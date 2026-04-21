القاهرة: أعلنت شركةBiography، التابعة لمجموعة العتال القابضة، عن تحقيق طفرة ملموسة في معدلات التنفيذ الإنشائية بمشروعها الاستراتيجي "101" في مستقبل سيتي، مؤكدة التزامها الراسخ بالجدول الزمني المحدد ومعايير الشفافية التي تتبناها المجموعة. جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة نُظمت داخل الموقع بحضور عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، لاستعراض التطورات الميدانية ونسب التنفيذ المتقدمة التي تحققت على أرض الواقع، بما يعكس قوة الأداء التشغيلي للمجموعة ومصداقيتها في السوق العقاري.



ترتكز القوة التشغيلية لمشروع "101"، الذي يمتد على مساحة 101 فدان (حوالي 424,200 متر مربع)، على معدلات تنفيذ قياسية في الأعمال الميدانية والأساسات تجاوزت نسبة 20% خلال الأربعة أشهر الأخيرة، علمًا بأنه يتم تنفيذ أعمال المنشآت على 18% فقط من إجمالي مساحة المشروع، على أن يتم توزيع المساحة المتبقية بين المسطحات المائية والمساحات الخضراء، كما سيتم تأسيس عددًا من المراكز الاجتماعية ونوادٍ صحية ورياضية ومسارات للجري والدراجات، بالإضافة إلى الكلوب هاوس Clubhouse عالمي المستوى، مدعومة باستثمارات ضخمة رصدتها مجموعة العتال القابضة تتخطى 20 مليار جنيه، مما يعكس الملاءة المالية القوية والخبرة العريقة للمجموعة التي تمتد لأكثر من 75 عاماً في قطاع التشييد والبناء، مما يضمن تقديم منتج عقاري يمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويوفر وجهة راقية للراغبين في نمط حياة فاخر يجمع بين الرفاهية والاستثمار الآمن.



وعلى صعيد التصميم، يتبنى مشروع "101" مخططاً عاماً يوازن بدقة بين الكثافة البنائية المنخفضة والمساحات المفتوحة، مع التوسع في المسطحات المائية Lagoons واللاندسكيب، ما يضمن أقصى درجات الخصوصية وجودة الحياة للقاطنين في قلب "مستقبل سيتي"، ويحقق رؤية الشركة في تقديم مجتمع سكني فاخر يرتكز على الابتكار. وتكتمل هذه الرؤية من خلال الدور المحوري لشركة "المقاولون العرب"، التي تضطلع بمسؤولية المقاول الرئيسي للمشروع، حيث تتولى تنفيذ كافة أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، بما يشمل الأساسات، الهيكل الخرساني، وشبكات المرافق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أرقى المعايير الدولية.



وعلى هامش الجولة، صرح المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال القابضة، قائلًا: "استراتيجية مجموعة العتال القابضة تستند على تنفيذ الأعمال بدقة متناهية اعتمادًا على إرث كبير من الموثوقية مع العملاء، في كل مشروعاتنا السابقة والقادمة نضع العميل على رأس أولوياتنا، حيث نقدم له تجربة سكن متكاملة تخلق نوعًا من الارتباط الدائم مع المكان. هذا الأمر يتحقق اليوم في 101 ، حيث يمثل المشروع نموذجاً حياً لنجاح استراتيجيتنا في تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات ترتكز على الاستدامة وجودة الحياة".



وأضاف "هذه الإنجازات الميدانية هي ثمرة جهود مستمرة لتعزيز مكانة المشروع كأحد أبرز الوجهات السكنية في مصر، ويؤكد ريادتنا في تقديم مجتمعات عمرانية حديثة تضع احتياجات العميل والمستثمر في قلب خططها التطويرية".



من جانبه، أكد الأستاذ شريف صالح، الرئيس التنفيذي لشركة Biographyقائلًا: "إن وصولنا لنسب تنفيذ متقدمة في هذا التوقيت القياسي هو نتاج تضافر الجهود مع شركائنا لضمان بنية تحتية ذكية ومستدامة تليق بتطلعات عملائنا. نحن نولي اهتماماً فائقاً بأدق تفاصيل البناء، حيث تلتزم شركة "المقاولون العرب" بأعلى معايير الجودة والسلامة أثناء التنفيذ، ما يضمن خروج الهيكل الإنشائي والمرافق وفق أعلى المستويات التقنية".



وأضاف " صُمم مشروع "101" ليكون أيقونة معمارية تقدم تجربة سكنية متطورة تجمع بين الراحة المطلقة والخدمات الحديثة، وهو ما يعزز ثقة السوق في قدرة المجموعة على تقديم نموذج يحتذى به في التطوير العمراني القائم على الابتكار والجودة الإنشائية".



يُعد مشروع "101" وجهة رائدة للسكن الراقي في مدينة المستقبل، حيث يوفر تنوعاً فريداً في الوحدات يشمل الشقق السكنية الفاخرة والفيلات والوحدات التجارية والإدارية، المصممة وفق أحدث المعايير العالمية التي تدمج بين التصميم الحديث وتكامل الخدمات. ويعتمد المشروع في كافة مراحله على بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات السكان، وهو ما يعكس مكانة مجموعة "العتال القابضة" كقوة دافعة في القطاع العقاري تضع المصداقية والشفافية على رأس أولوياتها، وتلتزم بتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائها ومستثمريها من خلال مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة، حيث تحرص الشركة على تنفيذ أعمالها الحالية والمستقبلية بأحدث المعايير بما يساعد في خلق تجربة حياة مختلفة تراعي تحقيق الرفاهية، وتساعد في خلق مجتمعات جديدة بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق العقاري المصري.

-انتهى-

#بياناتشركات