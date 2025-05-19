المنامة، البحرين: قام وفد من الإدارة التنفيذية بشركة Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، بزيارة إلى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك" للمشاركة في ورشة عمل تنفيذية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات التي يأتي في مقدمتها تعزيز الابتكار الرقمي وتطبيق الممارسات الصناعية المستدامة المعتمدة بمملكة البحرين.

وقد كان في استقبال الوفد، الذي ترأسه السيد نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions، كل من المهندس ياسر العباسي، الرئيس التنفيذي لـ “جيبك"، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة. وشهد اللقاء تبادلاً مثمرًا لوجهات النظر، حيث استعرض المهندس العباسي الجهود التي تقوم بها الشركة في مجال التحول الرقمي، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الصناعية، والمبادرات التي يتم تنفيذها لتقليل الانبعاثات البيئية. كما شملت الزيارة جولة ميدانية في مشاريع الشركة البيئية، بالإضافة إلى زيارة لأكاديمية القيادة والتعلم، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المحتملة بين الجانبين، مع التركيز على تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، والإمكانيات الذكية للمصنع، وحلول الرصد البيئية المتقدمة، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الاستدامة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions قائلا: " نود أن نُعرب عن تقديرنا لإتاحة الفرصة لنا لزيارة شركة جيبك وتبادل الآراء ووجهات النظر فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس توافق الآراء بشأن الابتكار الرقمي والمسؤولية البيئية."

وأوضح بأن هذه المبادرة هي بمثابة الخطوة الأولى نحو تحديد مجالات التعاون الممكنة والاستفادة من الفرص المستقبلية، وأضاف قائلا " تشكل الزيارة جزءًا من خططنا الأوسع للتعاون مع الشركات الصناعية الوطنية الرائدة، بهدف دعم رحلة التحول الرقمي لهذه الشركات من خلال تطبيق التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وحلول البيانات والمصممة خصيصًا لتناسب احتياجات الصناعات الثقيلة."

ومن جانبه، أثنى المهندس ياسر العباسي، على زيارة وفد شركة Beyon Solutions قائلاً بأنها كانت خطوة جيدّة نحو عقد شراكات استراتيجية بناءة بين الطرفين، مؤكدًا بأن الزيارة كانت فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر وإجراء نقاشات مثمرة حول العديد من المواضيع الفنية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف قائلاً "نؤمن في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بأهمية مواكبة آخر التطورات الفنية والتقنية، ونحرص على استيعاب وتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية المصممة لإحداث نقلة واسعة في العمليات الصناعية". وأوضح بأن الشركة ستواصل تعاونها مع Beyon Solutions للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها هذه الشركة، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الجيدة للتعاون المشترك بين الجانبين، ووصف Beyon Solutions بأنها شريك يتميز برؤية مستقبلية مستنيرة.

ويُعد هذا اللقاء بين الشركتين المرموقتين خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعات، مما يدعم الخطة الرقمية الوطنية لمملكة البحرين ويسهم في تطوير المنظومة الصناعية وإعدادها لمواكبة متطلبات المستقبل.

نبذة عن شركة Beyon Solutions:

تعد Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، شركة استشارات تقنية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتقدم أحدث حلول التكنولوجيا الرقمية المصممة لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها في منطقة الشرق الأوسط.

وتستفيد Beyon Solutions من شراكاتها القوية مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، لتجمع بين الخبرة التقنية الواسعة مع النهج الاستراتيجي الطموح لتوفير حلول تساعد في تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان الاتصالات القوية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.beyonsolutions.com.

-انتهى-

#بياناتشركات