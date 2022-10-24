يرتكز التعاون مع خدمات أمازون ويب AWS على إنشاء البنية التحتية للتقنيات السحابية لمعالجة بيانات BMW

تحتفظ مجموعة BMW بالسيطرة الكاملة والحصرية على كافة البيانات.

تصل الابتكارات الرقمية إلى العملاء بشكل أسرع في المستقبل.

تحمي التقنيات السحابية القابلة للتطوير بيانات المنتجات وتوفر خدمات رقمية رائدة .

ألمانيا، ميونيخ: أعلنت مجموعة BMW وخدمات أمازون ويب AWS، عن تعاون استراتيجي لتطوير تقنيات سحابية مبتكرة، بهدف الحصول على قيمة عالية لأضخم البيانات، دعماً لمسيرة الإبداع والتطوير الرقمي للطرازات القادمة. كما تتعاون الشركتان على تطوير حلول سحابية تجارية جاهزة لإدارة البيانات بشكل آمن. ويعد هذا التعاون استمراراً لنهج عمل الشركتين في مجال المركبات المتصلة بالخدمات السحابية، والذي بدأ في عام 2015. كما هو الحال في جميع عمليات التعاون السابقة، تحتفظ مجموعة BMW بالسيطرة الكاملة والحصرية على كافة البيانات، بحسب قائمة حماية البيانات المُطبقة في الأسواق المعنية.

يبلغ عدد السيارات ضمن أسطول BMW المتصل بالخدمات السحابية حالياً حوالي 20 مليون سيارة في أكثر من 50 دولة، ومنها منطقة الشرق الأوسط. في الوقت الحالي، يقوم الأسطول المتصل من سيارات مجموعة BMW بإرسال حوالي عشر مليارات استفسار يومياً إلى "الواجهة الخلفية" وهي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في السحابة لتشغيل وإدارة وظائف السيارة المتصلة. تشكل بيانات السيارة وطريقة ارتباطها بالسحابة العامل الأساسي لوظائف العملاء مثل تطبيق My BMW، ووظائف مساعدة السائق، وتوجيه المسار المحسّن للشحن، والتحديثات الهوائية، ومستشعرات اكتشاف المخاطر على الطريق. كما تعد بيانات السيارة ضرورية للشركة نفسها أيضاً، حيث يتم استخدامها لأغراض مخصصة، تشمل تحسين وتعزيز خدمة العملاء، وإدارة الجودة، وعمليات ما بعد البيع.

حماية البيانات أولوية قصوى:

أنشأت مجموعة BMW نقطة وصول مركزية للمستخدمين الداخليين للبيانات في عام 2017، بهدف مواكبة العدد المتزايد من المركبات المتصلة. ولقد اتخذت مجموعة BMW خطوات لضمان حماية بيانات العملاء، ومعالجتها بشكل آمن وفقاً لمتطلبات خصوصية البيانات من خلال العمليات المُطبقة في جميع الأسواق. في هذا التعاون الأخير، ستحتفظ مجموعة BMW مرة أخرى بالسيطرة الحصرية على البيانات. وبدورها توفر خدمات أمازون ويب AWS البنية التحتية والخدمات السحابية دون الوصول أو رؤية البيانات والملفات التي أنشأتها مجموعة BMW.

وقال نيكولاي كرامر، نائب رئيس منصات توصيل المركبات: "نمتلك في الوقت الراهن حوالي 20 مليون مركبة متصلة على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم. عند إطلاق "Neue Klasse"، ستقوم منصتنا السحابية الخارجية بالمعالجة، والمدعومة من خدمات أمازون ويب AWS، لما يقارب ثلاثة أضعاف حجم بيانات السيارة مقارنة بالجيل الحالي من طرازات BMW. بالتعاون مع خدمات أمازون ويب AWS سنواصل إنشاء حلول مبتكرة، ما يسمح لنا بتطوير وظائف جديدة قائمة على البيانات وإتاحتها للعملاء بشكل أسرع".

تأسيس تجارب رقمية مبتكرة:

ستتيح بوابة الخدمة الذاتية لمطوري مجموعة BMW في المستقبل، العمل على تحسين وظائف العملاء استناداً إلى البيانات المتوفرة، مثلاً يمكن الحصول على البيانات اللازمة عند الطلب ببضع نقرات فقط. وعبر استخدام خدمات أمازون ويب AWS وبوجود بنية تحتية موثوقة، ستعمل البوابة بكفاءة وسلاسة، ما يسمح لمهندسي وخبراء البيانات في مجموعة BMW بالتركيز كلياً على محتوى البيانات وجودتها. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير البيانات أيضاً لأطراف ثالثة – بناءً على موافقة العميل - للتطبيقات الممكنة (معلومات عن BMW وMINI CarData).

#بياناتشركات

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في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع:

أسامة الشريف

الرئيس الإقليمي لقسم الاتصال المؤسسي، مجموعة بي إم دبليو الشرق الأوسط

البريد الإلكتروني: osama.el-sherif@bmwgroup.com

رقم الهاتف: 00971 56 507 5762

نادية الصمصام

مدير علاقات العامة، Seven Media

البريد الالكتروني: bmw@sevenmedia.ae

مجموعة بي إم دبليو

تعتبر مجموعة بي إم دبليو شركة رائدة على مستوى العالم في مجال صناعة السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها في القطاعات المالية والمواصلات، وذلك بفضل العلامات التجارية الأربع التي تمتلكها وهي: بي إم دبليو، وميني، ورولز-رويس، وبي إم دبليو موتوراد. وتضم مجموعة بي إم دبليو 30 منشأة للإنتاج والتجميع حول العالم، وتبيع منتجاتها في أكثر من 140 دولة حول العالم.

في عام 2021، سلمت مجموعة بي إم دبليو أكثر من 2,5 مليون سيارة، وأكثر من 194,000 دراجة نارية حول العالم. ومع نهاية عام 2021 بلغت أرباح المجموعة 16,1 مليار يورو قبل خصم الضرائب وبلغ حجم المبيعات 111,2 مليار يورو. واعتباراً من 31 ديسمبر 2021، كان حجم العمالة في مجموعة بي إم دبليو يبلغ 118,909 موظفاً.

تعتمد أسس النجاح في مجموعة بي إم دبليو على العمل الجاد والخطط طويلة الأمد. لذلك أسست الشركة نظام استدامة بيئي واجتماعي من خلال المساهمة في عملية رفع قيمة المنتجات أكثر من تكلفتها والعمل على تطويرها من منظور شامل بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على الموارد كجزء أساسي من استراتيجية الشركة.

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