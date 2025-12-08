أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة BigBear.ai، المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمهام في قطاعات الدفاع والاستخبارات والقطاع التجاري، افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط في مركز التجارة العالمي في أبوظبي، في إطار استثمار جوهري وطويل الأمد للشركة في المنطقة.

وأعلن كيفن ماكالينان، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة ووزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة سابقاً، عن هذا التوسع خلال فعاليات معرض الذكاء الاصطناعي العالمي الذي انطلق اليوم في أبوظبي ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد قوة رائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدم في مجالي السفر والتجارة.

وقال ماكالينان: " نحن في BigBear.ai نتشارك طموح الإمارات ونهجها العملي، مستندين إلى خبرتنا العميقة في دعم الشركاء الحكوميين والتجاريين في الولايات المتحدة. ويشرّفنا افتتاح أول مكتب لنا في الشرق الأوسط هنا، ونتطلع إلى التعاون المثمر خلال السنوات القادمة ".

وكانت BigBear.ai قد أبرمت خلال الأشهر الماضية شراكات في المنطقة مع شركتي Vigilix وEasy Lease المملوكتين لـ "الشركة العالمية القابضة".

وفي كلمته الرئيسية خلال الحدث، أكد ماكالينان عزمBigBear.ai توفير فرص عمل جاذبة لأفضل الكفاءات الإماراتية، وبناء فريق عمل متنوع وعالي الأداء.

وأضاف: "لقد علمتني تجربتي في وزارة الأمن الداخلي وقيادتي لإحدى أكثر منظومات الأمن الداخلي تقدماً في العالم أن الريادة في التحول التكنولوجي تمنحك زخماً، لكن المتابعة الدقيقة هي التي توفر ميزة استراتيجية مستدامة. وبذلك، فإن قيمة الذكاء الاصطناعي تتحقق فقط عند التركيز الجاد على التنفيذ الفعّال. ونحن عازمون على توظيف هذه الخبرة لدعم شركائنا في قطاعي الأعمال والحكومة في دولة الإمارات وخارجها".

-انتهى-

