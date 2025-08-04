المنامة، البحرين – وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتطوير المهني، مذكرة تفاهم مع شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (BASREC)، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب وتنمية الكفاءات.

وقد جرت مراسم التوقيع في مقر معهدBIBF، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، والسيدة نرجس الموسوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة BASREC، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم معهد BIBF بتقديم حلول تدريبية وتطويرية متكاملة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركة BASREC، بما يساهم في رفع مستوى الأداء المهني وتعزيز القدرات البشرية في الشركة، دعمًا لاستراتيجيتها في التميز المؤسسي والتطوير المستدام.

وأكد الطرفان على أهمية الشراكة الاستراتيجية في دعم مسارات التطوير المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ قائلاً: "نسعد بهذه الشراكة التي تعكس التزام معهد BIBF بتقديم أفضل الحلول التدريبية للشركات الوطنية، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من كفاءة الكوادر البحرينية. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين العاملين في شركة BASREC من اكتساب المعارف والمهارات التي تواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل. كما نؤمن بأهمية الاستثمار في الثروة البشرية باعتباره حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار داخل المؤسسات."

ومن جانبها، أعربت السيدة نرجس الموسوي عن تطلعها لتحقيق نتائج مثمرة من خلال هذا التعاون، قائلة:

"نثق بأن هذه الشراكة مع معهد BIBF ستسهم في تطوير الكفاءات الداخلية لشركتنا، وتزويد موظفينا بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال عملنا. إن التدريب المهني عالي الجودة هو عنصر أساسي في استراتيجيتنا للنمو والارتقاء بمستوى الخدمات الهندسية والفنية التي نقدمها. ونتطلع إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في بناء قدراتنا البشرية وتعزيز تنافسيتنا في السوق المحلي والإقليمي."

تجدر الإشارة إلى أن معهد BIBF يتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين والمنطقة، مما يجعله شريكًا موثوقًا في بناء القدرات المؤسسية.

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