بواقع 10 ملايين دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت Blocktrade بتأمين استثمار محتمل قدره 10 ملايين دولار أمريكي من " ABO Digital أي بي أو ديجيتال " باعتبارها شريك التمويل الاستراتيجي لعملتها الرقمية الخدمية BTEX.

وتعتبر Blocktrade منصة رائدة لتداول العملات الرقمية وتقدم تجربة تداول بطابع الألعاب وتجمع بين تقنيات البلوك تشين وأسس الألعاب لتقديم تجربة تداول سلسة وغامرة للأصول الرقمية.

ويقدم التزام التمويل من " ABO Digitalأي بي أو ديجيتال " قيمة مضافة لمستخدمي منصةBlocktrade ، ويتيح لهم متابعة إطلاق المنتجات الرقمية الجديدة إلى جانب طيف من المزايا المحسنة. وسيدعم هذا الاستثمار تطوير تقنيات جديدة وسباقة، وسيزود المستخدمين بتجارب غنية وأكثر تميزاً ضمن سوق أصول الألعاب الرقمية. وإضافة لذلك، سيمكن هذا التمويل المنصة من توسيع قاعدة مستخدميها، واستقطاب أبرز مطوري الألعاب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي سترتقي بخدماتها بالمجمل.

وفي هذا السياق، قال كريستيان نيدرمولر الرئيس التنفيذي لمنصة Blocktrade: "تتوج شراكتنا مع ’إي بي أو‘ نقلة نوعية في قطاع الأصول الرقمية. ونفخر بتصدر مشهد الابتكار في هذا القطاع، ليس على مستوى المنتجات والاستراتيجية فحسب، بل كذلك ضمن مجال التمويل المؤسسي. ولاشك أن هذا التعاون يمثل إنجازاً لافتاً ضمن رحلة منصتنا الطموحة".

من جانبه قال أمين نجاي، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي أو ديجيتال": "يسعدنا تقديم دعمنا لمنصة Blocktrade في إطار مساعيها لرسم ملامح جديدة لسوق أصول الألعاب الرقمية عقب إطلاق عملتها الرقمية التي تحمل الرمز BTEX. ويمثل التزامنا بتمويل المنصة دلالة على ثقتنا العالية بنموذج أعمالها ورؤيتها وإمكاناتها، ويسلط الضوء على سعينا الدؤوب لدفع عجلة الابتكار في مجال الأصول الرقمية. ومن خلال شراكتنا مع Blocktrade، نهدف لدعم المستخدمين ومنحهم فرصاً جديدة، وإحداث تحول جذري بطريقة تفاعلهم مع أصولهم الرقمية وسبل استفادتهم منها".

#بياناتشركات

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حول عن Blocktrade

تعتبر Blocktrade منصة متطورة لتداول الأصول الرقمية وتمنح المستخدمين تجربة تداول (بيع وشراء) سلسلة للعملات الرقمية دون أي رسوم. وتقدم المنصة طيفاً واسعاً من العملات الرقمية، وواجهة استخدام يسيرة، وخيارات دفع عديدة، وخطط ادخار، وخدمة دعم متكاملة للمستخدمين.

تأسست المنصة في عام 2018، وباتت اليوم لاعباً رئيسياً في قطاع الأصول الرقمية نظراً لالتزامها بأرقى معايير الامتثال والتنظيم. وتتبنى المنصة أيضاً أرقى أطر الشفافية، بوجود أكثر من 5000 مساهم من الفئة ب، وهي أيضاً خاضعة للوائح الاتحاد الأوروبي. كما أنها مسجلة كمزود خدمة للأصول الافتراضية لدى الجهات التنظيمية المعنية في أستونيا وإيطاليا وسلوفينيا، وهي أيضاً ملتزمة بالتوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال الذي أقره البرلمان الأوروبي.

حول "إي بي أو ديجيتال"

"إي بي أو ديجيتال" هي شركة استثمارات خاصة تقدم حلول التمويل البديلة لمشاريع العملات الرقمية حول العالم. وباعتبارها جزءاً من مجموعة "ألفا بلو أوشنز"، التي نفذت أكثر من ملياري دولار من التزامات التمويل لشركات مدرجة في الأسواق المالية حول العالم منذ تأسيسها في عام 2017، تقدم "إي بي أو ديجيتال" خبرات عميقة في أسواق رأس المال وتضع في متناول المستثمرين تجارب مؤسسية راسخة لتقديم حلول تمويل مبتكرة ومرنة لمساعدة مطوري شبكات البلوك تشين في بناء بروتوكولات أعمالهم وتطويرها.

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يوسف باطر

وايت لابيل ستراتيجي

Yousef.Batter@whitelabelstrategy.io