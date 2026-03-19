المنامة - في إطار ما أكده مصرف البحرين المركزي بشأن استمرار عمل القطاع المصرفي والمالي في المملكة بكامل طاقته وجاهزيته التشغيلية العالية، أكد الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، أن القطاع المالي في مملكة البحرين يواصل تقديم خدماته بكفاءة واستقرار في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وأوضح الدكتور الشيخ أن استمرارية الخدمات المصرفية والمالية بهذا المستوى تعكس قوة المنظومة المالية في المملكة ومستوى الجاهزية الذي تتمتع به المؤسسات المالية، مدعوماً بتطبيق خطط استمرارية الأعمال والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتقدمة.

وأكد أن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وبصفته الذراع التدريبي للقطاع المالي في المملكة وتحت مظلة مصرف البحرين المركزي، يواكب هذه الجاهزية من خلال دعم المؤسسات المالية في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المهنية، بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد والاستجابة لمختلف المتغيرات.

كما أعرب الدكتور الشيخ عن تقديره للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ولجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة بالقطاع المالي في المملكة.

وقال الدكتور أحمد الشيخ: "إن استمرارية القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين بهذا المستوى من الكفاءة تعكس قوة المنظومة المؤسسية التي يقودها مصرف البحرين المركزي، كما تؤكد أهمية الاستثمار المستمر في تطوير الكفاءات وتعزيز الجاهزية المهنية لمواكبة مختلف التحديات."

وأكد أن القطاع المالي في مملكة البحرين يواصل أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، مستنداً إلى منظومة متكاملة تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والثقة.

-انتهى-

#بياناتشركات