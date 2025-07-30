القاهرة: في خطوة جديدة نحو ترسيخ ريادة مجموعة كونتكت المالية في مجال الحلول المالية الرقمية، أعلنت "كونتكت ناو"، الذراع الرقمي للمجموعة، عن شراكة استراتيجية مع شركة باي تابز مصر للحلول التكنولوجية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تمكين التجار والعملاء من تمويل مشترياتهم بخطوات بسيطة، من خلال إتاحة خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) التي تقدمها "كونتكت ناو"، ودمجها ضمن منظومة المدفوعات المتكاملة الخاصة باي تابز مصر، بما يضمن تجربة دفع أكثر مرونة.

تعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بين كونتكت ناو و باي تابز مصر بدفع عجلة الابتكار الرقمي وتبسيط الخدمات المالية في جميع أنحاء مصر، ومن خلال دمج خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من كونتكت ناو مع بنية الدفع المتقدمة والموثوقة من باي تابز مصر، يعمل الطرفان معًا على توسيع الوصول إلى تجارب دفع ذكية تركز على احتياجات العملاء، وبالاستناد إلى الأساس القوي لمجموعة كونتكت المالية، ومدعومة بمنصة باي تابز مصر الآمنة والقابلة للتوسع، تتيح هذه الشراكة للتجار تقديم تجربة دفع أسرع وأكثر سلاسة عند إتمام عمليات الشراء، مما يمنح العملاء حرية تمويل مشترياتهم دون التعقيدات المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

وفي هذا السياق، قال أحمد المصيلحي، مدير قطاع الأعمال في كونتكت ناو: "نحن في كونتكت ناو نحرص على تطوير حلول تمويل رقمية ذكية وسريعة تُلبّي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتأتي شراكتنا مع شركة باي تابز مصر كخطوة إستراتيجية نحو توسيع نطاق خيارات الدفع المرنة، وتعزيز انتشار خدمات التمويل الرقمي كأحد المحاور الرئيسية لدعم مسار التحول الرقمي في القطاع المالي المصري."

ومن جانبه، صرح هيثم مرسي، نائب رئيس قطاع الشؤون التجارية وتطوير الأعمال، باي تابز مصر للحلول التكنولوجية: "تمثل شراكتنا مع كونتكت ناو خطوة مهمة ضمن جهود باي تابز مصر لتسهيل وتوسيع نطاق حلول الدفع الرقمي الذكي لكافة أنواع الأنشطة التجارية. من خلال دمج منظومتنا الآمنة لإدارة عمليات الدفع مع منصة كونتكت ناو المبتكرة، نعمل على تقديم قيمة مضافة حقيقية للتجار وعملائهم, عبر جعل عمليات الدفع أكثر سهولة وسرعة واعتمادية".

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُعزز منظومة الشراكات المتنامية التي تقودها "كونتكت ناو" ضمن قطاع التكنولوجيا المالية، كما تُعد امتدادًا لرؤية مجموعة كونتكت المالية وكذلك "باي تابز مصر" في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر، ويأتي ذلك من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تُلبي احتياجات العملاء وتواكب متطلبات الشركات والمستهلكين في العصر الرقمي، بما يُعزز من نجاح التجّار ويدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة، لا سيّما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية.

عن شركة كونتكت المالية:

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقود التحول في وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات. ومنذ تأسيسها عام 2001، تتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق من خلال شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة عن طريق كونتكت كريدت وكونتكت كريديتك، إضافة إلى برامج التمويل العقاري من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تقدم الشركة باقة واسعة من خدمات التمويل للشركات بما في ذلك إصدار سندات التوريق وإدارة الديون المهيكلة وإدارة استثمار الديون. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

عن باي تابز مصر:

تُعد باي تابز مصر مزودًا رائدًا لحلول الدفع الرقمية، حائزة على عدة جوائز، وتُعنى بتمكين الشركات من مختلف الأحجام عبر تقنيات دفع مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام. وتُعدباي تابز مصر عضوًا في مجموعة باي تابز العالمية، المنصة الرائدة والحائزة على جوائز في تنظيم المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و المصنفة ضمن أفضل 100 شركة تكنولوجيا مالية (Fintech) على مستوى العالم. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من حلول الدفع المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما في ذلك الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، والفوترة الإلكترونية، وتكاملات التجارة الإلكترونية. وتلعب باي تابز مصر دورًا محوريًا في دعم تطور مشهد المدفوعات الرقمية في مصر، من خلال تقديم حلول ذكية وآمنة وقابلة للتوسع، مدعومة بشراكات موثوقة وفهم عميق للسوق المحلية. من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع البنوك والمنصات الرقمية والمؤسسات، تسهم باي تابز مصر في تمكين المعاملات غير النقدية وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل. وبفضل خبرتها المحلية الواسعة، وبنيتها التحتية المتقدمة، وتركيزها المستمر على نجاح التجّار، تواصل باي تابز مصر ريادتها في تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية في مصر.

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