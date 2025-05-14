المنامة، مملكة البحرين: في إطار استراتيجيته الرامية إلى دعم تنمية الكفاءات البشرية وتعزيز بيئة الابتكار والتطوير في القطاعين المالي والاستثماري، وقّع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مذكرة تفاهم مع شركة مجد للاستثمار، وهي شركة استثمارية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توسيع التعاون في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.

وتركز هذه الشراكة على تطوير برامج تدريبية وتعليمية متقدمة في مجالات المال والأعمال، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من كفاءة الكوادر المهنية على مستوى المنطقة. كما تهدف الاتفاقية إلى تحويل المبادرات المشتركة إلى مشاريع تطبيقية تدعم بناء القدرات المؤسسية وتسهم في رفع مستوى الأداء داخل القطاعات ذات العلاقة.

ويأتي هذا التعاون ضمن التزام المعهد بدعم المسارات المهنية، وتوفير تدريب عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مستفيداً من خبراته الممتدة في تقديم برامج تعليمية معتمدة في مجالات المال والأعمال، والصيرفة والتمويل، والتحول الرقمي، وغيرها.

وقد جرت مراسم التوقيع بمقر المعهد في المنامة، بحضور كل من الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي للمعهد، والسيد محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة مجد للاستثمار، إلى جانب الأستاذ يوسف المجدوعي رئيس مجموعة المجدوعي القابضة، والسيد بسام كازروني رئيس قسم تطوير الأعمال والقائم بأعمال رئيس مركز الصيرفة والتمويل في المعهد، وعدد من المسؤولين.

وتعكس هذه الشراكة التزام معهد BIBF بدعم المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يعكس رؤية المعهد في أن يكون شريكاً استراتيجياً في بناء مستقبل مهني مستدام ومبتكر في مملكة البحرين وخارجها.

نبذة عن معهد «BIBF»

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981، تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. ويعتبر المعهد المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة. ويقوم بدور محوري في تقديم البرامج والمبادرات للتدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين بالإضافة إلى 64 دولة حول العالم، مما يضفي عليه الطابع العالمي.

ويلتزم المعهد بالتميّز في مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، ويعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في المجالات التالية:

الخدمات المصرفية والمالية،

الصيرفة الإسلامية،

التنمية التنفيذية،

المحاسبة والتمويل،

الدراسات الأكاديمية،

القيادة والإدارة،

التأمين،

التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

-انتهى-

#بياناتشركات