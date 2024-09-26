الرياض، السعودية - وقّـعت شركة تبوك الدوائية، شركة رائدة في قطاع صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومملوكة بالكامل لمجموعة أسترا الصناعية، اتفاقية شراكة مع Biocon Limited (BSE code: 532523, NSE: BIOCON)، الشركة الرائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية البيولوجية والبدائل الحيوية، لتوزيع المنتجات الصيدلانية التي تنتمي إلى فئة ناهضات البيبتيدات الشبيهه للجلوكاجون GLP -1، والمخصصة في علاج داء السكري وإدارة الوزن لحالات السمنة المزمنة، وذلك في مجموعة من دول الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة Biocon بتطوير وتصنيع المنتجات الدوائية مع منح شركة تبوك للصناعات الدوائية كامل حقوق الترخيص لتسجيل واستيراد وتسويق وتوزيع هذه المنتجات في المنطقة. كما تنص الاتفاقية على إعطاء الحق لشركة تبوك الدوائية بتوسيع أنشطتها في هذا الشأن لتشمل منتجات GLP الأخرى، بالإضافة إلى منحها خيار تصنيع هذه المنتجات محلياً عبر الاستفادة من التكنولوجيا المعتمدة في Biocon، وذلك في مرحلة لاحقة.

من جانبه، أعرب سيدهارث ميتال، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Biocon Limited عن سروره بتوسيع الشراكة مع تبوك الدوائية، الأمر الذي يفتح المجال لدخول التركيبات الدوائية المتطورة لمنتجات GLP-1 إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة بشكل متكامل من خلال الاستعانة بالمصادر الداخلية. وتابع مانتيل مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس تركيز الشركة المتواصل على أهمية منتجات GLP وناهضات مستقبل الببتيد، في اعتبارها عوامل رئيسية في تنمية وتوسعة الأعمال المستقبلية للشركة. وصرّح بأن هذه الشراكة تمثل إنجازًا جديدًا لشركة Biocon Limited، وتجسّد التزام الشركة بتوسيع نطاق الحصول على المنتجات الدوائية لكافة المرضى في جميع أنحاء العالم وتوفيرها بأسعار في متناول اليد، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية أو عبر تكوين وبناء شراكات استراتيجية.

ومن جانبه علّق إسماعيل شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة تبوك الدوائية، على التطورات الأخيرة وأعرب عن سروره بالإعلان عن الشراكة بين تبوك الدوائية وشركة Biocon Limited، التي ستتيح لتبوك الدوائية فرصة تقديم حلول صحية فريدة تهدف إلى تعزيز صحة ورفاهية الأفراد في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي تمتد فيها أعمال الشركة. وأثنى شحادة على دور هذه الشراكة في دعم جهود شركة تبوك الدوائية في توطين صناعة مجموعة من منتجات GLP-1 في المنطقة، وأكّد على دور الشراكة في تعزيز المكانة الرائدة لتبوك الدوائية في سوق المنتجات الدوائية المتعلقة بمرض السكري، تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للشركة المستمدة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمتمثلة في دعم توطين المنتجات الصيدلانية المتخصصة في المملكة.

حول ناهض الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP -1):

الببتيد الشبيه بالجلوكاجون -1 (GLP-1) هي أدوية تملك القدرة على خفض مستويات السكر في الدم وتُسهم في خسارة الوزن. هي هرمونات تؤثر على الجلوكوز بطرق متعددة وتفرزها الخلايا الصماوية المعوية عند تناول الطعام، بحيث تتحكم مستقبلات هذا الهرمون في نسبة السكر في الدم عبر زيادة نسبة الأنسولين ومنع إفراز الجلوكاجون.

كما تؤخر هذه الأدوية انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع بشكل أسرع وإلى تعزيز امتصاص العناصر الغذائية، وبالتالي الحدّ من الزيادة في الوزن.

نبذة عن Biocon Limited

Biocon Limited هي شركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية البيولوجية والبدائل الحيوية على مستوى العالم، وتتركز مهمتها في إنتاج العلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة مثل داء السكري والسرطان وأمراض المناعة الذاتية، وقد تمّ إدراجها في بورصة بومباي في العام 2004 (BSE code: 532523, NSE Id: BIOCON, ISIN Id: INE376G01013). تقوم الشركة بتطوير وتوزيع الأدوية البيولوجية الحديثة والبدائل الحيوية، والجزيئات الحيوية الصغيرة لمكوّنات الأدوية الفعالة في الهند وفي أبرز الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المستحضرات الدوائية الجنيسة في كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. كما أنها تعمل على تطوير مجموعة من المنتجات الدوائية الواعدة في مجال العلاج المناعي.

نبذة عن شركة تبوك للصناعات الدوائية:

شركة تبوك للصناعات الدوائية هي أكبر شركة صيدلانية مملوكة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ولها حضور في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف شركة تبوك للصناعات الدوائية إلى تلبية احتياجات المرضى من خلال توفير أدوية عالية الجودة. تقوم تبوك الدوائية بتطوير وتصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الدوائية المتنوعة ذات العلامات التجارية، إلى جانب تصنيع منتجات دوائية أخرى لصالح شركات عالمية وإقليمية بمصانعها داخل المملكة. يعمل في تبوك الدوائية فريق متخصص مكون من أكثر من 2,400 موظف يساهمون في إنتاج وتسويق الأدوية المصنعة في أربعة مواقع تصنيع متطورة في كل من تبوك والدمام بالمملكة العربية السعودية والسودان والجزائر، كما تساعد في الحفاظ على صحة ملايين المرضى في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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