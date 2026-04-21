زيادة ملحوظة في أعداد الخريجين تعكس تنامي الإقبال على التأهيل المهني المعتمد دولياً

المنامة: احتفى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بتخريج 119 متخصصاً في مجال الموارد البشرية ضمن برامج المعهد الدولي المعتمد للأفراد والتنمية(CIPD) ، وذلك خلال حفل أقيم بمقر المعهد بحضور الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي للمعهد، والسيدة عنود عباس رئيس مركز القيادة والإدارة، وعدد من مسؤولي البرنامج وأعضاء هيئة التدريس وأهالي الخريجين. ويأتي هذا العدد بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تنامي الإقبال على التأهيل المهني المعتمد دولياً في إدارة الأفراد.

ويأتي تنفيذ البرنامج بدعم من صندوق العمل تمكين، في إطار جهوده لتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية مهنياً، تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2026 والتي تركز على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، والمساهمة في طرح المبادرات التي تربط المهارات بفرص العمل المتاحة في السوق، واتباع نهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، هذا إلى جانب تطوير الآليات، وتعزيز الحوكمة والثقافة المؤسسية لدى الصندوق.

وشمل الحفل تخريج الدفعات في ثلاثة مستويات مهنية هي: المستوى الثالث – الشهادة التأسيسية في ممارسات إدارة الأفراد، المستوى الخامس – الدبلوم المشارك في إدارة الأفراد، المستوى السابع – الدبلوم المتقدم في الإدارة الاستراتيجية للأفراد، بما يجسد تكامل المسارات المهنية من التأهيل التأسيسي إلى بناء القدرات القيادية في هذا المجال.

وتُعد مؤهلات CIPD من أبرز الشهادات المهنية المعترف بها عالمياً، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية في إدارة الثروة البشرية وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما تضمن الحفل عرضاً مرئياً استعرض تجارب عدد من الخريجين وأثر البرنامج في تطوير مساراتهم المهنية، إلى جانب تكريم أعضاء الهيئة التعليمية تقديراً لدورهم في دعم الطلبة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهدBIBF ، أن تخريج 119 متخصصاً وفق معايير دولية يعكس الدور المحوري الذي يضطلع به المعهد في تعزيز تنافسية المؤسسات ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيراً إلى أن الموارد البشرية أصبحت اليوم ركيزة استراتيجية في توجيه الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام. كما ثمّن دعم صندوق العمل تمكين، مؤكداً أن هذه الشراكة تجسد تكامل الجهود الوطنية في تنمية الثروة البشرية ودعم أولويات التنمية الاقتصادية.

من جانبها، أوضحت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة في معهدBIBF ، أن برامج CIPD توفر مساراً مهنياً متدرجاً يمكّن المتخصصين من الانتقال من الأسس المعرفية إلى التطبيق الاستراتيجي في مجال إدارة الموارد البشرية، مؤكدة أن الإقبال المتنامي على هذه المؤهلات يعكس وعياً متزايداً لدى المؤسسات بأهمية تطوير قيادات قادرة على إدارة التحول المؤسسي ورفع مستويات الأداء.

كما أكّد السيد خالد البيات نائب الرئيس التنفيذي لتصميم وتنفيذ البرامج في صندوق العمل "تمكين" أن دعم صندوق العمل "تمكين" لهذا البرنامج يأتي انطلاقًا من جهود الصندوق في توفير قاعدة من الكفاءات البحرينية المؤهلة والمدربة في مختلف المجالات، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وأضاف أن هذا الدعم يُعد جزءًا من رؤية "تمكين" الهادفة إلى فتح آفاق أوسع أمام الكوادر البحرينية لدخول سوق العمل، وتمكينهم من تحقيق المزيد من التطور الوظيفي والإسهام الفاعل في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني."

ويواصل معهد BIBF تطوير برامجه المهنية بما يواكب المتغيرات في بيئة الأعمال، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التحول المؤسسي وتحقيق النمو المستدام.

نبذة عن معهد BIBF

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981، ويُعد الذراع التدريبي لمصرف البحرين المركزي وأحد أبرز مزودي التعليم والتدريب المهني والأكاديمي في المنطقة. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، أسهم المعهد في تطوير الكفاءات في مملكة البحرين وامتد أثر برامجه ليشمل مؤسسات ومهنيين في عدد من الدول في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصولاً إلى أسواق دولية أخرى.

ويقدم المعهد حلولاً تعليمية متكاملة بالشراكة مع جامعات وهيئات مهنية عالمية مرموقة، تغطي طيفاً واسعاً من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات المصرفية والمالية، الصيرفة الإسلامية، التطوير التنفيذي، الدراسات الأكاديمية، القيادة والإدارة، التأمين، والتحول الرقمي. ويسهم هذا الامتداد الدولي في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للتميز في بناء القدرات المهنية، وتعزيز حضورها في منظومة التعليم والتدريب على المستوى العالمي.

