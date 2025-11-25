المنامة : استقبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وفداً رفيع المستوى من معهد التأمين القانوني البريطاني (CII) في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة الممتدة بين الطرفين لأكثر من ثلاثين عاماً في مجال التدريب التأميني وتطوير الكفاءات المهنية على مستوى البحرين والمنطقة.

وتألف الوفد من كل من الدكتورة هيلين فيليبس رئيسة مجلس إدارة معهد التأمين القانوني البريطاني، والسيدة جاينور جونز المديرة الإقليمية للمعهد في الشرق الأوسط (دبي)، إلى جانب السيد ياسر البحارنة الرئيس التنفيذي لشركة ترست ري (Trust Re) وعضو مجلسي إدارة كل من معهد التأمين القانوني ومعهد BIBF.

وبدأت الزيارة بجولة في مبنى المعهد، حيث اطّلع الوفد على المرافق المتطورة، والصفوف الدراسية الذكية، ومختبرات المحاكاة التدريبية، إضافة إلى منظومة البنية التحتية الرقمية، بما يعكس التزام المعهد بتوفير بيئة تعليمية عالمية المستوى تدعم تطوير المهارات المهنية للكوادر البشرية بما يتواءم مع احتياجات السوق والاقتصاد الوطني.

كما قدّم المعهد عرضاً شاملًا حول مراكز التعلم المختلفة التابعة للمعهد، حيث استعرض كل مركز برامجه ومجالات تخصصه، بما يبرز التنوع والشمول في المحفظة التعليمية التي يقدمها معهد BIBF لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع التأمين الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية.

وتضمّنت الزيارة أيضاً استعراضاً للمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي يقودها المعهد، بما في ذلك المؤهلات المهنية المعتمدة، والبرامج التخصصية لمختلف فروع القطاع المالي، والمشاريع التدريبية المشتركة مع مؤسسات إقليمية، إضافة إلى جهود المعهد في دعم تطوير سوق التأمين عبر التعليم والتدريب المهني.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان مسيرة التعاون الاستراتيجي التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، والتي تُعدّ شاهداً على ريادة المعهد في مجال التعليم والتدريب التأميني، حيث يمتلك معهد BIBF أعلى عدد من اعتمادات الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة (RPL) في المنطقة ضمن منظومة مؤهلات معهد التأمين القانوني البريطاني. كما تم مناقشة الإنجازات المشتركة في تعزيز المعايير المهنية لقطاع التأمين، وبحث فرص جديدة للتوسع في مسارات المؤهلات، وتطوير المحتوى التدريبي، وإطلاق برامج تدريبية متوافقة مع احتياجات السوق الإقليمي.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، أهمية هذه الزيارة في مواصلة ترسيخ الشراكة مع معهد التأمين القانوني البريطاني قائلاً: "يمثل معهد التأمين القانوني البريطاني شريك استراتيجي رئيسي للمعهد منذ أكثر من ثلاثين عام، حيث أسهمت هذه الشراكة في إرساء معايير مهنية رائدة لقطاع التأمين في البحرين والمنطقة على حد سواء. ونواصل اليوم العمل معاً لابتكار مسارات تعليمية وتدريبية تدعم تطور السوق وتخدم متطلبات المستقبل، بما يساهم في الارتقاء بمخرجات القطاع.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك لإطلاق مبادرات جديدة تعزز من جودة التعليم التأميني، وترتقي بمهارات العاملين في القطاع، وتدعم الجهود الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة النمو المستقبلي.

-انتهى-

#بياناتشركات