القاهرة: شارك السيد حسام رضا، الرئيس التنفيذي لشركة جذور، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة، في فعاليات الدورة الـ46 من قمةBig 5 Global Leaders’ Summit 2025، التي تُقام في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بهدف تبادل الخبرات، ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التحول الحضري والذكاء الاصطناعي وإدارة المشروعات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع كبرى المؤسسات في قطاعي التطوير العقاري والإنشاءات، بما يدعم جهود جذور في تقديم حلول مبتكرة تسهم في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة، ومشاريع تلبي طموحات عملائها وتتماشى مع مستجدات السوق العقاري.

وعلى هامش فعاليات القمة، عقد السيد حسام رضا سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية المكثفة مع كبار المستثمرين ورواد قطاع التطوير العقاري على مستوى العالم، بهدف تعزيز أواصر التعاون وتبادل الرؤى المستقبلية.

كما استعرض حسام رضا، رؤية شركة جذور في مجال التطوير الحضري المستدام، وقدم عرضًا عن الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة في إدارة المشروعات العقاريةو التى تشمل مشروع "جى ايست" وهو مجتمع متكامل يضم وحدات سكنية ومساحات تجارية ومرافق حياة عصرية و مشروع "نيو" ، وهو مركز تجاري حديث يضم مساحات للتجزئة وعيادات طبية ومكاتب إدارية بتصميم مبتكر يعتمد على واجهات رقمية ، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو العمراني المتسارع والحفاظ على البيئة، وتعزيز البنية التحتية الذكية، وبناء مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، وتواكب متطلبات التطور العمراني المستدام في المنطقة.

وأضاف: "نحرص على تعزيز شبكة علاقات الشركة مع الشركاء الدوليين وصناع القرار، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي ويعزز فرص تبادل الخبرات، ويساهم في التعرف على أحدث الابتكارات والتوجهات في قطاع التطوير العقاري، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تدعم تطوير مشاريع مستقبلية مبتكرة ومستدامة".

وتعد قمة Big 5 Global أكبر منصة دولية في المنطقة لقطاع الإنشاءات، حيث تجمع أبرز العقول والخبراتـ لفتح آفاق جديدة للحوار البناء حول مستقبل القيادة، والتحول الحضري، والذكاء الاصطناعي، والتنمية المعتمدة على البيانات. وتأتي هذه الدورة في ظل الزخم الكبير والتحولات غير المسبوقة، التي يشهدها قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

والجدير بالذكر أن شركة جذور تمكنت من ترسيخ مكانتها كشركة عقارية رائدة عبر الجمع بين الرؤى المحلية والدولية للمستثمرين، وتبني قيم أساسية تتمثل في الجودة، والابتكار، والثقافة، والاستدامة. وقد ساهمت خبرة قيادتها التنفيذية، وعلى رأسها السيد حسام رضا بخبرة تزيد عن 25 عاماً في إدارة محافظ ومشروعات عقارية كبرى في مصر والمنطقة، في إرساء نهج مختلف يركز على إحداث تأثير مستدام في المجتمعات العمرانية.

-انتهى-

#بياناتشركات