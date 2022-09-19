نجح HSBC في تنفيذ صفقة تمويل تجاري مدعومة بتقنية blockchain بين شركة SAIC Motor الصينية لتصنيع السيارات ومجموعة "تأجير"، الوكيل الحصري لسيارات MG في المملكة العربية السعودية. ولقد تم إبرام هذه الصفقة على منصة Contour، وهي أول صفقة من نوعها في قطاع تجارة السيارات على المستوى الإقليمي والأولى من نوعها في المملكة.

ولقد أتاحت منصة Contour توفير إمكانية تحويل الوثائق الائتمانية المطلوبة بطريقة رقمية إلى مجموعة "تأجير" لاستيراد شحنة من السيارات من شركة SAIC من خلال إجراءات أسرع بـ 10 مرات من استخدام المستندات الورقية التقليدية.

وتعليقاً على ذلك، قال شاكر زريقي، رئيس قسم تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى بنك HSBC الإمارات العربية المتحدة: "من شأن استخدام التقنيات الرقمية على نطاق واسع تسهيل الأمور على العملاء في إنجاز معاملاتهم، ومن خلال استخدام منصة Contour بات بإمكاننا خفض التكاليف والحد من المخاطر وتسريع إنجاز المعاملات التجارية. وإن جلب هذه الفوائد لقطاع تجارة السيارات والمملكة العربية السعودية إنما هو مقياس لمدى قوة شبكتنا الدولية ومكانتنا الرائدة على المستوى العالمي في مجال الخدمات المصرفية التجارية."

وتسهم تسهيلات التمويل التجاري في دعم الكثير من المعاملات التجارية العالمية، ووفقاً لـ HSBC، فإن تقنية إدارة سجلات الحسابات تتمتع بإمكانية التقليل من الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات من خمسة إلى عشرة أيام إلى أقل من 24 ساعة، وبالتالي تعزيز الاستفادة من إمكانات رأس المال التشغيلي وتمكين إجراء المزيد من معاملات التبادل التجاري بين الأسواق.

ومن جانبه، قال كارل ويجنر، الرئيس التنفيذي لمنصة Contour: "تمثل هذه الصفقة علامة فارقة مهمة في قطاع تجارة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، مما يثبت أن تقنية إدارة سجلات الحسابات تعمل بنجاح على تحويل النظام البيئي للتمويل التجاري. ونحن متحمسون لإمكانية الاعتماد على هذه التقنية على نطاق أوسع في هذا القطاع، حيث أن الحصول على حلول التجارة الرقمية لم يعد خياراً، بل أصبح هو المعيار الجديد لهذا القطاع من الأعمال."

كما أن استخدام منصة Contour يجعل المعاملات أكثر أماناً على اعتبار أن البيانات التي يتم مشاركتها وبتبادلها عبر الشبكة لا جدال فيها وتتميز بالشفافية، مما يقلل من مخاطر الاحتيال.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لشركة MG Motor الشرق الأوسط، المملوكة لمجموعة SAIC: "يسعدني كثيراً أن نستمر في تقديم خدمة تعتبر "الأفضل ضمن فئتها" من خلال برنامج شبكة إمداد متكاملة يمكن أن يجعل عملياتنا أكثر سهولة ويسراً. ومع وجود HSBC كشريك لنا، فإننا سنقوم بتقديم حلول استباقية لضمان تلبية متطلبات عملائنا بشكل آمن وفي موعدها المحدد. وأعتقد أن مستقبلنا الواعد مليء بالفرص ويمكن لعملائنا

الاطمئنان إلى أنهم سيحصلون على إمدادات ثابتة عالية الجودة منا في أي وقت وفي أي مكان في منطقة الشرق الأوسط."

وتعتبر هذه الصفقة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، حيث أنها، وفقاً لديفيد ليزلي، المدير العام لأعمال التمويل التجاري لدى البنك السعودي البريطاني - ساب، فإن زيادة التحول إلى المنصات والحلول الرقمية يتماشى مع مبادرة رؤية 2030 لجعل المملكة مركزاً تجارياً إقليمياً. "يمكن لـتقنية Blockchain أن تقلل من العوامل المؤثرة التي يمكن أن تعوق حركة التجارة إلى حد كبير وكذلك زيادة وتيرة التعاملات التجارية للشركات التي تتعامل تجارياً مع الشركات السعودية."

في الوقت الذي تسعى فيه منصة Contour إلى تحويل ما قيمته 53 مليار دولار أمريكي من معاملات التمويل التجاري على المستوى العالمي إلى التقنيات الرقمية، فهي تقوم باستخدام التكنولوجيا اللامركزية لدمج الشبكات الرقمية من أجل النقل الفوري للبيانات الموثوقة عبر طرق التجارة والأنظمة البيئية المجزأة الحالية على المستوى العالمي.

#بياناتشركات

- انتهى -

توجه استفسارات وسائل الإعلام إلى:

ويل بلير 5808190 58 971+ will.blair@hsbc.com

توني هانون 4147496 50 971+ tony.hannon@hsbc.com

حول HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2021، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

حول مجموعة HSBC القابضة

تقوم مجموعة HSBC القابضة بي إل سي، وهي الشركة الأم لمجموعة HSBC ومقرها في لندن، بتقديم خدماتها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في 64 بلداً ومنطقة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد بلغت موجوداتها 3.022 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2022، وتعتبر مجموعة HSBC واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم.

حول Contour

تعتبر منصة Contour شبكة رقيمة رائدة للتمويل التجاري تعمل على تعزيز معيار عالمي للتجارة من خلال الجمع بين البنوك والشركات وشركاء النظام الإيكولوجي في العالم ضمن شبكة مشتركة رقمية موثوقة. ومن خلال الدعم من الابتكار والثقة والتعاون، تقوم منصة Contour باستخدام التكنولوجيا اللامركزية لتقديم حل متكامل وسلس عن طريق أنظمة المستندات الرقمية الرائدة في السوق والشبكات الرقمية الأخرى، مما يتيح إمكانية التدفق الفوري للبيانات الموثوقة عبر طرق التجارة العالمية والأنظمة البيئية المجزأة الحالية. ولقد تم اختيار منصة Contour كرائدة في مجال التجارة لمدة عامين متتاليين في حفل توزيع جوائز GTR (2022 و 2021). كما حصلت على جائزة أفضل حل لتمويل التجارة في عام 2021 من قبل Treasury Management International.

www.contour.network