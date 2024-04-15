دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة BNK عن توسيع أعمالها إلى سوق منطقة الخليج الحيوي. وتستفيد المجموعة من خبرتها الواسعة في مجال الهندسة المعمارية ومحفظتها الغنية بالمشاريع، للارتقاء بمفهوم المعيشة والضيافة ومساحات العمل الفاخرة في المنطقة.

وتأسست المجموعة عام 2005، وبرزت كشركة متخصصة في الهندسة المعمارية من خلال مشاريعها الاستثنائية في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. وتعززت مكانة الشركة بقيادة السيد بهزاد خاراس، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، لتبلغ آفاقاً متميزة. وتضم الشركة فريقاً مكوناً من أكثر من 70 مصمماً داخلياً ومدير مشاريع ومشرفاً على الموقع، مع محفظة استثنائية تتضمن أكثر من 500 مشروع منفذ.

ويمثل دخول المجموعة إلى منطقة الخليج، DESIGN BNK، بقيادة الدكتور سانتي ماجيو سافاستا ، خطوة استراتيجية تنسجم مع رؤيتها لتعزيز آفاقها وتوفير حلول التصميم الاستثنائية عالمياً. وتهدف المجموعة من خلال التزامها الراسخ بالتصميم التحويلي، إلى ترك أثر مميز على المشهد المعماري في منطقة الخليج من خلال توفير مساحات تجمع بين المزايا العملية واللمسات الجمالية. وتفتتح هذه الخطوة مرحلة جديدة من التصميم المبتكر التي ستشهد مساهمة المجموعة في المشهد المعماري للمنطقة وإعادة صياغة مفهوم الفخامة.

ونجحت المجموعة بتعزيز الولاء لدى العملاء وأعضاء الفريق على حد سواء من خلال الاسترشاد بنظام القيم الثلاثي الذي ينطوي على الصدق والتواضع والإنسانية. ويؤكد التزام المجموعة برسم ملامح مستقبل المعيشة الفاخرة على مساعيها نحو التميز، مما يترك أثراً دائماً على مجالات عملها. وتمكنت المجموعة من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصميم المبتكر في دبي من خلال الاستفادة من المشهد الثقافي الحيوي للإمارة إلى جانب الاعتماد على فريقها الموهوب في تعزيز التصاميم الحديثة التي تتجاوز الحدود الجغرافية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد بهزاد خاراس: "يوفر دخول سوق منطقة الخليج فرصة استثنائية للمجموعة، ويمثل المشهد المعماري المتنوع والحيوي في دبي

حافزاً لتوسعنا. وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية على التزامنا بإحداث أثر إيجابي دائم في المنطقة وخارجها مع الارتقاء بمستويات الابتكار في مجال التصميم العالمي".

وساهمت رحلة المجموعة بدخولها عدة مجالات مختلفة، وينعكس ذلك من خلال إنشاء مجموعة من الشركات التابعة مثل LINK BNK بالتعاون مع الممثلة ومصممة المجوهرات التي أصبحت مصممة داخلية، نجمة بوليوود نيلام كوثاري سوني لتصميم المساكن، و K-BNK بقيادة كشيتيج ليماي التي تركز على تصميم أماكن العمل والتصميم التجاري. وتجسد LINK BNK جمال تصاميم المشاهير الاستثنائية، بينما تتولى K-BNK مسؤولية قسم تصميم مساحات العمل، لتلبي احتياجات العملاء المرموقين من المكاتب المخصصة والمشاريع الضخمة، بمن فيهم تاتا موتورز وتايمز أوف إنديا. وتواصل المجموعة تعزيز وصولها وخبراتها في المناطق الجديدة من خلال تأسيس شركة DESIGN BNK في منطقة الخليج، والتي يشرف عليها الدكتور سانتي سافاستا، كما حصلت المجموعة على مجموعة من الجوائز تقديراً على جهودها المتواصلة في تقديم الإبداعات الجمالية، والتي تُعرف باسم عامل BNK، بفضل حلولها المبتكرة ومنهجياتها المخصصة والاهتمام بأدق التفاصيل.

وأضاف بهزاد: "حظينا بفرصة العمل على العديد من المشاريع السابقة في هذه المنطقة خلال مسيرتنا، فضلاً عن إقامة علاقات قوية وتقديم نتائج استثنائية في أنحاء دبي ودول الخليج، مما يؤكد على التزامنا بالتميز في جميع الوجهات". ويظهر التزام المجموعة بالتميز من خلال محفظتها التي تتضمن مركز إكسبو الشارقة وفندق فيدا إعمار في الشارقة ومنتجع وسبا أنانتارا ومطعم فيوجن وفيفانتا وأوبا كيبوس وسانت ريجيس مومباي وتاج جيتواي والعديد من المشاريع السكنية المرموقة في مختلف أنحاء العالم.

لمحة حول مجموعة BNK: تأسست مجموعة BNK عام 2005، وبرزت كشركة متخصصة في الهندسة المعمارية من خلال مشاريعها الاستثنائية في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. وتعززت مكانة الشركة بفضل القيادة الملهمة للسيد بهزاد خاراس، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، لتبلغ آفاقاً متميزة.

وتوسعت أعمال المجموعة لتشمل مجالات متنوعة، حيث أسست مجموعة من الشركات الفرعية مثل LINK BNK وK-BNK. وتجسد LINK BNK جمال تصاميم المشاهير الاستثنائية من خلال التعاون مع نجمة بوليوود نيلام كوثاري سوني، بينما تركز K-BNK على تصميم مساحات العمل للعملاء المرموقين، بمن فيهم تاتا موتورز وتايمز

أوف إنديا. وتوفر المجموعة تصاميم وحلول متكاملة للمساكن والفنادق ومساحات العمل الفاخرة والراقية. كما حصلت المجموعة على مجموعة من الجوائز تقديراً على جهودها المتواصلة في تقديم الإبداعات الجمالية، والتي تُعرف باسم عامل BNK، بفضل حلولها المبتكرة والمخصصة والاهتمام بأدق التفاصيل .

ونجحت الشركة بإنشاء محفظة استثنائية تضم أكثر من 500 مشروع منفذ بفضل فريقها المكون من أكثر من 70 مصمماً داخلياً ومدير مشاريع ومشرفاً على الموقع. ويؤكد إطلاق عامل BNK التزام العلامة بالتميز وتوفير حلول مخصصة للمساكن والفلل ومشاريع الضيافة المميزة من شركة HNI المتخصصة بصناعة الأثاث المكتبي.

ونجحت المجموعة بتعزيز الولاء لدى العملاء وأعضاء الفريق على حد سواء من خلال الاسترشاد بنظام القيم الثلاثي الذي ينطوي على الصدق والتواضع والإنسانية. وتضم الشركة مجموعة متميزة من الموظفين المتخصصين الذين يتعاونون للارتقاء بمعايير القطاع.

وتواصل المجموعة إرساء معايير جديدة وتقديم حلول مبتكرة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. ويؤكد التزامها برسم ملامح مستقبل المعيشة الفاخرة على مساعيها نحو التميز، مما يترك أثراً دائماً على مجالات عملها.

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