبداع والإعلام للعملاء في مختلف القطاعات. نحن حريصون على توظيف أفضل الكوادر المتمرسة التي تمزج بين الثقافة والإبداع والبيانات والتكنولوجيا، لتقديم قيمة مضافة لعملائنا."

قال راهول كولشرشتا، مدير تطوير الأعمال والتسويق في هوندا الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن العرض المقدم من BPG أثبت أنهم الشريك المناسب لنا في هذا الوقت المهم استراتيجيًا في تحول علامتنا التجارية. سنستفيد من خبرتهم الواسعة في قطاع السيارات لتعزيز حضور علامتنا التجارية في جميع أنحاء المنطقة. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع العملاء من خلال حملات اتصالات متعددة القنوات ذات صلة وتأثير وإبداع."

تدعم BPG شركة هوندا موتور (الشرق الأوسط وأفريقيا) في توسيع حضورها الرقمي من خلال منصات التواصل الاجتماعي الجديدة @hondamena على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب ولينكدإن، والتي تخدم محفظة هوندا المتنوعة، بما في ذلك السيارات والدراجات النارية ومنتجات الطاقة وخطوط الأعمال البحرية. بالإضافة إلى ذلك، ستسلط الضوء على أنشطة هوندا في رياضات السيارات من جميع أنحاء العالم، مما يعرض التزامها بالأداء العالي والابتكار.

بصفتها شريكًا مشاركًا لـ Sitecore، ستستفيد BPG من خبرتها لإدارة وتعزيز الأصول الرقمية وصيانة منصات هوندا الرقمية بكفاءة. ستقوم BPG بتعزيز تفاعل المستهلكين على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية لهوندا، بالإضافة إلى إدارة الرؤى والتحليلات والبيانات وفهم العملاء والاستراتيجية الرقمية، مما يخلق تفاعلات مخصصة مع العملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة.

شعار هوندا العالمي "قوة الأحلام – كيف نحركك" يؤكد التزام الشركة بخلق حلول تنقل تمكّن الناس. وضعت هوندا هدفًا لتحقيق الحياد الكربوني لجميع منتجاتها وأنشطتها المؤسسية بحلول عام 2050، مع هدف تحقيق مبيعات 100% من السيارات الكهربائية وخلايا الوقود عالميًا بحلول عام 2040. تعتبر هوندا قوة دافعة في مستقبل التنقل، ملتزمة بالتقدم والاستدامة.

من جانبه، قال داريوس لابيل رئيس BPG الإمارات : " تمتلك BPG خبرات كبيرة في قطاع السيارات، نحن واثقون من قدرتنا على تقديم تجارب علامة تجارية مؤثرة لـ هوندا الشرق الأوسط وأفريقيا خلال فترة محورية في تحول علامتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تتماشى حلول BPG التي تركز على تجربة العملاء بشكل أساسي بشكل مثالي مع الرؤية الاستراتيجية لـ هوندا لتعزيز التفاعل العميق مع العملاء. نتطلع إلى دعم أهداف هوندا الطموحة في توفير حلول للتنقل المستدام وتعزيز قيادتها في السوق."

نبذة عن "BPG"

على مدى الـ 40 عاماً الماضية، استطاعت "BPG" تعزيز انتشار العلامات التجارية وسمعتها ومكانتها وحضورها في وسائل الإعلام وسط الأسواق المتغيرة. ساعدت "BPG" في إطلاق جائزة دبي للجودة، ومدينة دبي للإنترنت، ومهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، وإعمار العقارية، وجزيرة السعديات، ودبي مول وغيرها، فضلاً عن إدارة الاكتتابات العامة الأولية لشركة الاتحاد العقارية، ودبي للاستثمار، وإعمار العقارية واكتتابات الاتحاد للتأمين.

نفذت "BPG" مهامًا غيرت قواعد اللعبة بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة 2006، ومؤتمر صندوق النقد الدولي للبنك الدولي 2003 ، ومعرض إكسبو 2020 في دبي.

تعتبر"BPG" وكالة اتصالات متكاملة حائزة على جوائز، تعمل استراتيجيات الشركة الجريئة والقائمة على البيانات على تعزيز محفظة العملاء التي تضم كبرى العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الشركات الناشئة والمبادرات الحكومية.

تعمل "BPG" من مكاتبها في دبي والكويت وبحضورها عبر الخليج، ومن خلال مواهبها الفذة الموزعة عبر أمريكا الشمالية وأووربا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيت؛ تساعد "BPG" العلامات التجارية على تطوير تواصلها مع الجمهور عبر مجموعة شاملة من نقاط الاتصال الرقمية والبشرية.

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